Ligue 1 : Ansu Fati double buteur pour sa première au Louis-II, l’AS Monaco réagit face au FC Metz

Nouveau dauphin de Ligue 1 McDonald’s, l’ASM continue son très beau début de saison en championnat.

Trois jours après une cruelle désillusion en Ligue des Champions, l’AS Monaco a fait preuve de caractère pour s’imposer face au FC Metz sous les yeux du Président Dmitri Rybolovlev. Les Monégasques ont vécu un début de match compliqué. Ils ont rapidement été menés avant que Mika Biereth n’égalise. Au retour des vestiaires, Ansu Fati a marqué après être entré en jeu mais le FC Metz est revenu au score sur pénalty. L’ASM, portée par ses nouvelles recrues Fati et Idumbo, a ensuite déroulé pour s’imposer 5-2 et récupérer la place de dauphin du championnat.

Début de match compliqué mais rapidement oublié

Remanié par Adi Hütter, qui procédait à quatre changements dans son onze, l’ASM entrait timidement dans la rencontre. À la 13e minute, Habib Diallo, lancé par Sabaly à la limite du hors-jeu, ouvre son pied pour tromper Philipp Köhn (0-1). Un but qui récompensait l’entame agressive des Grenats, qui auraient même pu doubler la mise sans un arrêt réflexe du portier suisse sur une frappe croisée de Koffi Kouao (20e).

Cueillis à froid, les Monégasques ont su réagir grâce à Mika Biereth. Bien servi par Minamino dans la surface, l’attaquant danois ouvrait son compteur cette saison (1-1, 28e). Le numéro 14 était même proche du doublé quelques minutes plus tard, mais sa tête était captée par Fischer.

L’effet Ansu Fati avant l’inattendu retour messin

Le véritable tournant du match se produisait dès le coup d’envoi de la seconde mi-temps avec l’entrée d’Ansu Fati à la place de Brunner. À peine le temps de revenir de la buvette que l’Espagnol coupait un centre de Lamine Camara dans les six mètres pour donner l’avantage aux siens (2-1, 46e). Avec seulement 38 secondes de jeu, il devient le buteur le plus rapide pour ses débuts en Ligue 1 depuis Yacine Bammou en 2014.

Hargneux et joueurs, les Messins malgré ce but rapidement encaissé, ont rapidement remis le pied sur le ballon, acculant les Monégasques dans leur propre camp. Les Grenats reviennent dans la partie après un penalty concédé par Minamino et transformé par Gauthier Hein (2-2, 67e). Un coup dur qui aurait pu faire douter l’ASM, mais les entrants d’Hütter ont tout changé.

Une fin de match renversante

Imprécis dans le dernier geste, les Monégasques ne parviennent pas à faire la différence, et sont même à deux doigts de se faire piéger. À la 70e, Sabally, encore lui, se joue de Dier mais croise trop sa frappe. George Ilenikhena (68e) et Stanis Idumbo (79e) tous deux entrés en jeu font respirer l’ASM dans les dernières minutes.

C’est à partir de la 83ème minute que la fin de match va prendre une tout autre tournure. Ansu Fati, qui est visiblement tout aussi bon avec sa tête qu’avec ses pieds, s’élève parfaitement sur un centre millimétré de Krépin Diatta, pour signer son doublé (3-2). L’ancien du FC Barcelone devient ainsi le deuxième joueur monégasque du 21e siècle à réussir un doublé pour son premier match en Ligue 1, après Eliesse Ben Seghir en décembre 2022.

Et l’ASM ne comptait pas relâcher la pression. À la 86e minute, sur un corner de Camara, qui jouait contre son ancien club, Kouao dévie le ballon dans ses propres filets (4-2). Et enfin, que serait une fin de match de l’AS Monaco sans un but de George Ilenikhena. Parfaitement servi par Idumbo, décisif pour sa première, il scelle le succès d’une frappe croisée (5-2, 90e+3).

Idumbo et Fati, recrues déjà décisives pour l’AS Monaco © AS Monaco

Ansu Fati : « Très heureux de cette victoire à domicile »

C’était décidément le soir des premières pour Ansu Fati : première à Louis II, premier doublé et première en zone mixte. « Je suis très satisfait du traitement du club me concernant. Monaco est un endroit spectaculaire, c’est un véritable plaisir de vivre ici avec ma famille. » confiait-il, encore ému au coup de sifflet final. Longtemps freiné par des blessures, l’ancien Barcelonais savourait son retour au premier plan : « Il faut vivre le moment, peu importe le passé, c’est comme ça que je suis heureux. Je suis content d’avoir pu aider l’équipe. »

Face aux médias, les deux entraîneurs du soir se sont montrés unanimes sur Ansu Fati. Adi Hütter a tenu à le féliciter pour son travail : « Il a fait un travail fantastique avec trois buts cette semaine. » Le coach monégasque voit en lui un deuxième attaquant plutôt qu’un ailier : « C’est un finisseur, il peut marquer et préparer des buts. » Stéphane Le Mignan, son homologue messin, a reconnu l’influence de Fati : « Il a été très efficace sur les deux situations, nous avons eu des difficultés sur ses déplacements. Il a fait la différence. »

Malgré la victoire, Adi Hütter et son staff n’étaient pas pleinement satisfaits à la fin du match © AS Monaco

Malgré la victoire, Adi Hütter n’a pas caché ses sentiments mitigés. « C’était une victoire difficile. On ne peut pas être entièrement satisfaits en voyant l’ensemble du match. » L’entraîneur autrichien n’a pas apprécié la première période de ses protégés : « En première mi-temps, Metz était la meilleure équipe. Nous avons joué trop lentement, nous étions lents et nous n’avons pas trouvé les bons moments pour jouer vers l’avant. »

Avec 12 points au compteur, l’AS Monaco est dans le bon wagon aux côtés du PSG (qui compte un match en moins), Strasbourg et l’Olympique Lyonnais. Beaucoup de choses sont encore à corriger, mais les Monégasques auront l’occasion de confirmer cette belle dynamique à Lorient, dès samedi prochain.