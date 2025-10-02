Ligue des Champions : l’AS Monaco accroche sur le fil Manchester City

Pour sa première sortie européenne au Louis-II, le club de la Principauté est parvenu à arracher dans les derniers instants le point du match nul face au club mancunien.

Quinze jours après une lourde défaite à Bruges, l’AS Monaco a bien réagi face au vainqueur de l’édition 2023 de la compétition. Malgré un doublé de l’attaquant norvégien Erling Haaland, les Rouge et Blanc ont bénéficié d’un penalty dans le temps additionnel, converti par Eric Dier pour prendre un point courageux (2-2). Une rencontre disputée dans une ambiance bouillonnante, en présence du président Dmitri Rybolovlev.

Un schéma tactique plus compact

Huit ans après leur dernière confrontation en Ligue des Champions remportée par le club de la Principauté, les Cityzens retrouvent le stade Louis-II, avec un certain Bernardo Silva, champion de France 2017. L’entraîneur Adi Hütter, privé de nombreux joueurs, décide d’aligner un 5-4-1, comme face à Lorient le week-end dernier, avec côté gauche l’ailier Ansu Fati, buteur lors de ses trois dernières apparitions.

Pourtant, après une entame de match assez calme, ce sont les visiteurs qui débloquent la situation grâce à Erling Haaland. L’attaquant norvégien profite d’une passe millimétrée de Tijjani Reijnders pour lober Philipp Köhn (15′).

La réponse de Teze

Malgré l’ouverture du score, les Monégasques vont rapidement réagir. Titularisé au milieu de terrain, l’habituel latéral droit Jordan Teze réveille tout un stade. Sous les yeux de Denis Zakaria et de Paul Pogba, entouré de ses proches en tribunes, le Néerlandais déclenche une frappe enroulée du droit splendide et ramène les siens à hauteur (18′).

Pourtant, quelques minutes plus tard, c’est un nouveau coup dur pour les joueurs monégasques avec la sortie sur blessure de Vanderson, en larmes, touché aux ischios (22′). Dominateurs, les Anglais continuent de mettre la pression sur le but monégasque, notamment par Tijjani Reijnders, véritable métronome au milieu de terrain. L’attaquant Phil Foden trouve même la transversale sur une frappe puissante (32′).

Haaland impitoyable

Les joueurs de Pep Guardiola vont logiquement reprendre l’avantage juste avant la mi-temps. Sur un centre de Nico O’Reilly, le géant norvégien parvient de la tête à tromper le portier suisse (44′), pourtant décisif à plusieurs reprises tout au long de la partie (36′, 41′, 73′).

Au retour des vestiaires, les Skyblues gardent la maîtrise du ballon, empêchant les Monégasques de se créer des occasions franches. À vingt minutes du terme, c’est à nouveau la transversale qui maintient l’ASM avec la tentative du Néerlandais Tijjani Reijnders (72′).

Dier en sauveur

Alors que la défaite semblait à nouveau se profiler, Monaco va bénéficier d’un penalty grâce à l’intervention du VAR. En effet, sur un coup franc, le défenseur Eric Dier est touché au visage par le pied de Nico Gonzalez (84′). La recrue Eric Dier ne tremble pas et se charge de transformer l’offrande, en prenant à contre-pied le gardien Gianluigi Donnarumma (90′).

Les supporters, présents en nombre pour cette affiche de prestige, ont laissé éclater leur joie après ce deuxième but monégasque, synonyme de premier point glané dans cette Ligue des Champions. Dans une rencontre logiquement dominée par les visiteurs, les Rouge et Blanc peuvent désormais préparer plus sereinement le derby face au voisin niçois ce dimanche en championnat (17h15).

Buteur du soir, l’ancien défenseur de Tottenham s’est exprimé sur son ressenti : « Je me sens bien après ce résultat. Évidemment, nous n’avons pas gagné mais c’était face à un grand adversaire. Nous avons montré beaucoup de caractère dans notre manière de jouer, c’est la chose la plus impressionnante. Nous pouvons être fiers des efforts réalisés. »

De son côté, le coach Adi Hütter retient le dénouement favorable : « C’est certain qu’à la fin, le but égalisateur a été une libération ! Je veux d’ailleurs féliciter mes joueurs, qui, au vu des circonstances et de l’absence de six ou sept cadres, ont été fantastiques, même si je crois en chacun d’eux. Donc je veux encore une fois les complimenter ! Je pense qu’au final nous méritons ce nul, car nous n’avons jamais abandonné sur le terrain, ce qui me rend fier. »

Selon le coach, l’ASM a dû adapter son plan de jeu face à une équipe de Manchester City réputée pour son jeu de possession et sa capacité à étouffer ses adversaires : « Sur l’ensemble des 90 minutes […] c’était sans doute notre meilleure performance de la saison. En temps normal, j’aime que l’on soit haut sur le terrain et que l’on presse l’adversaire, mais contre Manchester City c’est juste impossible. Et mes joueurs l’ont très bien fait, même s’ils étaient très forts en possession. Malgré tout, nous avons eu des occasions de marquer, même si nous avons aussi eu la chance qu’ils touchent deux fois la barre transversale. Mais c’est le football, et vous avez parfois besoin de chance contre City. »