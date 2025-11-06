Лига чемпионов: ФК «Монако» в Норвегии вновь почувствовал вкус победы

Это очень ценная победа для княжеского клуба за Полярным кругом, на норвежском поле «Будё-Глимта», во вторник вечером, в четвертом туре нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Долгожданный глоток воздуха для Себастьена Поконьоли и его команды, которая возвращается в бой.

После последнего европейского матча против «Тоттенхэма», который оставил ощущение незаконченности, «Монако» было просто необходимо победить, чтобы не потерять шансы на выход в плей-офф. И команде это удалось благодаря единственному голу, забитому Фоларином Балоганом. Облегчение для 200 болельщиков, преодолевших 3 550 километров, разделяющих два города, а также для президента клуба Дмитрия Рыболовлева.

Болельщики активно поддерживали своих на стадионе «Аспмира» © ФК «Монако»

Награда за терпение

«Монако», на счету которого с начала турнира не было побед, перед этой беспрецедентной европейской встречей с норвежцами был лишён многих ценных игроков. Нападающий Ансу Фати (болезнь) и Крепин Диатта (травма правого глаза) пополнили длинный список отсутствующих на поле. Себастьян Поконьоли сохранил свою обычную схему 3-4-2-1 с двумя изменениями после проигранного матча чемпионата против «Парижа» на прошлых выходных. Джордан Тезе занял правый фланг обороны, а Фоларин Балоган вернулся на своё место на острие.

Начало игры ознаменовалось небольшим столкновением между Филиппом Кёном и Сондре Эукленном, который получил предупреждение за нападение на вратаря. Затем товарищи швейцарского голкипера хоть и не контролировали мяч, но создали первую опасную ситуацию благодаря Магнесу Аклиушу, чей удар пересёк норвежское небо после отличной передачи голландского защитника с правого фланга, но оказался неточным (23’). Под проливным дождем хозяева поля немедленно ответили ударом Патрика Берга, но его попытка оказалась неудачной (32’).

Пока на стадионе, где температура была близка к нулю, игра набирала обороты, спасение пришло от Фоларина Балогана как раз перед перерывом. Благодаря отличной работе 11-го номера американский нападающий прошёл в тыл соперника и феноменальным по своей красоте ударом левой переправил мяч точно в ближнюю девятку (43’). Это его первый гол в европейском кубке. Первый удар гостей в створ ворот исполнил Каспер Хёг незадолго до свистка, но он угодил в штангу (45’).

Радость американского бомбардира Фоларина Балогана © ФК «Монако»

Разъярённый «Будё»

По возвращении из раздевалки товарищи по команде Кассума Уаттары подверглись шквалу атак чемпиона Норвегии. За добрых пятнадцать минут «Будё-Глимт» создал не менее четырёх опасных моментов. Сначала со штрафного пробил Патрик Берг (52’). Вратарь «Монако» исполнил первый сейв, а затем снова вмешался в игру перед Каспером Хёгом. Через несколько минут Хёг повторил свою попытку, но безуспешно. Третий момент произошёл совсем рядом с воротами «красно-белых» после ювелирного навеса Йенса Хёуге (69’), но датский нападающий так и не смог его реализовать.

Вратарь «Монако» Филипп Кён отработал на пятёрку, несмотря на дождь и холод © ФК «Монако»

Несмотря на то, что его игроки не создали ни одной явно опасной ситуации после перерыва, Себастьен Поконьоли вздохнул с облегчением, когда судья, вызванный видеоарбитром, решил заменить желтую карточку на красную Йостейну Гундерсену за опасный подкат в правую лодыжку вышедшего на замену Мики Бирета (81’). В результате товарищи по команде Мамаду Кулибали, нанесшего единственный удар «Монако» в створ ворот противника во втором тайме, смогли насладиться этой первой победой в Лиге чемпионов, добытой благодаря их мужеству.

2 — Sébastien Pocognoli est devenu le 2e entraîneur à gagner un match avec 2 équipes différentes au cours d’une même édition de Ligue des Champions (Union SG puis Monaco) après Thomas Tuchel en 2020/21 (Paris SG puis Chelsea – futur vainqueur). Insolite. pic.twitter.com/MznrtWHjxu — OptaJean (@OptaJean) November 4, 2025

Себастьен Поконьоли: «Важный успех»

Этот результат позволил «Монако» временно переместиться на 18-ю строчку в турнирной таблице с пятью очками в своём активе и впервые выйти в зону плей-офф. После матча Себастьен Поконьоли рассказал об игре своей команды. «Это важный успех для продолжения кампании. Нам стало комфортнее в турнирной таблице. Нам предстоит сыграть ещё четыре матча очень высокого уровня. Это уже третий матч без пропущенных голов в шести встречах, но победить «Будё-Глимт» на его поле не удаётся даже крупнейшим европейским клубам. Я горжусь этим», заявил он на пресс-конференции.

Следующий матч в Лиге чемпионов, вероятно, пройдет в более благоприятных погодных условиях. Через три недели княжеский клуб отправится на кипрскую землю, на поле «Пафоса», чтобы закрепить свой успех. А пока в субботу вечером (21:05) состоится домашний матч чемпионата против «Ланса» – последний перед финальным перерывом в этом году.