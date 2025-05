Ligue 1 : À Lens, l’AS Monaco termine la saison sur une fausse note

Pour l'AS Monaco, cette défaite sans conséquence ne ternit en rien une saison réussie, qui verra le club du Rocher retrouver les joutes européennes au plus haut niveau la saison prochaine © AS Monaco

Pour son dernier match de la saison, l’AS Monaco s’est lourdement incliné face au RC Lens (4-0), à Bollaert-Delelis. Malgré cette défaite, les hommes d’Adi Hütter finissent à la troisième place du championnat et retrouveront la Ligue des champions la saison prochaine.

Déjà assuré de terminer sur le podium et de retrouver la prestigieuse Ligue des champions, l’AS Monaco s’est déplacé à Bollaert-Delelis pour la 34e et dernière journée de Ligue 1 ce samedi soir. Face au RC Lens, Adi Hütter a choisi d’opérer un large turnover en alignant une équipe rajeunie et remaniée.

Le technicien autrichien a notamment titularisé le jeune George Ilenikhena à la pointe de l’attaque, soutenu par Krépin Diatta, Takumi Minamino (capitaine pour l’occasion) et Eliesse Ben Seghir. Au milieu de terrain, les jeunes Lamine Camara et Soungoutou Magassa étaient associés, tandis que Jordan Teze a enchaîné une troisième titularisation consécutive en défense.

Sous les yeux de près d’un millier de supporters monégasques ayant fait le déplacement dans le Nord, les Rouge et Blanc espéraient conclure la saison sur une bonne note, tout en gardant un œil sur les résultats de l’OM pour potentiellement s’emparer de la deuxième place du championnat.

Un début de match équilibré avant la douche froide

La rencontre a démarré sur un rythme modéré, les deux équipes peinant à se créer des occasions franches durant les premières minutes. La première alerte est venue du côté lensois avec une frappe de Diouf contrée par son propre coéquipier Koyalipou (11e).

Les Monégasques ont réagi par l’intermédiaire de Takumi Minamino, dont le centre a été dégagé in extremis par la défense artésienne (17e). Dans la foulée, Eliesse Ben Seghir a bien failli ouvrir le score, sa reprise du pied droit frôlant le montant de Ryan (19e).

Alors que l’AS Monaco semblait prendre l’ascendant, c’est pourtant Lens qui a frappé en premier. Sur un centre précis, El Aynaoui a surgi pour placer une tête imparable et donner l’avantage aux Sang et Or (21e). Les locaux ont même cru doubler la mise quelques minutes plus tard, mais le but de Koyalipou a été refusé après intervention de la VAR pour une faute préalable sur Lamine Camara (29e).

En fin de première période, les joueurs de la Principauté ont tenté de revenir au score. Takumi Minamino (32e) puis George Ilenikhena (39e) ont buté sur un Ryan vigilant, laissant le score à 1-0 à la pause.

L’exclusion qui change tout

Le tournant du match est intervenu peu après le retour des vestiaires. Déjà menés au score, les joueurs du Rocher ont vu leur situation se compliquer davantage avec l’exclusion directe de Soungoutou Magassa (52e), sanctionné d’un carton rouge pour une intervention jugée dangereuse.

La sanction a été immédiate puisque quatre minutes plus tard, El Aynaoui s’est offert un doublé en portant le score à 2-0 (56e). Face à cette situation compromise, Adi Hütter a tenté de réagir en lançant le jeune Saïmon Bouabré dans la bataille (66e).

Lens déroule en supériorité numérique

En supériorité numérique, les Lensois ont logiquement pris le contrôle total des opérations. Si Medina a manqué de précision sur sa tentative (69e) et que Vanderson a tenté de réduire l’écart côté monégasque (71e), c’est bien Lens qui a enfoncé le clou.

D’abord par l’intermédiaire de Thomasson, auteur du troisième but sur un corner bien tiré (71e), puis par Zaroury qui a parachevé le succès artésien avec un quatrième but (78e). Le score n’évoluera plus jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre.

Une défaite sans conséquences

Malgré cette lourde défaite pour clôturer la saison, l’AS Monaco peut se réjouir d’avoir atteint son objectif principal : retrouver la Ligue des champions. Les Rouge et Blanc terminent à la troisième place du championnat et participeront donc à la plus prestigieuse des compétitions européennes à partir du mois de septembre.

Ce sera la huitième participation de l’histoire du club monégasque à la phase de groupes de la C1, ainsi que le 31e podium de son histoire en première division, un record en France.

Pour l'AS Monaco, cette défaite sans conséquence ne ternit en rien une saison réussie, qui verra le club du Rocher retrouver les joutes européennes au plus haut niveau la saison prochaine.

