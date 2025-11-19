AS Monacœur: как ФК «Монако» меняет жизнь своего региона, шаг за шагом

Менее чем за десять лет программа AS Monacœur стала чем-то гораздо большим, чем просто социальной инициативой.

AS Monacœur была запущена в 2018 году по инициативе президента футбольного клуба Дмитрия Рыболовлева. Она объединяет все социальные проекты ФК «Монако» в рамках четырех основных направлений: близость к болельщикам, образование, здоровье и окружающая среда.

Спустя менее чем десять лет после своего запуска программа обрела заметный для столь компактной территории масштаб: ежегодно проводится более 100 акций, в которых участвует более 10 000 детей – внушительный охват, редкий для французского футбола. Помимо прочего, программа представлена и на европейском уровне: уже два сезона логотип AS Monacœur размещен на спине еврокубковых футболок клуба.

Близость к болельщикам: идти навстречу тем, кто не может прийти на стадион

Первое направление программы – территориальная близость – основано на идее, что не все могут прийти на стадион «Луи II», но клуб сам может прийти к каждому. Наиболее яркий пример этого подхода – Kids Tour. С 2022 года это турне проходит по городам и коммунам региона Прованс – Альпы – Лазурный Берег (РАСА), а также итальянской Лигурии, где у «Монако» тоже есть преданная аудитория.

На каждом этапе городская площадь, порт или спортивная площадка превращаются в маленький «Луи II». Дети и их семьи собираются вместе, чтобы поиграть и встретиться с игроками основной команды или Академии, получить у них автографы и сфотографироваться. За три года более 10 000 детей приняли участие в Kids Tour.

Kids Tour, передвижная программа «красно-белых», была запущена в 2022 году © AS Monaco

«Летняя деревня» в порту Эркюль также реализуется в рамках этого направления. Площадка для игры 3х3, спортивные мастер-классы, встречи с игроками – пять недель бесплатных активностей, которые привлекли тысячи семей в 2025 году.

Образование: передавать ценности, а не инструкции

Кубок Munegu Cup стал значимым событием для учеников начальной школы Княжества. Каждый год около 400 школьников выходят на поле стадиона «Луи II», посещают раздевалки и через спорт приобщаются к тем ценностям, которыми стремится поделиться клуб. Турнир, организованный в сотрудничестве с Департаментом национального образования, молодежи и спорта Монако (DENJS), воплощает в себе настоящий образовательный проект. Реми Гаросио из DENJS сформулировал это так: «Munegu Cup – прежде всего образовательный проект. Он воспитывает в детях солидарность, скромность и упорство». В этом году команда школы Сент-Шарль получила трофей из рук президента Рыболовлева и капитана команды Дени Закариа, что в очередной раз подчеркивает личную вовлеченность руководства в социальную активность клуба.

Трофей был вручен команде школы Сен-Шарль президентом Дмитрием Рыболовлевым и Дени Закариа © AS Monaco

Еще одна программа – ÜNSEME – была разработана совместно с Лигой Средиземноморья, Округом Лазурного Берега и несколькими муниципалитетами регионов PACA и Лигурии. В рамках ÜNSEME «Монако» выстраивает устойчивые отношения с любительскими клубами. «Эта программа родилась из желания поддерживать клубы региона и делиться опытом», – объясняют в «Монако». Кубок ÜNSEME ежегодно собирает подростков из десятков коммун. Для некоторых это первый опыт пребывания на базе профессионального клуба.

Еще одна акция – «Все на стадион», проведенная совместно с Лигой Средиземноморья и Округом Лазурного Берега, – позволила более чем 5 000 юным футболистам бесплатно посетить матч Лиги 1, в том числе 2 500 детей посетили матч «Монако» – «Страсбург» в апреле 2025 года.

Победителем второго розыгрыша Кубка ÜNSEME стала команда из Вентимильи © AS Monaco

Акция «Все на стадион» © Лига футбола Средиземноморья

Здоровье: вернуть мужество тем, кому его не хватает

В рамках направления «здоровье» программы AS Monacœur клуб на протяжении нескольких лет поддерживает тесную связь с Больничным центром имени принцессы Грейс (CHPG), в частности с педиатрическим отделением. Визиты туда стали ожидаемым ритуалом. В феврале этого года бывший нападающий Брель Эмболо и генеральный директор клуба Тиагу Скуру провели там целое утро. Футболист признался: «Эти моменты важнее футбола».

Директор CHGP Бенуат Руссо де Севеленж (вторая слева) и генеральный директор «Монако» Тиагу Скуру ASM (первый справа) на открытии зоны приема, оформленной в цветах клуба © Управление по коммуникациям / Стефан Данна

Партнерство с CHPG также включает вручение подарочных наборов для новорожденных всем малышам, родившихся у монегасков или резидентов Княжества с января 2024 года.

Клуб принимает участие и в ежегодном сборе крови, который организует CHPG. Эта акция, проводящаяся уже четвертый год подряд и прочно закрепившаяся в календаре «красно-белых», жизненно важна для территории, которой требуется от 4 500 до 5 000 пакетов (единиц) крови в год. «Поддержка „Монако“ очень важна, – подчеркивает доктор Мелани Ринодо, руководитель центра переливания крови CHPG. – Сотрудничество с клубом позволяет нам провести успешный сбор, а также усилить коммуникацию о важности донорства крови, что ощутимо увеличивает число самостоятельных записей на донорство в последующие недели».

Директор Академии Себастьен Мюэ © AS Monaco

Клуб также поддерживает местные ассоциации, работающие в сфере здравоохранения. Так, в феврале 2025 года в рамках Международного дня борьбы с детским раком ФК «Монако» рассказал о деятельности Фонда Флавьен, находящегося на передовой борьбы с детскими онкологическими заболеваниями. Во время матча против «Нанта» игроки вышли на поле в специальной форме с логотипом фонда, а информационные сообщения транслировались на протяжении всей игры.

В октябре 2025 года монакская ассоциация Écoute Cancer Réconfort была аналогично представлена во время матча с «Тулузой» в рамках кампании «Розовый октябрь». Валери Бариларо, президент ассоциации, оказывающей поддержку людям, которые столкнулись с раком, ввела мяч в игру. Игроки вышли на разминку в специальных розовых футболках, а все представители клуба прикрепили розовые ленточки в поддержку раннего выявления рака груди.

Еще одно направление – программа MyWish, запущенная в 2019 году. Благодаря ей многие дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получили возможность пережить исключительные моменты в сердце клуба. Самый недавний пример – тринадцатилетний Эзекиель из Авиньона, получивший тяжелые ожоги. В ноябре 2025 года он провел на стадионе «Луи II» прекрасный вечер. Его выход на поле, встреча с игроками, присутствие в раздевалке – моменты, выходящие далеко за рамки спорта.

Эзекиель навсегда сохранит эти воспоминания © AS Monaco

Последним нововведением стал робот Awabot, разработанный одноименной компанией, который позволяет детям, находящимся в больнице, «присутствовать» на матче. Первым участником стал юный Кусай, пациент больницы Ленваль и большой фанат «Монако». Он смог виртуально перемещаться по коридорам и поприветствовать игроков. Его комментарий, простой и искренний: «Это было супер!» – идеально передает масштаб инициативы.

Окружающая среда: прививать осознанность с самого раннего возраста

Четвертое направление AS Monacœur воплощается в проекте «Красно-белые ульи» – программе, запущенной летом 2022 года совместно с Terrae, городской фермой, основанной Джессикой Сбаралья. Цель состоит в том, чтобы внести «скромный, но конкретный» вклад в сохранение пчел, жизненно важных для биоразнообразия Княжества. За каждые десять голов, забитых в Лиге 1, на фермах Terrae устанавливается новый улей: таким образом уже было размещено более 500 000 пчел.

«Красно-белые ульи» © AS Monaco

Юные игроки Академии также участвуют в программе. Недавно команда U16 посетила ферму, понаблюдала за пасекой и, пообщавшись с Джессикой Сбаралья, узнала о роли пчел и производстве меда Rouge & Blanc, который в том числе дарят соперничающим клубам. Через такие инициативы «Монако» стремится формировать у детей осознанное отношение к защите окружающей среды.

Долговременное воздействие

Сила программы заключается в том, что все эти инициативы вписываются в повседневную жизнь региона. «Мы получаем положительные отклики от наших болельщиков, а также партнеров, которые год за годом оказывают нам доверие, чтобы продолжать вместе двигаться вперед», — отмечают в клубе.

В сезоне 2025–2026 программа AS Monacoeur будет реализована через ряд ключевых событий – от четвертого сезона Kids Tour до новых выпусков Munegu Cup и ÜNSEME Cup, а также акцию «Все на стадион» во время каникул на День всех святых и Пасху.

Kids Tour в Сен-Жан-Кап-Ферра в апреле 2025 года © ФК «Монако»

«Наша цель — обеспечить устойчивость нынешних проектов, стараясь понемногу совершенствовать их каждый год, и одновременно сделать так, чтобы различные подразделения клуба были еще больше вовлечены в программу», — подчеркнули в организации.