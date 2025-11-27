Ligue des champions : les regrets pour l’AS Monaco, accroché dans les ultimes instants à Páfos

Malgré une première période aboutie qui leur a permis de prendre l’avantage à deux reprises, les Monégasques ont vu leur victoire leur échapper dans les dernières minutes face à Páfos mercredi soir lors de la 5ᵉ journée de la Ligue des champions. Les hommes de Sébastien Pocognoli manquent l’occasion de se rapprocher d’une qualification pour les barrages.

L’AS Monaco aura de quoi être frustré de son second déplacement lointain en coupe d’Europe cette saison. Trois semaines après celui en terre norvégienne à Bodø, le club Rouge et Blanc a craqué dans les dernières minutes du côté de Limassol sur l’île chypriote (2-2). Un résultat mitigé pour les partenaires de Denis Zakaria dans la course au top 24.

Entame idéale

Après une série difficile en championnat, Sébastien Pocognoli décide de modifier son système en optant pour une défense à quatre, avec Jordan Teze aligné dans l’axe à la place de Thilo Kehrer. Les Brésiliens Caio Henrique et Vanderson retrouvent leur place de latéral. Première titularisation en C1 pour le capitaine Denis Zakaria aux côtés de son complice Lamine Camara. Takumi Minamino, Aleksandr Golovin, Maghnès Akliouche et Folarin Balogun constituent le quatuor offensif. Entré en jeu à Rennes en fin de match, le milieu Paul Pogba reste sur le banc.

Très vite, les visiteurs mettent le pied sur le ballon et trouvent la faille après seulement cinq minutes ! Grâce à un bon travail côté droit de son ailier international tricolore, le Japonais croise sa frappe pour ouvrir le score et donner l’avantage à ses coéquipiers, sous les yeux des 150 supporters monégasques qui ont effectué les 2 360 kilomètres séparant le Rocher de l’île.

L’équipe de Páfos réagit aussitôt par l’intermédiaire d’Anderson Silva. L’attaquant reprend en une touche et déclenche un tir qui échoue sur la transversale de Lukáš Hrádecký (8′). Dix minutes plus tard, les Chypriotes vont égaliser grâce à une ancienne connaissance de la Ligue 1, David Luiz. Le défenseur brésilien de 38 ans, libre de tout marquage, place une tête puissante et imparable (18′).

38 – David Luiz est devenu à 38 ans et 218 jours le deuxième joueur le plus âgé à marquer en Ligue des Champions après Pepe contre le Shakhtar en décembre 2023 (40 ans et 290 jours). Eternel. pic.twitter.com/I56ihQDfy1 — OptaJean (@OptaJean) November 26, 2025

Ce sera l’unique occasion franche des Chypriotes en première période. Pas de quoi inquiéter les Monégasques qui vont reprendre l’avantage peu avant la demi-heure de jeu. L’avant-centre américain bénéficie d’une erreur de relance du gardien Neofytos Michail pour inscrire son deuxième but de la saison en Ligue des champions après celui marqué en Norvège (26′). Une juste récompense dans un premier acte rythmé, plutôt convaincant de la part du club de la Principauté.

La persévérance chypriote

En revanche, la seconde période va s’avérer bien plus compliqué pour l’ASM. Hormis une tentative du numéro 9 américain repoussée par le portier chypriote quelques instants après le retour sur la pelouse, les Monégasques subissent davantage les attaques d’une équipe qu’ils affrontent pour la première fois. En effet, le Finlandais détourne d’une main ferme le tir croisé d’Anderson Silva, lancé en profondeur par Vlad Dragomir (53′). Puis c’est au tour de Mislav Orsic de le mettre à contribution, mais son tir enroulé est sauvé de justesse (87′).

Dans la foulée, le club Rouge et Blanc va craquer et Mohamed Salisu joue de malchance. Après un corner repoussé, la tête d’Ivan Šunjić trouve la barre. Le ballon rebondit sur le défenseur ghanéen, surpris, qui ne peut l’empêcher de terminer sa course au fond des filets (88′). De quoi frustrer un groupe qui pensait tenir une nouvelle victoire européenne mais pas suffisamment clinique dans le dernier geste pour se mettre à l’abri.

Sébastien Pocognoli : « Être plus fort mentalement »

Cette prestation mi-figue mi-raisin de l’ASM lui permet de rester juste devant son adversaire du soir au classement (6 points) mais juste au-dessus de la zone d’élimination (23ème). À l’issue de la rencontre, le technicien Sébastien Pocognoli s’est exprimé en conférence de presse. « Il va falloir être plus fort mentalement dans certains aspects du jeu. Mais d’une manière générale, il faut retrouver de la stabilité car elle amène de la confiance et c’est ce qui nous manque en ce moment », a déclaré le Belge.

La fin de semaine verra le club de la Principauté recevoir pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1 le Paris Saint-Germain samedi après-midi (17h). Dix jours avant d’accueillir les Turcs de Galatasaray en Ligue des champions, où le droit à l’erreur risque de ne plus être permis.