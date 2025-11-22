Ligue 1 : malgré le retour de Paul Pogba, l’AS Monaco s’incline à Rennes

Malgré une troisième défaite consécutive en Ligue 1 (4-1) sur la pelouse rennaise lors de la 13ᵉ journée de Ligue 1, l’AS Monaco a vécu une soirée marquée par les débuts tant attendus de Paul Pogba sous le maillot Rouge et Blanc. Le champion du monde 2018 a retrouvé la compétition après plus de deux ans d’absence, tandis que Mika Biereth a signé un nouveau but encourageant en fin de match.

Quinze jours après la trêve internationale, l’AS Monaco, réduit à dix après l’expulsion de son capitaine Denis Zakaria (66′), subit un lourd revers sur le même score que lors du dernier match face à Lens à domicile (4-1). Mais l’histoire retiendra que c’est en Bretagne que sa recrue phare Paul Pogba a foulé de nouveau le rectangle vert, après plus de deux ans sans jouer.

Pris à défaut en première période

Face à des Bretons revigorés (deux victoires de suite en Ligue 1), l’entraîneur Sébastien Pocognoli garde toujours son système en 3-4-3 et bénéficie de retours importants, comme ceux du Suisse au milieu et de Lukáš Hrádecký dans la cage. Le Belge aligne Jordan Teze en charnière aux côtés de Thilo Kehrer et Mohamed Salisu. Ansu Fati et Maghnès Akliouche accompagnent en attaque George Ilenikhena, titulaire en l’absence de Folarin Balogun, suspendu.

Le début de rencontre est assez rythmé malgré la fraîcheur bretonne. Les deux équipes tentent de débloquer rapidement la situation. Les visiteurs combinent, notamment les deux ailiers, mais ce sont les joueurs d’Habib Baye qui ouvrent le score après vingt minutes, contre le cours du jeu. Sur un centre de Mahdi Camara côté droit, Abdelhamid Aït-Boudlal, de la poitrine, surprend le portier finlandais.

Les Monégasques répliquent à la demi-heure de jeu par l’intermédiaire d’Ansu Fati. Décalé côté droit, Maghnès Akliouche transmet à l’Espagnol mais sa tentative passe juste au-dessus de la cage rennaise. Ce dernier, parti en contre sur une passe de Mohamed Salisu, voit ensuite son tir dévié alors que George Ilenikhena attendait le ballon (38′). Rennes n’est pas loin de doubler la mise mais d’une claquette, Lukáš Hrádecký bloque la frappe de Mahdi Camara (41′). L’ASM paye son manque d’efficacité dans ce premier acte sérieux et entre aux vestiaires avec un but de retard.

Zakaria voit rouge, Pogba applaudi

À la reprise, le club Rouge et Blanc est de nouveau cueilli à froid. Mousa Al-Tamari déclenche une lourde frappe repoussée par Lukáš Hrádecký mais Mahdi Camara a suivi de la tête pour inscrire le but du break (48′). Deux minutes plus tard, l’ASM est proche d’encaisser un troisième but mais Mohamed Salisu sauve sur sa ligne la tête de Breel Embolo. Le technicien belge insuffle alors du sang neuf avec les entrées de Takumi Minamino et Mika Biereth à l’heure de jeu.

Mais rien ne se passe comme prévu pour les Monégasques, en infériorité numérique après une grosse semelle de Denis Zakaria sur Estéban Lepaul (65′). Un fait lourd de conséquences puisque c’est un ancien de la maison qui va donner plus d’ampleur au succès rennais. En effet, l’ancien attaquant Rouge et Blanc Breel Embolo place une tête de près sur un centre d’Estéban Lepaul (73′).

Dix minutes plus tard, Kassoum Ouattara fauche de manière illicite Mahdi Camara. Ludovic Blas transforme et alourdit la marque. Juste après ce moment, le Roazhon Park assiste à un moment historique. En effet, 811 jours après son dernier match, Paul Pogba entre sur la pelouse, chaleureusement applaudi par tout un stade. Le champion du monde 2018 effectue ses premiers pas dans le championnat de France.

🔥 Le grand frisson… Paul 𝗣𝗢𝗚𝗕𝗔 est de retour, avec une magnifique acclamation !#SRFCASM pic.twitter.com/Oulc7ulqk1 — L1+ (@ligue1plus) November 22, 2025

Petite éclaircie en toute fin de partie. L’attaquant Mika Biereth sauve l’honneur. Lancé en profondeur par Lamine Camara, Vanderson, tous deux de retour de blessure, adresse un ballon millimétré pour le numéro 14 danois, qui inscrit son deuxième but de la saison (90’+4). Insuffisant toutefois pour l’ASM, désormais 8ème au classement (20 points) et qui laisse son adversaire du soir le dépasser d’une unité.

Paul Pogba : « Énormément d’émotion »

Quelques instants après le coup de sifflet final, Paul Pogba s’est présenté au micro de Ligue 1+ pour donner ses impressions pour son retour. « C’est énormément d’émotion. Bien sûr, j’étais content mais un peu triste aussi avec le résultat. Mais comme je le disais, je reviens de loin donc aujourd’hui, c’était une étape à franchir et je l’ai faite. Je suis vraiment content pour cela. Pour le reste, je suis un peu dégoûté d’avoir perdu ce match », a-t-il déclaré au diffuseur.

Premières minutes pour Paul Pogba avec son nouveau club © AS Monaco

De son côté, Sébastien Pocognoli regrette une deuxième période où ses joueurs ont été « beaucoup moins agressifs, moins haut sur le terrain » et admet « qu’il y a un gros travail mental à effectuer dans cette équipe ». Ce dernier, toujours au micro de Ligue 1 +, a également réagi aux premiers pas de l’international français sous ses nouvelles couleurs. « Je suis heureux pour lui. C’était prévu qu’il entre, peu importe le scénario, parce qu’il avait tout mis en place et je pense que cela fait va lui faire du bien, mais aussi à l’équipe. »

4 – Monaco a encaissé quatre buts lors de deux matches d'affilée en Ligue 1 pour la première fois depuis septembre 1975. Gruyère. #SRFCASM pic.twitter.com/KRsk1d1rKL — OptaJean (@OptaJean) November 22, 2025

La semaine prochaine promet d’être décisive pour l’AS Monaco, qui va défier les Chypriotes de Páfos en Ligue des champions mercredi soir (18h45) avant de recevoir samedi prochain (17h) le champion de France et d’Europe en titre parisien au stade Louis-II pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1.