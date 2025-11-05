Ligue des champions : l’AS Monaco retrouve en Norvège la saveur de la victoire

C’est une victoire ô combien précieuse que le club de la Principauté est allé chercher au-delà du cercle polaire arctique sur la pelouse norvégienne de Bodø/Glimt ce mardi soir lors de la 4ème journée de la phase régulière. Un bon bol d’air pour Sébastien Pocognoli et ses hommes qui se relancent dans la compétition.

Après une dernière sortie européenne au goût d’inachevé face aux Spurs de Tottenham, l’AS Monaco devait absolument l’emporter pour ne pas voir ses chances de qualification pour les barrages s’amenuiser. C’est désormais chose faite grâce à l’unique but inscrit par son numéro 9 Folarin Balogun. Une délivrance pour les 200 supporters ayant effectué les 3 550 kilomètres qui séparent les deux villes, tout comme le président Dmitri Rybolovlev.

Les supporters ont donné de la voix à l’Aspmyra Stadion © AS Monaco

Une patience récompensée

Dépourvue de succès depuis le début de la compétition, l’ASM ne voit pas son infirmerie se désemplir pour ce rendez-vous européen inédit face aux Norvégiens. L’attaquant Ansu Fati est forfait (malade) et Krépin Diatta (œil droit) s’ajoutent à la longue liste des absents. Sébastien Pocognoli reconduit son système habituel en 3-4-2-1 avec deux changements par rapport au revers face au Paris FC le week-end dernier en championnat. Jordan Teze récupère le côté droit, tandis que Folarin Balogun retrouve son poste d’avant-centre.

Le début de partie est marqué par un léger choc entre Philipp Köhn et Sondre Auklend, averti pour avoir percuté le gardien. Les partenaires du Suisse n’ont certes pas la maîtrise du ballon mais se créent une première situation avec Maghnès Akliouche, dont la frappe s’envole au-dessus du ciel norvégien, après un bon centre côté droit du latéral néerlandais (23′). Sous une pluie battante, les locaux répliquent dans la foulée par l’intermédiaire de Patrick Berg, mais sa tentative s’avère infructueuse (32′).

Alors que le rythme peine à s’emballer dans un stade où la température frise zéro degré, la délivrance va venir de Folarin Balogun juste avant la pause. Grâce à un bon travail du numéro 11, l’attaquant américain part en profondeur et déclenche une lourde frappe du gauche sous la barre (43′). Son premier but en coupe d’Europe. Le premier tir cadré des visiteurs, sauvés juste avant le coup de sifflet par leur montant sur la tentative de Kasper Hogh (45′).

La joie du buteur américain Folarin Balogun © AS Monaco

Bodø voit rouge

Au retour des vestiaires, les partenaires de Kassoum Ouattara vont subir les assauts du dernier vainqueur du championnat norvégien. Durant un gros quart d’heure, ce sont pas moins de quatre opportunités que Bodø/Glimt se procurent. D’abord sur un coup franc de Patrick Berg (52′). Le portier monégasque repousse une première fois avant de s’interposer à nouveau devant Kasper Hogh. Ce dernier récidive quelques minutes plus tard, en vain. La troisième fois passe tout proche du but Rouge et Blanc, après un centre millimétré de Jens Hauge (69′). L’attaquant danois ne convertit toujours pas.

Le gardien de l’ASM Philipp Köhn impérial malgré la pluie et le froid © AS Monaco

Tandis que ses joueurs ne se procurent aucune situation nette depuis la reprise, Sébastien Pocognoli doit pousser un ouf de soulagement lorsque l’arbitre, appelé par le VAR, décide de transformer son carton jaune en rouge à l’encontre de Jostein Gundersen, coupable d’une semelle dangereuse sur la cheville droite de l’entrant Mika Biereth (81′). Les coéquipiers de Mamadou Coulibaly, auteur de l’unique tir cadré de l’équipe en seconde période, peuvent ainsi savourer ce premier succès en Ligue des champions, obtenu au courage.

2 – Sébastien Pocognoli est devenu le 2e entraîneur à gagner un match avec 2 équipes différentes au cours d’une même édition de Ligue des Champions (Union SG puis Monaco) après Thomas Tuchel en 2020/21 (Paris SG puis Chelsea – futur vainqueur). Insolite. pic.twitter.com/MznrtWHjxu — OptaJean (@OptaJean) November 4, 2025

Sébastien Pocognoli : « Un succès important »

Ce résultat permet à l’ASM de remonter provisoirement à la 18ème place avec cinq points au compteur et d’entrer pour la première fois dans la zone des barrages. À l’issue de la rencontre, Sébastien Pocognoli s’est confié sur la performance de son groupe. « C’est un succès important pour la suite de la campagne. On se donne un peu d’air au classement. Il nous reste quatre matches de très haut niveau à jouer. C’est le troisième clean sheet en six matches mais venir s’imposer à Bodø/Glimt, c’est quelque chose que même des grosses équipes européennes ne font pas. J’en suis fier », a-t-il déclaré en conférence de presse.

La prochaine affiche en Ligue des champions se déroulera dans un climat probablement plus clément. C’est en terre chypriote, sur le terrain de Páfos que le club de la Principauté se rendra dans trois semaines pour espérer confirmer cette performance. En attendant, place au championnat avec la réception de Lens samedi soir (21h05), le dernier match avant l’ultime trêve de l’année.