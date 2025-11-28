Ligue 1 : face au Paris Saint-Germain, l’AS Monaco veut frapper un grand coup

Le club de la Principauté reçoit le Paris Saint-Germain pour le choc de cette 14ème journée de Ligue 1. Un classique du championnat que les hommes de Sébastien Pocognoli espèrent remporter face au champion de France et d’Europe en titre pour se rassurer.

Deux jours après avoir ramené un point de son déplacement à Chypre en Ligue des champions, l’AS Monaco s’apprête à recevoir un autre club européen au stade Louis-II ce samedi après-midi (17h). Une affiche prestigieuse face au leader du championnat, que l’entraîneur Sébastien Pocognoli et le gardien Lukáš Hrádecký abordent avec détermination.

Tout à gagner

Avec une seule victoire en ce mois de novembre, le club Rouge et Blanc entend le conclure de la même manière avant d’entamer plus sereinement décembre. Mais contre le champion d’Europe, la tâche s’annonce compliqué et Sébastien Pocognoli le sait. « Tout le monde connaît leurs qualités collectives et individuelles. Ils ont de la stabilité depuis quelques années et ont des joueurs de qualité, il n’y a pas besoin d’aller plus loin. Nous avons conscience de l’adversaire que l’on a en face et de nos qualités. Il faudra jouer avec celles-ci pour réussir un match dans le sens où l’on veut aller », a-t-il déclaré en conférence de presse ce midi.

Sébastien Pocognoli en quête de solutions © AS Monaco

L’ASM n’a plus battu le club de la capitale depuis février 2023 et reste sur trois revers consécutifs en Ligue 1. Pourtant, le technicien belge croit en la capacité de ses joueurs à inverser la tendance. « C’est un beau challenge, on a tout à gagner. Il faudra réussir une bonne prestation en essayant d’être le plus ambitieux possible. Nous voulons être hauts sur le terrain en les pressant dans leur camp, tout en ayant un état d’esprit positif et conquérant », a-t-il ajouté.

De retour trois mois après une blessure à un genou, Lukáš Hrádecký s’est dit heureux de retrouver les terrains. « Pour être honnête, c’est la plus longue blessure que j’ai connue dans ma carrière. Je suis content d’être revenu et j’espère pouvoir aider davantage l’équipe que sur ces deux derniers matchs, car concéder six buts n’est pas satisfaisant », a indiqué le Finlandais de 36 ans.

Le gardien finlandais Lukáš Hrádecký de retour après une longue absence © AS Monaco

Ce dernier veut démontrer que, même si l’opposition semble déséquilibrée, ses partenaires peuvent créer la surprise. « Je ne dirais pas que nous n’avons rien à perdre contre eux, mais au contraire tout à gagner ! Cette équipe a été juste incroyable la saison dernière. (…) De notre côté, certains joueurs blessés de longue date sont de retour, donc il faut du temps pour intégrer la façon de jouer du coach. C’est une situation compliquée, mais je peux vous garantir que chacun se bat pour l’améliorer ! »

Un groupe en manque de régularité

Inconstant depuis le début de la saison, le club de la Principauté paye souvent cash ses erreurs, que ce soit en fin de match ou sur phases arrêtées. « C’est frustrant parce que lorsque l’on analyse l’adversaire, les coups de pied arrêtés étaient la principale menace. Nous essayons de changer la mentalité en montrant des images », a expliqué l’ancien coach de l’Union Saint-Gilloise.

« Nous savons que nous devons retrouver de la stabilité. Nous traversons actuellement une période difficile avec un changement d’entraîneur et un calendrier très chargé. C’est un test pour nous tous ! Nous devons juste essayer de retourner cette situation et de gagner à nouveau le plus vite possible », affirme de son côté le portier monégasque.

Ambition intacte

Face au Paris Saint-Germain, l’AS Monaco devra se passer du Suisse Denis Zakaria. « Il va nous manquer, c’est une certitude », regrette Sébastien Pocognoli. « C’est notre capitaine, il a fait un bon match à Pafos dans l’attitude et il apportait ce liant entre les lignes. Nous avons assez de qualité dans le groupe pour la combler ». Suffisant pour aligner Paul Pogba ? « Paul est forcément une option dans son profil mais il faudra y aller étape par étape au niveau du physique. Nous allons dans le bon sens, on espère le pousser vers un peu plus de minutes sur le terrain », concède-t-il.

Denis Zakaria et Paul Pogba, une association pas encore expérimentée © AS Monaco

Actuellement 8ème au classement à huit longueurs du podium, le club de la Principauté garde toutefois pour objectif d’accrocher à nouveau les trois premières places au printemps prochain. « On va essayer de rester au contact car c’est l’ambition affichée en début de saison. Il faudra tout faire pour combler ce retard malgré un calendrier difficile et revenir le plus proche possible, pour je l’espère, finir la saison sur une pente ascendante ». Un succès face au club de la capitale permettrait à l’ASM de s’imposer pour la première fois face à un cador, avant de défier d’ici la fin de l’année Galatasaray puis Marseille.