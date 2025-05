Ligue 1 : L’AS Monaco renoue avec l’extérieur en s’imposant à Saint-Étienne et retrouve sa place de dauphin

L’AS Monaco s’est offert une victoire déterminante (1-3) sur la pelouse de Geoffroy-Guichard face à des Stéphanois combatifs mais trop maladroits. Grâce à ce succès, les hommes d’Adi Hütter remontent provisoirement à la deuxième place du championnat et conforte ses ambitions européennes.

Après avoir concédé le nul face au Havre (1-1) lors de la précédente journée, les Monégasques avaient à cœur de se racheter dans ce sprint final pour le podium et la Ligue des champions. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont pas tardé à montrer leurs intentions ce soir.

Dès la 2e minute de jeu, une action collective très bien orchestrée a permis à Caio Henrique de délivrer un centre parfait pour Maghnes Akliouche, seul au second poteau, qui n’a eu qu’à conclure du pied gauche. Ce but, inscrit après seulement 1 minute et 18 secondes, est devenu le plus rapide de la saison pour l’AS Monaco.

© AS Monaco

Devant leurs 500 supporters présents en parcage, les joueurs du Rocher ont ensuite géré leur avantage face à des Stéphanois qui, malgré leur bonne volonté, manquaient cruellement d’efficacité. Les Verts ont pourtant tenté de réagir, mais Pétrot a notamment manqué une belle occasion au point de penalty juste avant la pause (45e). Du côté monégasque, Biereth a dû céder sa place suite à une blessure à la hanche (15e), tandis qu’Akliouche aurait pu faire le break à la demi-heure de jeu.

Les Verts égalisent… avant de craquer

Au retour des vestiaires, les Stéphanois sont revenus avec de meilleures intentions et leur persévérance a fini par payer. À la 65e minute, Davitashvili a décoché une superbe frappe du pied droit depuis l’extérieur de la surface, imparable pour Köhn. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio pensaient alors avoir fait le plus dur après avoir poussé pendant plus de 20 minutes (1-1).

Mais leur joie fut de courte durée. Trois minutes seulement après cette égalisation, Al-Musrati a redonné l’avantage à Monaco d’une frappe précise du plat du pied à l’entrée de la surface, profitant d’un ballon repoussé (68e, 1-2).

Monaco déroule en fin de match

Le coup de grâce est venu de Folarin Balogun à la 78e minute. Parfaitement lancé dans la profondeur par l’omniprésent Akliouche, l’attaquant monégasque a fixé Larsonneur avant d’enrouler sa frappe du pied droit pour porter le score à 1-3. Une réalisation qui a définitivement éteint les espoirs stéphanois.

Malgré leurs efforts jusqu’au coup de sifflet final, les Verts se sont heurtés à une défense monégasque intraitable. Cette 19e défaite de la saison complique sérieusement leur mission maintien.

© AS Monaco

Un sprint final palpitant

Avec cette victoire précieuse à l’extérieur, l’AS Monaco remonte provisoirement à la deuxième place du classement, en attendant la rencontre cruciale entre le LOSC et l’OM prévue dimanche soir. Ces trois points sont d’autant plus importants pour les Rouge et Blanc avant leurs deux derniers matchs de la saison contre Lyon et Lens.

Le prochain rendez-vous des Monégasques est fixé samedi prochain au Stade Louis-II pour la réception de l’Olympique Lyonnais, dans ce qui s’annonce comme le dernier choc de la saison à domicile. Une nouvelle victoire leur permettrait de faire un pas supplémentaire vers la qualification pour la prestigieuse Ligue des champions.

