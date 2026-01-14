AS Monaco : Thiago Scuro et Sébastien Pocognoli évoquent les difficultés autour du cas Pogba et la situation du club

Thiago Scuro a pris la parole face aux médias pour évoquer la situation complexe que traverse le club de la Principauté © AS Monaco

Avant la réception de Lorient, Thiago Scuro, directeur général de l’AS Monaco, et Sébastien Pocognoli, l’entraîneur, se sont exprimés en conférence de presse. Entre le cas épineux de Paul Pogba, l’arrivée de Wout Faes, les problèmes de blessures et les contraintes financières du club, le point sur une situation sensible à l’AS Monaco.

La conférence de presse d’avant-match contre Lorient a pris des allures de bilan de début d’année pour l’AS Monaco. Entre difficultés sportives et contraintes financières, Thiago Scuro et Sébastien Pocognoli ont évoqué les défis qui attendent le club, à commencer par le dossier épineux Paul Pogba.

Le cas Pogba : un plan qui tarde à fonctionner

Le directeur général n’a pas masqué la réalité. « Le programme et le plan pour Paul ne fonctionnent pas de la manière que nous espérions », a reconnu Thiago Scuro. Arrivé l’été dernier, le milieu français enchaîne les blessures et a seulement joué trois petits bouts de match sous le maillot Rouge et Blanc.

« Il est très perturbé par le fait qu’il a du mal à avoir de la continuité », a ajouté le dirigeant brésilien. Monaco reste engagé dans son projet avec le champion du monde 2018, mais Scuro laisse la porte ouverte à des discussions en fin de saison si la situation ne s’améliore pas. Concernant une éventuelle présence face au Real Madrid en Ligue des Champions, Pocognoli reste évasif : « On verra la semaine prochaine. »

Le rêve de Coupe du Monde avec l’Équipe de France s’éloigne pour Pogba © AS Monaco

Une situation financière délicate

Thiago Scuro a alerté sur les réalités économiques du club. « Monaco a perdu environ 30 millions d’euros sur les droits TV en deux ans », évoquant aussi la fin du deal CVC, qui était l’une des sources de revenus importantes pour le club.

« À part le PSG, tout le football français est en mode survie financièrement », a martelé le directeur général. Monaco doit vendre au minimum un joueur avant juillet pour respecter les règlements, ce qui pèse sur sa capacité à se renforcer cet hiver, malgré des discussions en cours pour un attaquant après la blessure de Minamino à Auxerre.

Les blessures, le principal problème

« C’est la plus grande responsabilité que nous avons cette saison », a admis Scuro concernant l’épidémie de blessures. Une étude est en cours au sein du club pour tenter de clarifier une situation qui ne fait les affaires de personne.

Sébastien Pocognoli a évoqué ce contexte qui l’empêche d’exploiter le plein potentiel de son effectif. « Depuis mon arrivée, j’ai eu 85% de l’effectif disponible qu’une seule semaine, avant Marseille. » Pour ne rien arranger, un virus touche cette semaine plusieurs joueurs, Aladji Bamba et Stanis Idumbo n’ont pas pris part à l’entraînement aujourd’hui, tandis que Lucas Michal, fiévreux, a du quitter la séance du jour prématurément.

Wout Faes, un renfort pour soulager les troupes

Face aux nombreuses blessures dans l’arrière garde Monégasque, l’ASM a annoncé ce mardi l’arrivée de Wout Faes, prêté par Leicester. Le défenseur belge pourrait être titulaire dès ce vendredi contre Lorient : « Il n’y a pas beaucoup d’options » a déclaré Pocognoli.

La nouvelle recrue Wout Faes a fait ses premiers pas avec ses nouveaux coéquipiers © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune

L’entraîneur voit en lui un renfort de poids. « Il était considéré comme un leader dans le vestiaire de Leicester », insistant sur le besoin de personnalité dans un effectif jeune et instable. Après avoir peu joué ces derniers temps, l’international belge s’est dit « prêt » à aider ses nouveaux coéquipiers.

La Coupe de France, un objectif qui devient capital

La Coupe de France représente une opportunité majeure. « C’est devenu un moyen d’aller en compétition européenne si nous ne revenons pas dans le championnat », a reconnu Scuro. Après l’élimination du PSG, le tableau s’est ouvert et Monaco pourrait en profiter. Il faudra pour cela vaincre Strasbourg en huitièmes de finale le 5 février prochain, dans un nouveau choc entre deux équipes de Ligue 1.

La réception de Lorient vendredi s’annonce donc cruciale pour les Rouge et Blanc, qui vont tout faire pour stopper une hémorragie d’une seule victoire lors des sept derniers matchs de championnat. Une occasion de reprendre confiance avant un déplacement qui pourrait être exceptionnel à Madrid en Ligue des Champions.