L’AS Monaco dévoile son nouveau maillot domicile signé Mizuno

Takumi Minamino, prolongé jusqu'en 2027, pourra arborer fièrement ce nouveau maillot signé Mizuno, une marque japonaise comme lui © AS Monaco

L’AS Monaco et son nouveau partenaire Mizuno ont présenté la tenue domicile 2025-2026 des Rouge & Blanc. Un maillot qui marie tradition et modernité, rendant hommage à l’histoire du club avec un regard contemporain japonais.

L’iconique diagonale rouge et blanche à 55 degrés, imaginée par la Princesse Grace en 1960, trône naturellement sur cette nouvelle tunique. La grande nouveauté réside dans l’intégration d’un motif en rayures embossé inédit.

Ces discrètes bandes verticales rendent hommage aux tenues d’avant la diagonale, notamment celle de la victoire en Coupe de France 1960, premier trophée du club.

Entre design japonais et élégance monégasque

Le col redessiné au style japonais apporte modernité et raffinement. La couronne princière surmonte le slogan « Daghe Munegu » inscrit en lettres dorées au dos, tandis que les liserés or ornent les manches. Les fines bandes rouges aux épaules et au bas du dos rappellent le drapeau princier.

L’écusson rouge, blanc et or orne le côté cœur, face au « Runbird » de Mizuno, symbole de précision et d’innovation.

Un engagement environnemental fort

Mizuno mise sur le polyester 100% recyclé, témoignant de son engagement écologique. Cette tenue accompagnera les Monégasques en Ligue 1 et Ligue des champions.

Le concept japonais du « MA » au cœur de la campagne

La campagne de révélation s’appuie sur le concept japonais du « MA » : l’art de l’équilibre, incarné lors d’un shooting au Stade Louis-II et sur la Digue Rainier III.

Un moment suspendu. ​

Une respiration. L’équilibre entre l’élégance monégasque et le savoir-faire japonais.​

Notre nouveau maillot Home 2025/2026 avec @MizunoFootball. pic.twitter.com/YmXVYj0UR4 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 27, 2025

Les Rouge & Blanc porteront pour la première fois ce maillot face au Cercle Bruges le 11 juillet au Centre de Performance.

À retrouver en ligne et en boutique

Le maillot domicile 2025-2026 est dès à présent disponible en pré-commande sur shop.asmonaco.com et sera en vente à la boutique officielle du club dès sa réouverture le 15 juillet.