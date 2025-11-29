Ligue 1 : victoire de prestige pour l’AS Monaco et Paul Pogba face au Paris Saint-Germain

La joie des joueurs monégasques sur le but de Takumi Minamino © AS Monaco

Le club de la Principauté s’impose à domicile devant le champion de France en titre lors du choc de la 14ème journée de Ligue 1 disputé à guichets fermés. Un succès capital qui permet aux hommes de Sébastien Pocognoli de revenir à sept longueurs de leur adversaire du soir au classement.

Trois jours après un match nul frustrant en Ligue des champions sur le terrain des Chypriotes de Pafos, l’AS Monaco a renoué avec la saveur du succès ce samedi après-midi face au Paris Saint-Germain. Une courte mais précieuse victoire grâce à l’unique but signé du Japonais Takumi Minamino (1-0), qui met ainsi un terme à une série de trois défaites consécutives en championnat.

Les Parisiens bousculés

Pour battre le champion de France et d’Europe en titre, Sébastien Pocognoli décide de maintenir son système avec une défense à quatre, avec Thilo Kehrer comme capitaine aux côtés de Mohamed Salisu et les Brésiliens Caio Henrique et Vanderson sur les côtés. Denis Zakaria suspendu, Jordan Teze évolue avec Lamine Camara. Takumi Minamino, Aleksandr Golovin, Maghnès Akliouche et Folarin Balogun conservent leur place sur le front de l’attaque. Le milieu Paul Pogba démarre sur le banc. Le coup d’envoi fictif est donné par deux champions olympiques, Armand Duplantis et Letsile Tebogo, accompagnés d’une ancienne légende du club, Ludovic Giuly.

Dès le début de la partie, les Monégasques approchent une première fois la cage parisienne. Mohamed Salisu place une reprise du gauche captée sans problème par Lucas Chevalier (4′). Ce dernier va subir moins de dix minutes plus tard une lourde semelle de la part de Lamine Camara. Le milieu écopera seulement d’un avertissement de la part de l’arbitre international M. Clément Turpin, alors que tout le banc parisien réclamait un carton rouge.

Passée cette frayeur d’évoluer en infériorité numérique, les joueurs Rouge et Blanc en subissent une autre, lorsque le milieu portugais du PSG Vitinha voit son tir repoussé difficilement par le gardien Lukáš Hrádecký, et écarté par la défense dans la foulée (26′). Deux minutes plus tard, les Rouge et Blanc répliquent par l’intermédiaire de Takumi Minamino. L’ailier bute sur le portier parisien, après un centre de Folarin Balogun, bien lancé par Aleksandr Golovin (28′). Quelques instants après, c’est encore le défenseur ghanéen qui se distingue à nouveau sur un coup franc de Caio Henrique, mais sa tête trouve le poteau (33′).

Les deux formations se rendent coup pour coup et chacune se procure des opportunités à tour de rôle. Le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia enroule du droit mais le Finlandais détourne main opposée (35′), cinq minutes avant que le numéro 22 ne voit cette fois-ci son but refusé de la tête pour une position de hors-jeu. Les coéquipiers de Maghnès Akliouche dominent sans toutefois parvenir à trouver la faille dans un premier acte où les Parisiens semblent moins conquérants qu’à l’accoutumée.

La délivrance signée Minamino

Au retour des vestiaires, le champion d’Europe tente de débloquer la situation mais ni l’ailier géorgien (54′), stoppé par Lukáš Hrádecký, ni le jeune avant-centre Senny Mayulu de la tête, ne parviennent à ouvrir le score (55′). La délivrance va venir de l’ancien joueur de Liverpool. Sur une transversale de Salisu, Golovin devance le Parisien Zaïre-Emery et sert le numéro 18, qui enchaîne du gauche et trompe l’ancien rempart lillois (68′). Deuxième but dans la semaine pour lui, le troisième en championnat.

Nouveau tournant dix minutes plus tard quand Thilo Kehrer se retrouve exclu après consultation du VAR pour avoir annihilé une action de but d’Ibrahim Mbaye. Les coéquipiers de Paul Pogba, entré sous les applaudissements du Louis-II qu’il foule pour la première fois (86′), terminent à dix et subissent alors les offensives du club de la capitale. Mais ni Quentin Ndjantou, ni Vitinha, ni João Neves dans les ultimes secondes, ne réussiront à égaliser. Un soulagement pour tout le banc monégasque, qui peut célébrer cette victoire devant les 11 500 spectateurs présents en Principauté.

Sébastien Pocognoli : « Une performance accomplie »

L’AS Monaco l’emporte pour la première fois de la saison face à un ténor du championnat et européen en l’occurrence. Une prestation achevée sans encaisser de but, ce qui n’était plus arrivé depuis le déplacement en Norvège au début du mois. « C’est une performance accomplie sur beaucoup d’aspects. C’est satisfaisant bien sûr de renouer avec la victoire, peu importe l’adversaire, d’autant plus que c’est certainement contre l’une des meilleures équipes d’Europe, si ce n’est la meilleure. Je me suis reconnu dans mon équipe aujourd’hui », a déclaré Sébastien Pocognoli en conférence de presse.

De son côté, le Directeur Général Thiago Scuro s’est également exprimé devant les journalistes. « Nous méritons de gagner selon moi. Nous nous sommes procurés beaucoup de situations. Nous aurions pu marquer davantage mais c’est un aspect qu’il faudra travailler à l’avenir. Félicitations aux joueurs et au coach qui ont su élever leur niveau de jeu dans un grand match. »

Désormais, il reste trois rencontres à disputer pour l’ASM avant la trêve hivernale. La première sera un déplacement à Brest samedi prochain (19h) avant de recevoir Galatasaray en Ligue des champions le mardi 9 (21h) puis de se rendre à Marseille dans deux semaines.