Полузащитник «Монако» Поль Погба инвестирует в верблюжьи бега

Чемпион мира 2018 года расширяет свой инвестиционный портфель, вступив в партнёрство с саудовской командой «Аль-Хабуб», пионером в профессионализации этого традиционного вида спорта.

Новое направление в инвестициях! Во вторник, 10 декабря, Поль Погба официально объявил о своём вступлении в капитал клуба «Аль-Хабуб», саудовскую компанию, которая позиционирует себя как первая в мире профессиональная команда в верблюжьих бегах. «Я всегда любил пробовать что-то новое и делать всё по-другому, будь то в игре, самовыражении или подходе к жизни вне поля. Этот образ мышления я перенёс и в мир бизнеса», – заявил четырехкратный чемпион Серии А в составе «Ювентуса» в заявлении, опубликованном «Аль-Хабуб».

Омар Альмаэна (справа) и Сафван Модир (слева), основатели «Аль-Хабуб» © Al Haboob

Французский игрок также выполняет роль посланника этой компании, основанной Омаром Альмаэной и Сафваном Модиром. Команда, базирующаяся в Саудовской Аравии, участвует в соревнованиях в Объединенных Арабских Эмиратах и странах Совета сотрудничества стран Персидского залива. «Я хочу быть частью проекта, который выходит за рамки спорта, который объединяет людей и подчёркивает традиции, заслуживающие того, чтобы их сохраняли. Присоединившись к «Аль-Хабуб», я почувствовал себя так, словно меня приняли в новую семью».

Международные амбиции

Амбиция основателей «Аль-Хабуб» – создать профессиональную лигу верблюжьих бегов международного масштаба. Предприниматели, уже известные своим участием в документальном сериале Netflix «Camel Quest», начали свой бизнес в этой сфере в 2021 году с компанией RedSea Camel Company, а в 2024 году создали собственную команду. Команду отличает высокий технический уровень, включая использование роботов-жокеев, оснащенных системами GPS и кардиомониторами, а также специализированный ветеринарный надзор.

Для Погба, у которого в настоящее время заключён контракт с «Монако», эти инвестиции представляют собой вхождение в спортивный мир, радикально отличающийся от футбола. Он стал первым профессиональным футболистом, инвестировавшим в этот сектор.