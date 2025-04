Ligue 1 : L’AS Monaco concède le nul face au Havre mais retrouve tout de même la 2e place

Malgré les deux points perdus ce soir, l'AS Monaco retrouve la 2e place à égalité avec l'OM, qui eux affrontent Brest demain © AS Monaco

Dans un contexte où chaque point compte pour leur quête d’Europe, l’AS Monaco a dû se contenter d’un match nul (1-1) face au Havre AC lors de la 31e journée de Ligue 1, ce samedi soir au stade Océane. Malgré une nette domination dans le jeu, les hommes d’Adi Hütter ont été surpris par les Normands avant d’égaliser grâce à l’inévitable Mika Biereth.

Le match a débuté sous les encouragements passionnés de plus de 600 supporters monégasques, qui ont fait le déplacement avec un impressionnant tifo. Cette ferveur a semblé galvaniser les Rouge et Blanc qui ont rapidement pris le contrôle des opérations.

Publicité

© AS Monaco

Dès la 3e minute, Vanderson s’est illustré en exploitant un excellent travail de Breel Embolo dans la surface havraise. Le duo a récidivé un quart d’heure plus tard, le Brésilien trouvant de la tête l’attaquant suisse (17e).

Mais alors que l’AS Monaco semblait maîtriser les débats, le scénario s’est retourné contre toute attente. Sur leur première véritable occasion, les Havrais ont ouvert le score. Hassan Koka, parfaitement placé, a repris d’une tête croisée imparable un centre précis de Mwanga (1-0, 22e).

Piqués au vif, les Monégasques ont tenté de réagir rapidement. Mika Biereth a servi Maghnes Akliouche dans la surface, mais la demi-volée du jeune milieu offensif a manqué le cadre (34e). La fin de la première période a été marquée par plusieurs approximations techniques et des tentatives non cadrées de Boubakary Soumaré (43e) et Denis Zakaria (45e).

© AS Monaco

Ligue 1 : Malgré sa domination, l’AS Monaco partage les points avec Strasbourg et met en danger sa 2e place

Biereth, le renard des surfaces, frappe encore

Au retour des vestiaires, Adi Hütter a décidé de faire entrer Takumi Minamino et Al-Musrati pour dynamiser son équipe. Le choix s’est avéré judicieux puisque l’intensité offensive monégasque a immédiatement augmenté. Le capitaine monégasque a bénéficié d’un bon retrait de Vanderson mais s’est heurté à un Gorgelin vigilant (54e).

© AS Monaco

L’égalisation est finalement venue à l’heure de jeu. Sur un tir dévié de Vanderson, Mika Biereth, fidèle à sa réputation de « renard des surfaces », a surgi pour inscrire son 13e but en Ligue 1 cette saison (1-1, 61e).

« Mika Biereth a marqué 13 buts avec l’AS Monaco en Ligue 1 en 2025. Aucun autre joueur n’a plus souvent trouvé la faille parmi les cinq grands championnats européens depuis le début de l’année », précise le club dans son communiqué.

⚽️ | Mika Biereth égalise contre le HAC ! Encore lui !🔥🙌 #HACASM



👉 Suivez la rencontre ici : https://t.co/uHnUbT4jNE… pic.twitter.com/s7GauGVjHg — DAZN France (@DAZN_FR) April 26, 2025

Un seul point qui peut laisser des regrets

Les Monégasques ont continué à pousser pour arracher la victoire. Biereth, encore lui, a bien failli doubler la mise sur une belle remise d’Embolo, mais le gardien havrais a réalisé une parade décisive (72e). En fin de rencontre, Philipp Köhn a dû rester attentif face à André Ayew (85e).

Malgré l’entrée de Folarin Balogun, qui s’est signalé par une frappe enroulée détournée en corner (87e), et quelques dernières occasions de part et d’autre, dont une tête dangereuse de Mwanga dans le temps additionnel (93e), le score n’a plus évolué.

Ce match nul laisse un goût d’inachevé aux Rouge et Blanc dans la course à la Ligue des champions. Le club du Rocher devra rapidement se remobiliser pour son prochain déplacement à Saint-Étienne samedi prochain, où il tentera de renouer avec la victoire à l’extérieur, qui ne lui réussit définitivement pas ces derniers temps.

Ligue 1 : Sans trembler, l’AS Monaco s’offre l’OM avec un clean sheet et reprend la 2e place du championnat