Ligue des champions : un nul frustrant pour l’AS Monaco contre Tottenham

Le premier match européen de Sébastien Pocognoli avec l’AS Monaco s’est soldé par un score nul et vierge au Stade Louis-II ce mercredi soir. Le club de la Principauté reste toujours privé de succès en coupe d’Europe après 3 journées.

Parfois, il manque un ingrédient pour que la recette soit parfaite. En football, c’est la finition. C’est ce facteur qui aura manqué au club de la Principauté pour l’emporter face à Tottenham. Les Spurs ont souvent plié mais jamais rompu, sauvés à de nombreuses reprises par leur gardien, qui a préservé le nul (0-0). Une rencontre disputée à guichets fermés sous les yeux du président Dmitri Rybolovlev, où les joueurs de Sébastien Pocognoli méritaient nettement mieux.

Un schéma conforme aux idées de l’entraîneur

Pour la seconde confrontation consécutive face à un club anglais après la réception de Manchester City, le nouveau technicien belge de l’ASM décide d’aligner un 3-4-1-2 avec Thilo Kehrer reconduit en capitaine en défense, Jordan Teze dans l’entrejeu et le duo Fati-Akliouche pour accompagner en attaque Balogun, buteur le week-end dernier à Angers. Le tout sous les yeux de Paul Pogba, qui a repris partiellement l’entraînement cette semaine, mais également d’anciennes gloires, à l’instar de Glenn Hoddle ou encore Dimitar Berbatov.

L’entame des Monégasques s’avère intéressante, avec un pressing haut. De leur côté, les Londoniens ne parviennent à se montrer dangereux que sur phase arrêtée. Une seule occasion pour le vainqueur de la Ligue Europa par l’intermédiaire de Micky van de Ven, dont la tête passe au-dessus de la cage de Philipp Köhn (20′). Les 11 500 spectateurs présents, dont quasiment 1 000 fans anglais, voient les Monégasques pêcher dans le dernier geste. Que ce soit Maghnès Akliouche, très remuant, ou Folarin Balogun, qui bute par deux fois (28′, 36′) sur le gardien italien Guglielmo Vicario.

Vicario héros des Spurs

Au retour des vestiaires, l’ASM continue de mettre la pression sur son adversaire, incapable d’inquiéter les Rouge et Blanc. Les principes de jeu de l’ancien coach de l’Union Saint-Gilloise prennent peu à peu forme, avec de l’intensité et une domination nette. Ce qui va se traduire par une multitude d’opportunités. Malheureusement, ni Maghnès Akliouche (50′), ni Aleksandr Golovin (67′), ni Thilo Kehrer (68′), ni Jordan Teze (74′) ne réussissent à trouver la faille. L'AS Monaco a obtenu le point du nul face aux Tottenham Hotspur mais cela aurait pu être bien différent sans cet énorme arrêt de Vicario 🫨#ASMTOT | #UCL pic.twitter.com/13rI1pYtgA — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 22, 2025

Le dernier quart d’heure va même se transformer en calvaire pour Tottenham, totalement dépassé par la percussion monégasque. Entré en jeu à la place d’Ansu Fati à vingt minutes du terme, Takumi Minamino se distingue immédiatement. Cependant, l’attaquant japonais fait preuve de maladresse par trois fois en l’espace de quelques minutes (79′, 81′, 82′). La fin de la partie approche et Sébastien Pocognoli sent que ses joueurs peuvent faire la différence et l’emporter. Mais le dernier tir déclenché par Maghnès Akliouche passe à côté (88′).

La frustration de Takumi Minamino © AS Monaco

Premier clean sheet

L’AS Monaco a laissé passer sa chance et va même connaître un ultime frisson lorsque Brennan Johnson voit sa tentative contrée par Christian Mawissa, entré en jeu à la 70′ et auteur d’un excellent retour (89′). Malgré les six minutes de temps additionnel, les deux équipes finissent par se neutraliser. Avec pas moins de 23 tirs tentés, l’équipe méritait bien mieux mais le gardien des Spurs a totalement écœuré l’équipe monégasque, avec huit parades. Les partenaires de Caio Henrique pourront retenir au moins un point positif, c’est qu’ils ont réussi à garder leur cage inviolée, une première cette saison.

Avec ce deuxième nul consécutif, l’ASM occupe la 27ème place du classement de la phase de Ligue, avec deux points et devra produire une prestation similaire, avec la finition en prime, pour décrocher enfin une première victoire sur la pelouse norvégienne de Bodø/Glimt, situé au nord du cercle arctique le 4 novembre prochain (21h).

Sébastien Pocognoli : « Les trois points auraient été mérités »

À l’issue de la rencontre, Sébastien Pocognoli retient le contenu encourageant, malgré le sentiment d’amertume. « Il y a des regrets et un peu de déception par rapport à la performance que mes joueurs ont donné sur le terrain, qui était à mon sens très positif. Mais il y avait aussi la fierté d’avoir fait un très bon match contre un très bon adversaire. Quand on a la mainmise sur le match et qu’on se crée autant d’occasions et qu’on garde le clean sheet, c’est sûr que c’est dommage de ne pas prendre les trois points, qui étaient pour moi plus que mérité », a-t-il expliqué en conférence de presse. Son homologue Thomas Frank a même sportivement reconnu la supériorité du club du Rocher.

L’ASM va enchaîner dès samedi en Ligue 1 par la réception de Toulouse (19h), où elle espère mettre fin à une série de quatre nuls consécutifs toutes compétitions confondues pour offrir à son entraîneur une première victoire sous ses nouvelles couleurs.