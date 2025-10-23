Лига чемпионов: досадная ничья для «Монако» в матче с «Тоттенхэмом»

В среду вечером на стадионе «Луи-II» первый европейский матч Себастьена Поконьоли с «Монако» завершился «сухой» ничьей. Княжеский клуб так пока и не добился успеха в Лиге чемпионов после трёх матчей.

Иногда для идеального рецепта не хватает всего одного ингредиента. В футболе это реализация моментов. Именно её и не хватило княжескому клубу для победы над «Тоттенхэмом». «Шпоры» часто прогибались, но так и не сломались, и их неоднократно выручал вратарь, вытянувший эту ничью (0:0). В этом аншлаговом матче, сыгранном в присутствии президента Дмитрия Рыболовлева, игроки Себастьена Поконьоли явно заслуживали лучшего.

План по замыслу тренера

Во втором подряд противостоянии с английским клубом после приёма «Манчестер Сити» новый бельгийский тренер «Монако» решил использовать схему 3-4-1-2 с Тило Керером, вновь назначенным капитаном в защите, Джорданом Тезе в полузащите и тандемом Фати-Аклиуш, который сопровождал Балогана, успешного бомбардира в прошлые выходные в Анже. Всё это происходило на глазах Поля Погба, который частично возобновил тренировки на этой неделе, а также бывших звёзд, таких как Гленн Ходдл и Димитар Бербатов.

Начало матча для монегасков выдалось интересным и напряженным. Со своей стороны, лондонцам удалось создавать опасные моменты только в стандартах. У победителя Лиги Европы был лишь один шанс отличиться – удар головой Мики ван де Вена, но он прошёл выше ворот Филиппа Кёна (20’). 11 500 зрителей, включая почти 1 000 английских болельщиков, стали свидетелями того, как монегасков подводила реализация. И как очень активного Манеса Аклиуша, и Фоларина Балогана (дважды: 28’ и 36’) обыгрывал итальянский вратарь Гульельмо Викарио.

Викарио – герой «шпор»

После перерыва «Монако» продолжил давить на соперника, неспособного создать проблемы «красно-белым». Принципы игры бывшего тренера «Юнион» постепенно обретали форму, проявляясь в интенсивности и явном доминировании. Это привело к появлению множества возможностей. К сожалению, ни Магнес Аклиуш (50’), ни Александр Головин (67’), ни Тило Керер (68’), ни Джордан Тезе (74’) не смогли найти брешь в защите соперника. L'AS Monaco a obtenu le point du nul face aux Tottenham Hotspur mais cela aurait pu être bien différent sans cet énorme arrêt de Vicario 🫨#ASMTOT | #UCL pic.twitter.com/13rI1pYtgA — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 22, 2025



Последняя четверть часа стала настоящим испытанием для «Тоттенхэма», полностью подавленного прессингом «Монако». Выйдя на замену Ансу Фати за двадцать минут до конца матча, Такуми Минамино не заставил себя долго ждать. Однако японский нападающий за несколько минут трижды промахнулся (79’, 81’, 82’). Приближался конец игры, и Себастьен Поконьоли чувствовал, что его игроки способны переломить ход матча и победить. Однако мяч, отправленный последним ударом Магнеса Аклиуша, прошёл мимо ворот (88’).

Разочарование Такуми Минамино © ФК «Монако»

Первая «сухая»

ФК «Монако» упустил свой шанс и даже пережил последний острый момент, когда удар Бреннана Джонсона был заблокирован Кристианом Мависсой, который вышел на замену на 70-й минуте и совершил превосходный перехват (89’). Несмотря на шесть добавленных минут, команды в итоге сыграли вничью. Монегаски, нанесшие не менее 23 ударов по воротам соперника, заслуживали большего. Однако вратарь «Тоттенхэма» очень расстроил «Монако», сделав восемь сейвов. Товарищи по команде Кайо Энрике могут занести в свой актив по крайней мере один положительный момент: им удалось отыграть «на ноль», что стало для них первым случаем в этом сезоне.

После этой второй ничьей подряд «Монако» с двумя очками занимает 27-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Ему необходимо будет продемонстрировать похожую игру, но с эффективной реализацией, чтобы наконец-то одержать первую победу на норвежском поле «Будё-Глимт», расположенном к северу от Полярного круга, 4 ноября (21:00).

Себастьен Поконьоли: «Три очка были бы заслуженными»

В конце встречи Себастьен Поконьоли отметил обнадеживающую игру, несмотря на чувство горечи. «Есть сожаление и лёгкое разочарование по поводу того, что мои игроки показали на поле. Но есть также гордость за то, что мы провели отличный матч против сильного соперника. Когда мы контролируем игру, создаем так много моментов и сохраняем «сухой» счет, жаль не взять три очка, которые, по-моему, были более чем заслуженными», – пояснил он на пресс-конференции. Его коллега, тренер «Тоттенхэма» Томас Франк, даже по-спортивному признал превосходство «Монако».

В субботу «Монако» продолжит свою кампанию в Лиге 1 домашним матчем против «Тулузы» (19:00), в котором надеется прервать серию из четырёх ничьих подряд во всех соревнованиях и принести своему тренеру первую победу в его новом клубе.