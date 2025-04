Rouge et Blanc à la japonaise : Mizuno devient le nouvel équipementier de l’AS Monaco

Mizuno habillera l'AS Monaco © AS Monaco

La prestigieuse marque nipponne Mizuno, reconnue pour son expertise centenaire dans l’équipement sportif, s’associe à l’AS Monaco pour une collaboration de cinq ans qui promet d’insuffler un vent d’innovation dans le vestiaire rouge et blanc.

À partir du 1er juillet 2025, Mizuno deviendra l’équipementier officiel du club princier, habillant l’ensemble des équipes de l’AS Monaco, des professionnels jusqu’aux jeunes pousses de l’Academy. Cette collaboration marque une étape significative dans la stratégie d’expansion européenne de la marque japonaise, déjà présente en Bundesliga et en Serie A.

« Ce partenariat est celui d’une passion commune pour l’excellence », affirme Mark Kaiway, Responsable Sports chez Mizuno EMEA, soulignant l’ambition partagée d’allier performance technique et identité visuelle distinctive.

Un savoir-faire japonais au service des Rouge et Blanc

Fondée à Osaka en 1906, Mizuno apportera son expertise technologique et son savoir-faire unique développé depuis plus d’un siècle. La marque, qui conçoit ses propres crampons depuis les années 1950, mettra son innovation au service des performances monégasques.

Thiago Scuro, Directeur Général de l’AS Monaco, ne cache pas son enthousiasme: « Nous sommes impatients de dévoiler à nos supporters les tenues que nous porterons la saison prochaine et dont nous pouvons espérer qu’elles rencontreront un franc succès ».

Une dimension internationale affirmée

Ce nouveau chapitre s’inscrit parfaitement dans la vision internationale du club monégasque. Les collections AS Monaco seront disponibles dans le réseau mondial de points de vente Mizuno, touchant ainsi les 26 millions de supporters qui suivent le club sur les réseaux sociaux.

Les fans pourront également découvrir des collections premium et des gammes lifestyle exclusives, conçues dans le respect de l’ADN rouge et blanc, fusionnant élégance monégasque et raffinement japonais pour une nouvelle ère qui s’annonce aussi esthétique que performante.