Ansu Fati rejoint l’AS Monaco : l’international espagnol prêté par le FC Barcelone

L’international espagnol de 22 ans rejoint l’AS Monaco en prêt avec option d’achat pour découvrir la Ligue 1.

Après l’officialisation de l’arrivée de Paul Pogba, c’est désormais à l’international espagnol de porter le maillot rouge et blanc. L’AS Monaco accueille Ansu Fati pour la saison 2025/2026, dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat.

Après un passage en Premier League, avec Brighton en 2023/2024, puis un retour à Barcelone en Liga l’année dernière, l’ailier espagnol de 22 ans arrive avec l’ambition de retrouver son meilleur niveau sur le Rocher.

Né en Guinée-Bissau mais formé en Andalousie, Fati s’est révélé très jeune à La Masia. Son ascension fulgurante au FC Barcelone a marqué les esprits : plus jeune buteur de l’histoire de la Ligue des Champions à 17 ans et 40 jours.

Une expérience internationale

Avec le Barça, l’international espagnol totalise 123 apparitions pour 29 buts et 8 passes décisives. Il a remporté deux championnats d’Espagne (2023 et 2025), deux Coupes d’Espagne (2021 et 2025) et deux Supercoupes d’Espagne (2023 et 2025).

Sélectionné en équipe d’Espagne depuis 2020, Ansu Fati compte également plusieurs participations internationales majeures. Il était présent lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et a contribué à la victoire espagnole en Ligue des Nations 2023.

L’opportunité monégasque

Malgré une saison en demi-teinte en 2023-2024 en Premier League sous les couleurs de Brighton & Hove Albion (27 rencontres et 4 buts) et peu de matchs au compteur en 2024-2025 (3 titularisations pour 11 matchs joués), Ansu Fati devrait retrouver la pelouse de Ligue 1 et renforcer le secteur offensif de l’AS Monaco pour la saison à venir.

Polyvalent en attaque, le joueur peut évoluer en tant qu’ailier, milieu offensif ou attaquant. Sa technique et son expérience internationale pourraient s’adapter parfaitement au style de jeu monégasque. Daghe Ansu !