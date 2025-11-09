Ligue 1 : soirée difficile pour l’AS Monaco, mais mémorable pour le jeune Ezekiel

En dépit de la lourde défaite du club de la Principauté à domicile ce samedi soir face au RC Lens lors de la 12ème journée de Ligue 1, Ezekiel gardera des souvenirs gravés à jamais dans sa mémoire. Ce jeune adolescent de 13 ans, victime d’un grave accident en 2020, a vécu une soirée exceptionnelle au plus près de son club de cœur. Monaco Tribune a pu suivre en exclusivité ce fils de forain.

De la joie à la tristesse. Quatre jours après le dénouement heureux en Norvège, c’est un scénario bien différent proposé par les joueurs de l’AS Monaco, sèchement dominés par les Sang et Or (1-4). Parmi les 10 000 spectateurs présents au stade Louis-II, avec notamment le président Dmitri Rybolovlev, Ezekiel a vu son pronostic, trois buts à un pour les Rouge et Blanc, ne pas se réaliser. Invité en compagnie de son père Joffrey, l’adolescent, né à Avignon, a bénéficié d’un accès privilégié aux coulisses.

Ezekiel et son père sur le parvis du stade Louis-II © AS Monaco

« C’est incroyable »

Brûlé au corps à 55% il y a 5 ans, le garçon se prend de passion pour le ballon rond lors de son séjour à l’hôpital. Pendant sa rééducation, il joue au football pour retrouver une certaine mobilité. À tel point qu’il aura même eu l’opportunité de s’entraîner avec les U13 de l’ASM l’année dernière. Depuis l’âge de 9 ans, il se rend au stade Louis-II en compagnie de son père, de passage dans la région durant deux mois à l’occasion de la Foire de Monaco.

Ezekiel salue Maghnès Akliouche © Stéphane Renaux – Monaco Tribune

À son arrivée au stade, Ezekiel et son père se voient remettre un maillot floqué à leur nom et une écharpe. Ils visitent le vestiaire et découvrent les noms des joueurs, dont celui de Maghnès Akliouche, le préféré de cet élève de 5ème qui suit les cours par correspondance, parmi l’effectif. Ils se dirigent ensuite vers la salle de conférence de presse, où il se met à imiter Kylian Mbappé et sa fameuse phrase « Tu ne me parles pas d’âge ! ». Puis ils assistent à l’arrivée des joueurs au stade et Ezekiel en profite pour leur taper dans la main, avec le sourire, avant d’être aux premières loges lors de l’échauffement, à seulement quelques mètres des titulaires et des remplaçants. « C’est incroyable ! », s’est-il extasié avant le coup d’envoi.

Ezekiel et son père observent avec attention l’échauffement des joueurs © AS Monaco

Balogun, de l’éclaircie au tonnerre

Pour la deuxième réception consécutive en championnat après celle du Paris FC, Sébastien Pocognoli n’effectue qu’un seul changement dans son schéma par rapport au match de Ligue des champions, avec la titularisation de l’attaquant Mika Biereth à la place de Takumi Minamino. Très vite, les Monégasques se procurent la première occasion par l’intermédiaire d’Aleksandr Golovin. Parti de sa moitié de terrain sur une passe laser de Caio Henrique, le Russe manque son dribble et perd son duel face à Robin Risser (3′). Ezekiel se demande pourquoi l’ailier Rouge et Blanc n’a pas piqué son ballon pour tromper le gardien. Trois minutes plus tard, le numéro 10 sert Folarin Balogun, qui bute sur le portier lensois. Grosse erreur de Monaco, 𝗞𝗶𝗻𝗴 𝗘𝗱𝗼𝘂𝗮𝗿𝗱 est là pour punir 🔴🟡



1-0 pour le RC Lens face à l'AS Monaco !#ASMRCL pic.twitter.com/46MBIM7RQ0 — L1+ (@ligue1plus) November 8, 2025

Dix minutes après sa tête sur le poteau, Odsonne Edouard profite d’une erreur de relance du capitaine Thilo Kehrer pour ouvrir le score, malgré une parade de Philipp Köhn (21′). « Il y a trois défenseurs dans le but ! », constate Ezekiel, tout heureux de voir son équipe bénéficier d’un penalty après une faute de Mamadou Sangaré sur l’avant-centre américain. Ce dernier se fait justice lui-même et égalise (37′). « Je ne l’avais pas donné parmi les buteurs ! », a-t-il dit.

🔍 Egalisation sur pénalty pour l'AS Monaco !



La faute se siffle pour vous ?#ASMRCL pic.twitter.com/7FHbfqTmkf — L1+ (@ligue1plus) November 8, 2025

Les visiteurs reprennent les devants quelques minutes après grâce à Wesley Saïd (40′). Un deuxième but qui laisse de marbre Ezekiel, qui affirme : « J’ai loupé mon pronostic mais mon père est encore en jeu ! ». Ce dernier voyait un 2-2 entre les deux formations. Mauvaise intuition puisque les Nordistes vont alourdir la marque par Mamadou Sangaré (45’+3), juste après l’exclusion du numéro 9 monégasque pour une semelle sur le milieu malien. « Il n’y a jamais rouge. L’arbitre doit au moins aller voir le VAR », constate Ezekiel, surpris de la décision sévère de M. Dechepy.

C'est rouge pour Balogun 🟥



L'AS Monaco est en train de couler face au RC Lens !#ASMRCL pic.twitter.com/SxkA3T1Fem — L1+ (@ligue1plus) November 8, 2025

Le calice jusqu’à la lie

Alors que le jeu reprend, Ezekiel et son père Joffrey manquent les premières minutes de la seconde période, avouant s’être perdus dans les couloirs pour retrouver leur place. La soirée va virer au cauchemar à l’heure de jeu lorsque Wesley Saïd s’offre un doublé d’une tête au premier poteau à l’issue d’un corner. Une réalisation qui laisse le garçon au maillot floqué du numéro 30, son jour de naissance, de marbre face à l’ampleur du score. Si la prestation de l’ASM s’avère décevante, Ezekiel préfère applaudir la sortie de Maghnès Akliouche (74′) ou souligner la présence du millier de supporters lensois ayant fait le déplacement depuis le Pas-de-Calais.

En fin de match, l’AS Monaco bénéficie d’un second penalty pour une main d’Andrija Bulatovic. « Ne te mets pas la pression », s’écrie Ezekiel à l’encontre d’Ansu Fati, entré à la place de l’international tricolore. Malheureusement, le numéro 31 prêté par le FC Barcelone échoue devant Robin Risser (90’+3). Le club de la Principauté s’incline pour la deuxième fois d’affilée en Ligue 1 et laisse son adversaire prendre cinq points d’avance. Une mauvaise opération avant la trêve internationale, qui pourrait voir les coéquipiers de Denis Zakaria, de retour de blessure, chuter au classement, où ils occupent la 6ème place provisoire.

𝗥𝗜𝗦𝗦𝗘𝗥, 𝗨𝗡 𝗙𝗨𝗧𝗨𝗥 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗 🔥🔥🔥



Même Ansu Fati ne parvient pas à marquer sur pénalty face au talentueux gardien du RC Lens !#ASMRCL pic.twitter.com/8zDuY2qpQR — L1+ (@ligue1plus) November 8, 2025

Ezekiel : « J’ai vraiment passé une belle soirée »

Le milieu suisse s’est exprimé en zone mixte et n’a pas caché sa frustration. « Nous n’avons pas fait le match qui fallait et ça a été encore plus dur à dix. Nous sommes vraiment déçus de cette défaite. On a donné malheureusement les buts, c’est le football, ça fait partie du jeu. On doit être meilleurs là-dessus, on a perdu en équipe ». De son côté, l’entraîneur Sébastien Pocognoli s’est montré « déçu », tandis que le directeur général Thiago Scuro a pointé du doigt l’arbitrage. « Pour moi, ce n’est pas acceptable de donner un carton rouge à Folarin Balogun. On ne comprend pas pourquoi le VAR n’est pas intervenu sur cette situation. L’exclusion a eu une grande influence sur le match », a expliqué le Brésilien.

Quant à Ezekiel, s’il avait été auprès des joueurs, il leur « aurait passé un savon ». Mais le jeune préfère retenir les moments inoubliables de cette soirée. « Ce que j’ai préféré ? Le vestiaire ! C’était génial. Mais quand j’ai serré la main des joueurs, c’était encore mieux. J’ai vraiment passé une belle soirée. J’étais très content », nous a-t-il confié. C’est bien là l’essentiel !