ФК «Монако»: Тиагу Скуру и Себастьен Поконьоли обсуждают сложности дела Погба и ситуацию в клубе

Перед матчем против «Лорьяна» генеральный менеджер «Монако» Тиагу Скуру и тренер Себастьен Поконьоли выступили на пресс-конференции. На фоне непростого дела Поля Погба, прихода Ваута Фаса, проблем с травмами и финансовых ограничений клуба, представляем обновленную информацию о сложной ситуации в «Монако».

Пресс-конференция перед матчем с «Лорьяном» напоминала подведение итогов года для ФК «Монако». В ходе обсуждения спортивных трудностей и финансовых ограничений Тиагу Скуру и Себастьен Поконьоли поговорили о проблемах, стоящих перед клубом, начиная с непростого вопроса о Поле Погба.

Дело Погба: проект пока буксует

Генеральный менеджер не скрывал правду. «Программа и план для Поля не проходят так, как мы надеялись», – признал Тиагу Скуру. Прибыв в команду прошлым летом, французский полузащитник страдал от травм и появился на поле ненадолго всего три раза в красно-белой футболке.

«Его очень беспокоит тот факт, что ему с трудом удается удерживать стабильность», – добавил бразильский руководитель. «Монако» по-прежнему привержен своему проекту с чемпионом мира 2018 года, но Скуру оставляет открытой возможность для обсуждений в конце сезона, если ситуация не улучшится. Что касается возможного участия в матче против «Реала» в Лиге Чемпионов, Поконьоли по-прежнему уклоняется от ответа: «Посмотрим на следующей неделе».

Мечта Погба сыграть в чемпионате мира в составе сборной Франции угасает © ФК «Монако»

Непростая финансовая ситуация

Тиагу Скуру выразил обеспокоенность по поводу экономического положения клуба. «За два года ФК «Монако» потерял около 30 миллионов евро на телевизионных правах», – говорит он о расторжении сделки с CVC, которая была одним из важных источников дохода клуба.

«За исключением ПСЖ, весь французский футбол находится в режиме финансового выживания», – утверждает генеральный менеджер. Согласно правилам, «Монако» должен продать как минимум одного игрока до июля, что ограничивает его возможности по усилению состава этой зимой, несмотря на продолжающиеся переговоры о приобретении нападающего после травмы Минамино в Оксере.

Травмы – главная проблема.

«Это наша главная забота в этом сезоне», – признал Скуру, говоря о проблеме многочисленных травм. В клубе проводится внутреннее расследование с целью прояснить ситуацию, которая никого не устраивает.

Себастьен Поконьоли упомянул об этой ситуации, которая мешает ему в полной мере использовать потенциал команды. «С момента моего прихода в клуб у меня было всего 85% игроков в течение недели перед матчем с «Марселем». Ситуацию усугубляет то, что на этой неделе нескольких игроков поразил вирус: Аладжи Бамба и Станис Идумбо не приняли участие в сегодняшней тренировке, а Лукас Михал, страдая от высокой температуры, был вынужден досрочно покинуть сегодняшнюю тренировку.

Ваут Фас – подкрепление для смены караула

Столкнувшись с многочисленными травмами в обороне, «Монако» во вторник объявил о приходе Ваута Фаса на правах аренды из «Лестера». Бельгийский защитник может выйти в стартовом составе уже в эту пятницу в матче против «Лорьяна»: «Вариантов не так уж и много», – заявил Поконьоли.

Новичок Ваут Фас сделал первые шаги вместе со своими новыми товарищами по команде © Лоик Саварес (Loïc SAVARESSE) – Monaco Tribune

Тренер считает его ценным приобретением. «Его считали лидером в раздевалке «Лестера», – подчеркивает он о необходимости наличия яркой индивидуальности в молодой и нестабильной команде. После ограниченной игровой практики бельгийский футболист заявил, что готов помочь своим новым товарищам по команде.

Кубок Франции – цель, которая становится всё более важной

Кубок Франции представляет собой огромную ценность. «Это – шанс попасть в европейские соревнования, если мы не встрепенёмся в чемпионате», – признал Скуру. После вылета ПСЖ состав участников стал более открытым, и «Монако» может этим воспользоваться. Для этого придётся обыграть «Страсбур» в 1/16 финала 5 февраля, в ещё одном матче между двумя командами Лиги 1.

Поэтому матч против «Лорьяна» в пятницу имеет решающее значение для «красно-белых», которые сделают всё возможное, чтобы прервать серию из всего одной победы в последних семи матчах чемпионата. Это – возможность восстановить уверенность перед, возможно, громкой поездкой в Мадрид на матч Лиги Чемпионов.