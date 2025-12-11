Paul Pogba, milieu de l’AS Monaco, devient actionnaire d’une écurie de courses de chameaux

Le champion du monde 2018 élargit son portefeuille d’investissements en s’associant à Al Haboob, une équipe saoudienne pionnière dans la professionnalisation de ce sport traditionnel.

Une nouvelle corde à son arc d’investisseur : Paul Pogba a officialisé mardi 10 décembre son entrée au capital d’Al Haboob, structure saoudienne qui se présente comme la première équipe professionnelle de courses de chameaux au monde. « J’ai toujours été quelqu’un qui aime essayer de nouvelles choses et faire les choses différemment, que ce soit dans ma façon de jouer, de m’exprimer ou d’aborder la vie en dehors du terrain. Cet état d’esprit m’a également suivi dans le monde des affaires », a déclaré le quadruple champion de Serie A avec la Juventus dans un communiqué d’Al Haboob.

Omar Almaeena (droite) et Safwan Modir (gauche), fondateur d’Al Haboob © Al Haboob

Le joueur français endosse également un rôle d’ambassadeur pour cette organisation fondée par Omar Almaeena et Safwan Modir. L’équipe, basée en Arabie saoudite, participe à des compétitions aux Émirats arabes unis et dans les pays du Conseil de coopération du Golfe. « Je veux faire partie d’un projet qui va au-delà du sport, qui rassemble les gens et met en lumière des traditions qui méritent d’être célébrées. Rejoindre Al Haboob m’a donné l’impression d’être invité dans une nouvelle famille ».

Des ambitions internationales

L’ambition des fondateurs d’Al Haboob est de créer une ligue professionnelle de courses de chameaux à dimension internationale. Les deux entrepreneurs, déjà connus pour leur participation à la série documentaire Netflix Camel Quest, ont lancé leur aventure dans ce domaine en 2021 avec la RedSea Camel Company avant de structurer leur écurie de compétition en 2024. L’équipe met en avant ses standards techniques, notamment l’utilisation de jockeys robots équipés de systèmes GPS et de moniteurs cardiaques, ainsi qu’un encadrement vétérinaire spécialisé.

Pour Pogba, actuellement sous contrat avec l’AS Monaco, cet investissement représente une incursion dans un univers sportif radicalement différent du football. Il est le premier footballeur professionnel à investir dans ce secteur.