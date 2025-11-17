Le beau cadeau de l’AS Monaco et Paul Pogba à des collégiens en situation de handicap

Dans le cadre d’un projet éducatif et inclusif, les élèves du collège Charles III ont eu l’opportunité de passer une journée au Centre de Performance de La Turbie pour rencontrer les joueurs de l’AS Monaco. Un moment qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.

Une initiative qui fait chaud au cœur et donne le sourire ! Née d’un parent d’élève particulièrement investi dans le parcours scolaire et social des jeunes du dispositif ULIS (Unitée Localisée pour l’Inclusion Scolaire), l’opération s’inscrit dans le cadre de l’émission Be United. Celle-ci est portée par Florian Genton, journaliste de la chaîne beIN Sports, dont le but est de valoriser les initiatives solidaires et inclusives autour du sport.

Florian Genton à l’origine du programme Be United © Stéphane Renaux – Monaco Tribune

À cette occasion, des élèves du collège Charles III de la Principauté, présentant des difficultés cognitives importantes, ont eu le plaisir de partager vendredi dernier leur expérience avec les joueurs de l’ASM. Une mission qui permet aux yeux de l’ULIS de favoriser leur inclusion au sein de la vie scolaire et de développer leurs compétences à travers des projets concrets et valorisants.

« On arrive à créer un moment formidable »

Dans une saison où les joueurs sont régulièrement sollicités par les compétitions, trouver une date pour un tel événement peut parfois virer au casse-tête. Pourtant, en cette période de trêve internationale, le club a été rapidement réceptif pour accorder à ces élèves des instants inoubliables. De la préparation en classe à leur arrivée au Centre de Performance, en passant par le voyage en bus où un esprit de fête régnait, les 14 collégiens ont eu un programme riche et varié.

Ils ont pris part à une séance d’entraînement aux côtés de Paul Pogba, Denis Zakaria et Thilo Kehrer entre autres, heureux de pouvoir mesurer leurs qualités à celles de ces jeunes pleins d’enthousiasme avant d’exprimer pour Monaco Tribune leurs impressions à l’issue des matches. « C’était bien, je me suis régalé et je suis super content. On a eu de la chance de voir les joueurs de Monaco. C’est un rêve », affirme Fabien. « On s’amuse avec les joueurs. On en apprend plus sur le football et j’espère que d’autres enfants auront cette même chance », déclare de son côté Romane.

Les enfants tout sourire en compagnie de Paul Pogba, le poing levé © Stéphane Renaux – Monaco Tribune

Pour le journaliste à l’origine de cette idée, la séquence prend tout son sens. « Les enfants veulent tout donner. Ce qui me plaît dans ce programme, c’est de connaître les émotions dégagées avant, pendant et après à travers leurs proches. On leur envoie l’émission. Ils la regardent une ou plusieurs fois pour ensuite discuter avec leurs copains. C’est extrêmement valorisant. Chacun, du club à l’Éducation nationale a été réceptif et quand tout le monde y met du sien, on arrive à créer un moment formidable », explique-t-il à Monaco Tribune.

Une séance de questions particulièrement animée

Après un déjeuner pour récupérer de cette activité physique, les enfants se sont prêtés à l’exercice de l’interview en endossant la casquette de journaliste de sport. Leurs interlocuteurs, le milieu Lamine Camara et le défenseur Kassoum Ouattara. Un exercice apprécié par les deux joueurs, qui ne se sont pas défilés face aux questions parfois insolites posées. De leur formation à leur arrivée à l’ASM en passant par leurs habitudes ou leurs activités hors football, rien n’a été laissé au hasard.

En tant que journaliste pour l’Odysée d’Ulysse, Lloyd leur demande une anecdote marrante à raconter. Réponse du latéral gauche : « Après le départ de Wilfried Singo à Galatasaray et de Breel Embolo à Rennes, on était dans l’avion et j’avais Lamine à côté de moi qui était triste parce qu’il avait perdu deux coéquipiers, deux amis qu’il a côtoyés depuis longtemps. Le voir dans cet état, c’était hyper marrant », plaisante l’ancien joueur d’Amiens.

Quant à l’ancien messin, à la question de Claudis qui souhaite savoir ce qu’il veut que l’on retienne une fois sa carrière achevée, voici sa réponse : « C’est de remporter des trophées avec mon club et ma sélection. C’est la base. Tout gagner, tout le temps ». Clair et net ! Une fois l’exercice terminée, les élèves ont reçu des photos dédicacées puis des cadeaux offerts par le club, avant de terminer la journée par une séance photos prise sur la terrasse. Le tout en présence de leurs parents, des responsables éducatifs, et de la mascotte Bouba !

Les joueurs remettent des cadeaux aux élèves © Stéphane Renaux – Monaco Tribune

De nouveaux projets en préparation

Le programme Be United existe depuis plusieurs années et a déjà permis à des enfants de réaliser un merveilleux rêve. Comme ceux qui ont eu la chance de rencontrer Kylian Mbappé à Paris. Ce dernier les a emmenés visiter le stade Santiago Bernabéu de Madrid, où il joue désormais depuis l’été 2024. D’autres opérations sont prévues prochainement, notamment en Coupe de France. « C’est le football de tous les passionnés. Je suis au bord du terrain et on fait venir un passionné en situation de handicap. Cela permet d’offrir un moment en bord de pelouse, avec l’échauffement, d’avoir un accès aux vestiaires, de suivre le match et de participer à l’émission de télé avec des consultants de la chaîne », explique Florian Genton.

Le projet s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de la Principauté de promouvoir une école pour tous, attentive à la réussite, au bien-être et à l’épanouissement des élèves, conformément aux principes d’une société inclusive et solidaire. L’émission Be United consacrée à cette journée sera diffusée le samedi 29 novembre prochain à 19h30 sur beIN Sports, dans la foulée du match opposant l’ASM au Paris Saint-Germain au stade Louis-II, comptant pour la 14ème journée de Ligue 1.