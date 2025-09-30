Ligue des Champions : l’AS Monaco en quête de l’exploit face à Manchester City

À la veille d’un choc XXL face au champion d’Europe Manchester City, Adi Hütter et son buteur Mika Biereth appellent leurs troupes à l’union sacrée pour croire à l’exploit au Stade Louis-II.

Entre confiance et lucidité, le coach monégasque a indiqué que son équipe devra réaliser sa meilleure performance de la saison pour espérer battre l’une des meilleures équipes du monde.

Une équipe décimée par les blessures

En méforme et avec des résultats peu convaincants ces dernières semaines, l’ASM doit en plus composer avec une cascade de forfaits. Christian Mawissa, Lukáš Hrádecký, Aleksandr Golovin, Denis Zakaria, Aladji Bamba et Lamine Camara manqueront à l’appel. « Nous sommes extrêmement malchanceux en ce moment, notamment au milieu où nous avons presque perdu tous nos joueurs » a regretté l’entraîneur autrichien, tout en refusant de se chercher des excuses.

Maghnes Akliouche, absent du déplacement à Lorient ce week-end, s’est lui entraîné ce matin et devrait retrouver le groupe. Concernant Paul Pogba, qui s’entraîne désormais avec ses coéquipiers, Hütter a tempéré les attentes : « Nous espérions le voir peut-être dans l’équipe pour le match contre Nice, mais ce sera sans doute un peu plus tard. J’espère qu’après la trêve internationale, il pourra faire partie de l’équipe. »

Plus que quelques semaines avant de peut-être voir Paul Pogba sur le terrain, qui devrait commencer après la trêve internationale © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune

Ansu Fati, l’homme en forme

Côté monégasque, l’ailier espagnol est certainement la plus grande satisfaction de ce début de saison. Auteur de 4 buts en 3 matchs, il n’a pas encore été titulaire avec le maillot Rouge et Blanc. Adi Hütter a indiqué que la décision sera prise demain mais qu’il y avait des chances de le voir démarrer : « Je pense qu’il est prêt à jouer dès la première minute. »

Mika Biereth en quête de confiance

Après 4 premiers mois sur des chapeaux de roues, l’attaquant danois connaît un début de saison compliqué. Auteur d’un seul petit but contre Metz, il reconnait être dans une phase compliquée : « En ce moment, je traverse une de ces périodes où, en tant qu’attaquant, ça ne se passe pas très bien. Mais je dois continuer à travailler dur et à me placer aux bons endroits. » Il a pourtant inscrit 13 buts et 3 passes décisives la saison passée.

Pièce importante du système de Hütter, le coach autrichien lui a apporté son soutien : « C’est grâce à lui que nous pouvons jouer demain contre Manchester City, grâce aux buts qu’il a marqués. Mika reviendra, c’est certain. C’est dans sa nature, et je ne m’inquiète pas. »

Grand admirateur d’Erling Haaland, Mika Biereth pourra s’inspirer de l’attaquant norvégien sur la pelouse du Louis-II demain soir : « Je peux apprendre beaucoup de lui. Être sur le terrain avec lui demain, ça va me permettre de voir comment il performe, mais aussi de me mesurer à des joueurs de ce niveau. »

Manchester City, mission impossible ?

Vainqueurs de la coupe aux grandes oreilles en 2022 et champions de Premier League 8 fois sur 13 ans, c’est un véritable mastodonte du football européen qui se déplace au Louis-II. Adi Hütter en a bien conscience : « Nous jouons contre l’une des meilleures équipes du monde. Tout le monde connaît l’entraîneur, tout le monde connaît les joueurs. »

Il faudra une énorme performance demain soir © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune

Le technicien autrichien veut tout de même croire à l’exploit. En 2025, l’AS Monaco ne s’est inclinée qu’une seule fois à domicile en compétition officielle (contre Benfica en barrages de Ligue des Champions) et compte bien prolonger cette série : « Nous devons avoir confiance et croire que nous pouvons les battre. Mais pour cela, il faudra un match exceptionnel dans tous les domaines. »

Défensivement parlant, le coach a identifié les points faibles à corriger : « Nous avons encaissé trop de buts pour une équipe de notre niveau. Nous devons faire mieux défensivement, notamment sur les coups de pied arrêtés et dans les transitions. » a averti Hütter, qui s’attend à souffrir et à retrouver City dans son traditionnel 4-3-3.

Symbole fort pour les supporters monégasques, le petit génie portugais Bernardo Silva fera son grand retour au Louis-II plus de sept ans après son départ. Battue lourdement à Bruges, l’ASM doit désormais lancer sa saison européenne et la tâche ne s’annonce pas simple.