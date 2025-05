AS Monaco : Thiago Scuro veut « passer un nouveau cap » en s’inspirant de la « mentalité du PSG »

En conférence de presse ce lundi, le directeur général de l’AS Monaco a dressé un bilan lucide de la saison écoulée. Entre satisfaction d’une deuxième qualification en Ligue des champions et frustration face aux limites rencontrées par l’équipe, il évoque sans détour les ambitions du club, le mercato estival et les axes de progression.

La saison 2024-2025 de l’AS Monaco s’est achevée avec une qualification directe pour la Ligue des champions, objectif majeur fixé par le club. Le directeur général, Thiago Scuro, se montre néanmoins exigeant dans son analyse : « Pour moi, nous avons atteint l’objectif principal que nous avions évoqué l’été dernier, à savoir continuer à disputer la phase de groupes de la Ligue des champions, ce qui est chose faite après notre deuxième qualification d’affilée. De ce point de vue, la saison est donc réussie ! Mais c’est aussi le moment pour nous d’étudier en profondeur ce qu’il s’est passé durant tout cet exercice. »

© AS Monaco

Le dirigeant brésilien ne cache pas pour autant sa déception sur plusieurs aspects : « Je pense par exemple que certaines erreurs commises sur le terrain auraient pu être évitées, pour atteindre plus sereinement nos objectifs. Nous aurions ainsi pu aller plus loin en Ligue des champions selon moi, et je dois avouer que l’élimination en Coupe de France a été une grosse déception. »

Cette ambivalence caractérise le discours du directeur général qui, s’il reconnaît le chemin parcouru, refuse de s’en contenter : « Concernant la façon dont nous avons terminé la saison, peu importe que notre but principal ait déjà été atteint, nous aurions dû faire mieux, et c’est une chose à laquelle nous devons prêter attention. Pour avoir l’ambition d’être régulièrement tout en haut du classement de Ligue 1, nous devons faire plus. »

Début de saison, mercato, Ligue des champions… Thiago Scuro dresse un premier bilan pour l’AS Monaco

Une question de mentalité avant tout

Pour Thiago Scuro, les difficultés rencontrées par l’équipe monégasque tiennent moins à un manque de qualité dans l’effectif qu’à un état d’esprit à parfaire : « Je ne pense pas que ce soit une question de qualité de l’effectif. Pour moi, clairement, nous avions un effectif meilleur que la saison précédente en termes de qualités, d’options, de talents. Mais de l’autre côté l’effectif était plus jeune, nous avons dû faire face à des rotations, des blessures, des suspensions. »

Le Brésilien insiste particulièrement sur cet aspect mental : « Pour moi, c’est une question de mentalité. Nous essayons de construire une organisation dans laquelle les gens veulent gagner à chaque match, peu importe l’échéance. Nous avons progressé dans ce domaine, mais il y a encore du travail, et j’insiste sur ce dernier match à Lens, qui montre que nous avons encore beaucoup à faire en la matière. »

© AS Monaco

Cette culture de l’exigence, Scuro souhaite la voir se diffuser à tous les niveaux du club : « L’arrivée de Moatasem Al-Musrati et de Mika Biereth nous ont donné plus d’options. Pour moi le sujet n’est pas seulement sur les individualités, mais davantage comment imprimer un état d’esprit conquérant dans le travail au quotidien. C’est ma responsabilité, celle du staff technique et de toute l’organisation d’imprimer cela. Si le Paris Saint-Germain a été si dominant cette saison, c’est avant tout grâce à la mentalité de son groupe. Cela doit être une source d’inspiration pour nous, afin de toujours courir après les victoires et le succès. Nous pouvons progresser là-dessus, c’est certain ! »

Et comment y parvenir ? C’est très simple : « C’est au quotidien. Je ne pense pas qu’un discours puisse changer cela, c’est un travail de tous les jours, même si notre recrutement peut également être moteur, avec des joueurs qui poussent les autres à être meilleurs. C’est aussi une question de comportement au quotidien. Je comprends qu’à certains moments, la saison est difficile. Le calendrier, les défaites, les victoires, tout est très intense. Mais encore une fois, quand nous venons ici pour travailler, cela doit être à 100%. Pas de blagues, pas de relâchement. Les joueurs et le staff technique travaillent activement pendant 2-3 heures par jour, ce n’est pas si dur. Pour moi, le challenge pour la saison à venir va être de savoir comment permettre à notre organisation de passer un cap à ce niveau. Ce sera ma principale réflexion pour l’été. »

Christian Mawissa : « Jamais je n’aurais pensé qu’un jour, je serais à l’AS Monaco »

Un mercato estival sous le signe de la continuité

Concernant les mouvements de joueurs attendus cet été, le directeur général se montre serein, rappelant l’approche stratégique du club : « Nous n’avons pas besoin de vendre avant de recruter. Dans le mercato il y a toujours deux phases, une première à la fin de la saison, et une deuxième avec des mouvements naturels qui répondent à la première phase. Nous travaillons donc sur les possibilités qui vont s’offrir à nous, comme celle de recruter Eric Dier, dont nous avons d’ores et déjà annoncé l’arrivée au 1er juillet prochain. »

𝑬𝒓𝒊𝒄 𝑫𝒊𝒆𝒓 𝒂 𝒖𝒏 𝒎𝒆𝒔𝒔𝒂𝒈𝒆 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒗𝒐𝒖𝒔 🤳 pic.twitter.com/bHVbC70z9u — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 14, 2025

Scuro confirme néanmoins que certains départs sont inévitables : « Il n’y a pas de directeur sportif ou d’entraîneur dans le monde qui veuille laisser partir ses meilleurs joueurs. Mais ce sont des humains. Ils ont aussi des attentes dans leur vie. Une partie du modèle économique de notre club, c’est aussi le trading de joueurs. Nous nous attendons à ce que des joueurs partent, mais nous sommes capables de remplacer n’importe quel joueur car nous avons la connaissance suffisante du marché et les ressources pour le faire. Je n’ai aucune inquiétude à ce sujet. »

Parmi les joueurs susceptibles de quitter le Rocher, Maghnes Akliouche fait figure de candidat sérieux : « Maghnes a été l’un des meilleurs joueurs de notre équipe pendant la saison. C’est un produit de La Diagonale, ce qui nous rend aussi très fiers. » Scuro rappelle toutefois que « l’AS Monaco est un club avec une forte réputation. S’il doit partir, nous avons aussi nos attentes. »

Et à la question du meilleur moment pour partir, le directeur général répond : « Je pense que pour un joueur de son niveau, il n’y a pas tant de clubs qui sont capables de le recruter. C’est aussi une question de momentum et d’opportunité. J’ai beaucoup parlé avec lui, surtout le mois dernier, il doit être très intelligent dans sa décision. Maghnes est un joueur qui a besoin que le style de jeu lui convienne, et aussi où l’entraîneur, le club, lui font vraiment confiance et le font jouer. Il doit avoir le même respect qu’il a ici à Monaco pour devenir un international, en Équipe de France A, qu’il atteindra bientôt à mon avis. Il le mérite. » © AS Monaco

Au sujet du recrutement et de l’arrivée de Mika Biereth le 11 janvier 2025, Thiago Scuro souligne particulièrement le rôle crucial du Président Dmitri Rybolovlev dans ce transfert : « La meilleure décision de la saison ? C’est probablement l’une des meilleures oui (sourire) ! À ce propos, il est vraiment important de souligner le soutien du Président dans ce recrutement, car il a compris la nécessité de recruter à ce poste dès le mercato d’hiver, plutôt que d’opter pour un prêt afin de combler l’absence de Folarin Balogun. Nous pensions clairement que Mika était la meilleure solution, mais pour cela il fallait le soutien du Président. Et quand on voit la personnalité et l’état d’esprit de Mika, qui semble être là depuis des années déjà, la facilité avec laquelle il s’est intégré et comment il communique avec tout le monde, cela valide notre décision. »

© AS Monaco

Qui est Mika Biereth, la nouvelle recrue de l’AS Monaco ? Découvrez cet attaquant en « voie de disparition »

Des positions ciblées à renforcer

Sans dévoiler tous ses plans, le directeur général a confirmé que le poste de gardien de but serait l’un des chantiers du mercato estival : « Clairement, c’était l’un des problèmes de la saison. Ils le savent. Nous en parlons ouvertement en interne. Il y a eu des situations où ils ont été très importants et décisifs. Je pense que lors du match contre Lyon, Philipp Köhn a fait un match incroyable, par exemple. Radosław Majecki était l’un des meilleurs gardiens d’Europe en termes de performance. Ils travaillent dur. Ce sont de bonnes personnes, de bons joueurs. Mais ils ont aussi commis des erreurs pendant la saison qui ne peuvent pas se produire dans un club de notre niveau. Alors oui, les gardiens est un point d’attention que nous avons pour l’été. Ensuite, ce sera à eux de rivaliser pour jouer. »

Thiago Scuro a également officialisé le départ d’Al-Musrati, dont l’option d’achat ne sera pas saisie : « Nous lui avons déjà parlé dès qu’il s’est blessé, nous n’allons pas appliquer l’option d’achat. Moatasem nous a beaucoup aidés. Il a marqué probablement l’un des buts les plus importants de la saison, nous aidant beaucoup à nous qualifier, nous redonnant l’avantage du match très rapidement à Saint-Étienne, en C1 aussi, mais nous cherchons un profil différent. Je voudrais publiquement le remercier pour la personne qu’il est, pour son professionnalisme. Il nous a beaucoup aidés en dehors du terrain également, avec sa maturité, son comportement, que des choses positives. C’est simplement une décision technique sur le profil de joueur que nous attendons pour ce poste. »

© AS Monaco

L’avenir de certains cadres en suspens

Concernant Breel Embolo, qui entre dans sa dernière année de contrat, le directeur général reste ouvert à toutes les options : « Nous avons les deux scénarios comme possibilité. Nous en avons parlé. Peut-être qu’un club vient vers Embolo avec une très bonne proposition pour son avenir, ou alors nous allons trouver une solution pour prolonger et rester ici. La décision n’est pas seulement la mienne. Prolonger ou non un contrat est aussi une question du désir du joueur et de son agent. Ce n’est pas que le club qui décide quoi faire quand il veut. Nous avons aussi notre politique de salaires et de contrats, qui parfois ne correspond pas aux attentes des joueurs. C’est beaucoup de choses sur la table. En décembre j’ai eu la première conversation sur la prolongation potentielle d’Embolo, aujourd’hui nous en sommes toujours là. Ça arrive. »

© AS Monaco

Pour Eliesse Ben Seghir, Scuro se montre plus directif : « À mon avis, Eliesse a toutes les conditions pour devenir un joueur plus régulier à Monaco. Je n’ai aucun doute que le mieux pour lui est de rester au club. Pour lui, c’est l’option la plus sûre pour franchir sa prochaine étape. Maghnes et lui sont à des stades différents par la régularité, le nombre de minutes jouées, les opportunités. C’est un fait, ce n’est pas une opinion. Nous travaillons fort pour qu’il comprenne cela. Il ne s’agit pas du fait de le laisser partir ou de rester, mais de lui faire comprendre mentalement que c’est le chemin et il va y arriver, il est chez lui ici. » © AS Monaco

Des objectifs revus à la hausse pour la saison prochaine

Sans ambiguïté, Thiago Scuro fixe le cap pour la saison à venir : « Finir dans le Top 3 de Ligue 1 reste crucial pour nous si l’on considère les problèmes financiers dont nous parlions avant, notamment en ce qui concerne les droits TV. Être systématiquement en phase de groupes de Ligue des champions protège ainsi le club de ce contexte. »

Le directeur général prend même pour modèle la performance de Lille cette saison : « Nous voulons progresser dans cette compétition, car si le plus important est de se qualifier, nous avons vu cette saison qu’il était possible d’accrocher le Top 8 et donc de se faciliter la tâche au niveau du calendrier, comme Lille l’a fait. Cela dépend évidemment beaucoup des adversaires que vous rencontrez, mais si l’on parle des 16es de finale cette saison, Benfica était une équipe à notre portée. Nous aurions donc pu nous qualifier, c’est donc pour cela que j’espère aller plus loin l’an prochain dans cette prestigieuse compétition. »

À quelques semaines de la reprise, programmée le 28 juin pour les joueurs non-internationaux et le 2 juillet pour les autres, avec un stage de préparation en Angleterre à St-George’s Park ainsi que des matchs amicaux, l’AS Monaco a déjà des ambitions affirmées et la volonté de franchir un nouveau palier la saison prochaine.

Ligue 1 : L’AS Monaco s’offre Lyon, sécurise le podium et se qualifie en Ligue des champions !