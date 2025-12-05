Ligue 1 : l’AS Monaco battue à Brest malgré une belle réaction en seconde période

Une semaine après sa victoire face au PSG, l’AS Monaco a concédé une courte défaite sur la pelouse de Brest (1-0). Réduits à dix, les Bretons ont résisté à la domination monégasque malgré plusieurs occasions en fin de match.

Ni la banderole « Battez-vous, Battez-les » brandie par la centaine de supporters monégasques à Francis-Le Blé, ni la demi-heure disputée par Paul Pogba n’ont suffi. L’AS Monaco, pourtant désireuse de confirmer son succès de prestige contre le PSG, s’est heurtée à un Brest solide et discipliné. En supériorité numérique pendant plus de trente minutes, les Rouge et Blanc n’ont jamais trouvé la faille et s’inclinent 1-0 sur le but inscrit en première période par Doumbia.

Hradecky impeccable, puis impuissant

Dès les premières minutes, le vent violent perturbe les trajectoires et impose un rythme saccadé. Les Brestois, eux, s’adaptent plus vite. Guindo chauffe les gants d’Hradecky (5’) avant que Labeau-Lascary ne se présente seul face au gardien monégasque. Le Finlandais sort une parade réflexe exceptionnelle (20e) qui maintient l’ASM dans le match. Entre-temps, Mika Biereth tente de surprendre Coudert dans un angle fermé (14’).

Mais la pression brestoise finit par faire craquer Monaco sur une phase arrêtée, problème récurrent des hommes de Pocognoli cette saison. Sur une touche contestée par Caio Henrique, qui sera averti pour protestation, le ballon arrive dans la surface. Ajorque pivote, frappe, Hradecky repousse… mais Kamory Doumbia surgit plus vite que Teze et marque de la tête pour son 100e match en Ligue 1 (1-0, 28’).

Monaco réagit et se procure plusieurs occasions

Les Monégasques réagissent rapidement avec plusieurs occasions franches. Golovin place une tête trop axiale (34’), Biereth manque le cadre (38’) et Minamino frôle le poteau sur sa tentative du gauche (39’). Monaco pousse, mais bute sur une défense brestoise parfaitement en place et manque trop de justesse dans les trente derniers mètres.

Infranchissable défense brestoise © AS Monaco

Au retour des vestiaires, Monaco est proche de se faire surprendre à nouveau sur phase arrêtée. Sur un coup-franc de 35 mètres Guindo déclenche un missile qui vient heurter la barre d’Hradecky (54’). L’ASM peut souffler… et voit soudain le match basculer en sa faveur. À la 59e minute, Ludovic Ajorque est expulsé après un tacle par derrière sur Lamine Camara, décision confirmée par la VAR. Les Rouge et Blanc disposent alors de plus de 30 minutes en supériorité numérique. L’occasion rêvée de renverser la situation…

Avec Pogba, Monaco augmente son pressing et ses intentions

L’ASM est dominant mais a du mal à se montrer dangereux. À la 68ème minute, Sébastien Pocognoli lance Paul Pogba, chaleureusement salué par le public brestois. Le champion du monde 2018 illumine d’emblée le match par une superbe transversale vers Vanderson, dont la tête est repoussée en corner (72’).

En supériorité numérique, l’AS Monaco a davantage d’espaces mais peine à concrétiser. La demi-volée de Minamino passe à côté (61′), puis la tête de Salisu flirte avec le poteau gauche de Coudert (79′). Les entrées des jeunes Brunner, Idumbo et Michal ne parviennent pas à déséquilibrer la défense brestoise.

Mika Biereth et ses compères d’attaque n’auront pas réussi à tromper Coudert © AS Monaco

L’attaque monégasque manque de justesse, à l’image de Paris Brunner qui, seul au deuxième poteau, rate complètement son timing et manque sa tête (93′). Dans la foulée, Brest manque même d’enfoncer le clou : sur un magnifique centre de Magnetti, la tête de Mama Baldé effleure le poteau d’Hradecky (93’).

Pocognoli : « On doit trouver de la stabilité »

Au micro de Ligue 1+, Sébastien Pocognoli n’a pas caché sa frustration, notamment concernant l’unique but encaissé : « On prend un but sur une phase répétée à l’entraînement. C’est leur seule réelle occasion. » Privé de sept titulaires potentiels, le technicien a hâte de retrouver l’ensemble de ses troupes « On a beaucoup de blessés, des joueurs suspendus chaque semaine, on essaie de trouver une certaine stabilité. » Concernant la supériorité numérique mal exploitée, son constat est sans appel : « À dix contre onze, on avait tout pour revenir. On a voulu apporter du poids offensif mais paradoxalement, on s’est créé encore moins d’occasions. »

Lukas Hradecky, auteur d’une prestation solide, a évoqué la mentalité du groupe : « Nous n’avons pas la bonne mentalité. Il faut qu’on arrive à se relever, à réagir. » Capitaine de l’AS Monaco pour la première fois, Maghnes Akliouche regarde de l’avant : « Il y a deux matchs importants qui arrivent. Il faut déjà switcher parce qu’il y en a un qui arrive mardi, donc il va falloir vite se remettre dedans. »

Déjà en difficulté à l’extérieur cette saison avec seulement deux victoires, l’ASM peine à confirmer à l’extérieur cette saison. La semaine qui arrive pourrait néanmoins offrir un rebond. Mardi, Monaco reçoit Galatasaray en Ligue des Champions pour un duel crucial. Avant un déplacement brûlant au Vélodrome face à un Olympique de Marseille en pleine forme.