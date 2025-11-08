Ligue 1 : L’AS Monaco face à un sérieux test contre Lens

Désireux de voir son équipe s’appuyer sur la confiance acquise grâce à son superbe effort collectif pour triompher de Bodø/Glimt en Ligue des champions, Sébastien Pocognoli était présent en conférence de presse pour partager ses réflexions sur ce sujet et bien d’autres, à la veille de l’affrontement crucial contre le RC Lens.

Le point médical

Sur le front des blessures et l’état physique de ses joueurs, le coach monégasque a apporté des nouvelles mitigées, dressant un état des lieux de l’effectif : « Krépin Diatta est toujours blessé, il sera donc absent. Ansu s’est testé hier et se testera aujourd’hui mais les signaux sont plutôt positifs. Quant à Eric, Denis et Vandi, ils ont repris les entraînements. Il faudra voir la séance de cet après-midi, on verra s’ils seront disponibles. Petit à petit, il y a des retours qui se profilent à l’horizon. Concernant Paul, il ne sera pas présent, on espère un retour pour Rennes, on est toujours sur ce timing. On verra comment se passeront les entraînements. »

© AS Monaco

« On joue beaucoup de matchs, nous n’avons pas un noyau très large de joueurs mais nous avons beaucoup de qualités. Certains doivent donc enchaîner, c’est un paramètre que je tiens en compte. Face au PFC, les joueurs avaient fait le maximum par rapport à ça. Il y a eu de nouveau une grosse débauche d’efforts à Bodø, ce sera pareil demain contre Lens. Il y a ce paramètre-là que je tiens en compte afin d’analyser les choses qu’ils réussissent ou non. Grâce à l’enchaînement des matchs, Kassoum, qui n’avait pas beaucoup joué, va devenir de plus en plus fort physiquement, tout comme Golo’ et Krépin. Il faut trouver le juste milieu pour ne pas aller dans la surcharge et faire des choix judicieux tout en restant ambitieux. »

La concurrence au poste de gardien

Interrogé sur ses options dans les buts avec Lukáš Hradecký sur le point de revenir, Pocognoli a salué Philipp Köhn et la concurrence au sein de son effectif tout en confirmant ses plans pour la rencontre face à Lens.

« Comme je l’ai dit après Bodø, Philipp a fait un bon match. Au début de la saison, il n’était pas le numéro 1 mais a dû s’adapter à ce nouveau statut rapidement à cause de la blessure de Lukáš. Durant ce laps de temps, il a bien fait les choses. De son côté, Lukas revient petit à petit, il va retrouver la sélection où j’espère qu’il aura du temps de jeu pour reprendre le rythme », a-t-il expliqué.

© AS Monaco

« Une fois que tout sera plus clair, on analysera de nouveau la situation mais je n’ai pas envie de parler de ça maintenant car nous avons un match demain contre Lens où Philipp sera le numéro 1 et Yann le numéro 2. Pour le moment, cela fonctionne bien. Nous avons aussi deux jeunes talents très talentueux, qui je pense, apporteront de bonnes choses dans le futur du club. On a le luxe d’avoir quatre bons gardiens qui se poussent à l’entraînement, c’est positif. »

Le système

Questionné sur sa préférence pour un système à trois défenseurs, il était intéressant d’entendre le technicien belge exposer le raisonnement derrière son approche.

« Lorsque j’utilise un schéma, cela dépend des forces de l’équipe actuelle mais aussi si tout le monde est disponible. Je pense que c’est important qu’un coach ait ses idées mais il faut qu’il s’adapte aux forces en présence. Comme je l’ai déjà dit, j’ai la chance maintenant et certainement dans le futur d’avoir à ma disposition un groupe qui peut à la fois jouer dans ce système et à quatre défenseurs », a-t-il déclaré aux médias.

© AS Monaco

« Dans le système choisi, il y a de multiples moyens de l’animer, nous sommes occupés à ça parce que je pense que c’est ce qui va le mieux à l’équipe. On peut toujours évoluer dans le temps en fonction des blessés et des profils des joueurs mais j’ai la chance d’avoir un groupe assez hybride, qui me donne beaucoup de possibilités. »

L’esprit combatif

Revenant sur la récente victoire de Monaco en Norvège, Pocognoli a mis en lumière la force mentale dont son équipe a fait preuve dans des circonstances difficiles : « Il y a eu la réaction attendue après le Paris FC dans un déplacement difficile. Bodø avait en effet perdu peu de matchs européens jusqu’ici. Cette rencontre avait tout d’un gros test de par la distance, le voyage, le terrain synthétique, les qualités adverses et les forces en présence de notre effectif. Si tu n’as pas un gros mental pour aller là-bas, tu sais que tu auras un match difficile. Évidemment, nous avons souffert parce que l’équipe en face avait de très bonnes qualités mais rien n’arrive par hasard. »

© AS Monaco

« Si on a pu aller chercher ces trois points, c’est grâce à l’esprit d’équipe montré sur et en dehors du terrain avec le staff et nos supporters. C’est un match sur lequel on peut se reposer pour montrer au groupe qu’ils savent le faire. L’objectif est de répéter ce cas de figure, peu importe l’adversaire et peu importe si nous sommes à domicile ou à l’extérieur. Il faut essayer d’avoir cet esprit à chaque match. Si nous y sommes parvenus à Bodø, on se doit d’essayer de poser la même base systématiquement. »

La solidarité

L’unité de l’équipe est un thème récurrent sous Pocognoli, et il s’est exprimé sur les progrès réalisés tout en reconnaissant qu’il reste du travail à accomplir.

« Il y a déjà une belle solidarité mais je trouve qu’il y a encore une grosse marge de progression. Nous sommes juste aux prémices, je l’espère, même si cela dépend des joueurs. J’ai une philosophie où j’ai fait comprendre que le collectif passe avant l’individu et que nous ne devons pas dépendre d’un ou deux joueurs. Tout le monde a du temps de jeu depuis mon arrivée, cela renforce cet état d’esprit où tous peuvent avoir leur chance », a commenté le technicien de 39 ans.

© AS Monaco

« Il n’y a pas que ça, il y a aussi les meetings et l’énergie mise en place avec mon staff. C’est un processus important. Je suis arrivé en milieu de saison, j’ai eu peu de temps pour travailler sur ça et sur la tactique. Nous sommes en effet plus sur des entraînements de préparation et de récupération. On essaye de trouver le juste milieu et d’avoir un impact avec des images et vidéos, tout en étant clair dans ce que l’on demande avec une certaine rigueur. »

Lens

Tournant son attention vers les adversaires de samedi, le tacticien avisé a fait preuve de respect envers Lens, troisième du championnat, tout en soulignant que Monaco devra livrer une performance complète pour s’imposer.

« Lens est un grand club avec une belle ferveur. C’est une équipe solide d’un point de vue physique, avec un système que l’on connaît. Ils possèdent de bons joueurs et un entraîneur de qualité, je m’attends à un gros match demain. Il faudra en tout cas essayer de trouver une certaine consistance dans les bonnes choses qu’on laisse entrevoir. Nous n’avons pas su le faire tout le temps à cause du physique. Nous avons grillé un joker contre Paris, il faudra faire le maximum face à Lens pour essayer de rattraper ces points perdus », a confié Pocognoli.

La forme de Fati

La conversation s’est ensuite tournée vers la forme d’Ansu Fati, Pocognoli évoquant l’attention individuelle qu’il accorde pour aider non seulement Fati mais tous les joueurs à atteindre leur meilleur niveau.

« Il n’y a pas de disette à proprement parler. J’ai juste envie qu’il fasse une grande saison. On va travailler sur ça afin de le faire revenir à son meilleur niveau. Que ce soit pour lui ou un autre joueur, le plan est le même, on essaye de retirer le maximum à chacun. J’essaye d’avoir une entrevue avec chaque joueur. Cela peut parfois être des meetings à l’improviste sur le terrain, après un entraînement pendant cinq ou dix minutes, pour parler et expliquer », a-t-il déclaré.

© AS Monaco

« Je pense que tout est assez clair pour l’instant, ils comprennent où l’on veut aller. Je mets cette partie de communication au premier plan dans mon quotidien. J’ai été joueur, je pense que c’est important d’avoir une certaine connexion pour savoir où on va et comment on peut gérer les choses. »

Place à l’action

Avec la trêve internationale qui se profile, Monaco sera pleinement déterminée à décrocher une victoire probante contre Lens dans sa volonté de remonter au classement de la Ligue 1.