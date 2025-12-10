Лига чемпионов: «Монако» берёт верх над «Галатасараем» и сохраняет свои шансы на выход в плей-офф

На забитом до отказа стадионе «Луи-II» «Монако» одержал важную и заслуженную победу над «Галатасараем» (1:0), вернув себе шансы на выход в плей-офф. Долгое время испытывая трудности в матчах с грозной турецкой командой, «красно-белые» переломили ход игры благодаря голу Фоларина Балогана на 67-й минуте, его третьему голу в трёх матчах Лиги чемпионов.

Во вторник вечером на стадионе «Луи-II» царило определенное напряжение, поскольку «Монако» поставил перед собой цель остаться в борьбе за выход в плей-офф, несмотря на период неопределенности. Забастовка ультрас в начале матча, сопровождавшаяся баннером с надписью «Руководство – в отставку», и масштабное присутствие турецких болельщиков придали особый тон началу встречи. В матчах против инициативной стамбульской команды «Монако» иногда приходилось испытывать давление. После нереализованного пенальти Дени Закариа, решающий гол на 67-й минуте (1:0) забил Фоларин Балоган, обеспечив «Монако» важное преимущество в присутствии Князя Альбера II и президента Дмитрия Рыболовлева.

Князь Альбер II и президент клуба Дмитрий Рыболовлев наблюдали за победой княжеского клуба © ФК «Монако»

Первый период под давлением

Первые минуты игры задали тон всему первому тайму. Турецкая команда быстро взяла ситуацию под контроль. Столкнувшись со схемой 4-2-3-1, идентичной их собственной, «красно-белые» быстро оказались под давлением. Лерой Зане в этом тон, в то время как Кайо Энрике испытывал трудности.

Первый опасный момент возник уже на 12-й минуте: Илкай Гюндоган, оказавшись один на один с вратарём после паса бывшего игрока «Монако» Исмаила Якобса, не попал в створ ворот. Три минуты спустя Зане отдал пас Осимхену на дальнюю штангу, но удар головой нападающего, второго по результативности игрока в этом турнире после Килиана Мбаппе, прошёл выше перекладины. На 19-й минуте Йылмаз, обогнав Вандерсона, угодил в штангу.

Под натиском монегаски редко создавали что-то опасное. Лишь Аклиуш попытался разбудить свою команду двумя дальними ударами (20’ и 29’), но они были отражены бдительным Угурджаном.

Сегодня вечером Магнесу Аклиушу досталось много работы © ФК «Монако»

Несмотря на доминирование турецкой команды и энергичное, но не слаженное атакующее трио Зане-Йылмаз-Осимхен, «Монако» держался стойко, чему способствовала уверенная игра Градецкого. К перерыву у игроков «Монако» всё ещё оставались сомнения.

Пробуждение

К началу второго тайма команда преобразилась. На 48-й минуте Минамино принял передачу в штрафной и ударил с лёта, но Угурджан отразил его удар, а Давинсон Санчес снёс японца. Японский игрок рухнул, и видеоарбитр подтвердил пенальти. Капитан команды Дени Закариа, взял на себя ответственность, но турецкий вратарь отразил его удар, угадав угол.

Не падая духом, «Монако» продолжил давить соперника. Балоган сначала вышел один на один с вратарем (59’), а три минуты спустя не попал в створ ворот. Американский нападающий мог потерять уверенность в себе, но этот вечер запомнился его стойкостью.

На 68-й минуте, после углового Ламина Камара, усилия «красно-белых» наконец-то увенчались успехом. После суматохи и скидки Тило Керера Балоган оказался у дальней штанги и отправил мяч в сетку, сделав счет 1:0. Это был третий подряд гол американского нападающего в Лиге чемпионов.

Боевой настрой вернулся

Последние двадцать минут показались бесконечными для всех болельщиков «Монако». Постепенно игроки «Галатасарая» стали теснить монегасков. Турецкий клуб, выпустив на поле бывшего игрока «ПСЖ» Мауро Икарди, сделал всё возможное, чтобы сравнять счёт. Шаллаи пробил выше перекладины (73’), а Акгюн отправил мяч в боковую сетку ворот Градецкого.

Несмотря на давление, монегаски всё равно находили способы создавать опасные моменты. Ламин Камара чуть было не сотворил чудо. На 80-й минуте Балоган пропустил пас от Головина между ног, после чего мяч попал в ноги сенегальского полузащитника. К сожалению, его удар пришёлся в турецкий сектор трибун.

Монегаски проявили солидарность © ФК «Монако»

С выходом на поле Уаттара и Тезе Поконьоли укрепил защиту, и «Монако» удержал преимущество до конца, обеспечив себе важную победу.

Поконьоли: «Я горжусь игрой моей команды»

На пресс-конференции бельгийский тренер не скрывал своего удовлетворения: «Я горжусь игрой моей команды, особенно во втором тайме. Горжусь реакцией Закариа после нереализованного пенальти и Балогана после двух упущенных возможностей». После вялого первого тайма тренеру удалось сплотить своих подопечных: «В первом тайме мы немного испугались, из-за чего отступали назад. Во второй половине матча мы дали понять, что нам нужно быть более предприимчивыми, отбросить сомнения и играть с большей уверенностью».

Поконьоли также порадовался возобновлению связи с публикой, несмотря на забастовку в начале матча: «В добавленное время мы чувствовали себя единым целым с болельщиками. Они нас подталкивали». Он подчеркнул свою цель: «Я хочу вернуть этой команде её душу и характер. Каждый день ведётся огромная работа, она не видна, но её определённо много». Набрав 9 очков, следует проявлять осмотрительность, чтобы обеспечить себе выход в плей-офф: «Квалификация ещё не пройдена. Предстоит приложить еще усилия, но мы будем зависеть и от результатов других».

Оборона монегасков стойко держалась до финального свистка, обеспечив ценную победу. В турнирной таблице «Монако» сравнялся со своим соперником (9 очков) и продолжает борьбу за место в плей-офф. Его ждёт престижный выезд на «Бернабеу» к мадридскому «Реалу», а затем приём «Ювентуса» в конце января.