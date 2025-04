Ligue 1 : Sans trembler, l’AS Monaco s’offre l’OM avec un clean sheet et reprend la 2e place du championnat

Sous les vifs applaudissements du Prince Albert II et du Président Dmitri Rybolovlev présents en tribunes, l’AS Monaco remporte son match face à son plus grand adversaire cette saison, l’Olympique de Marseille, ce samedi soir au Stade Louis-II. Grâce à ce succès convaincant, les Monégasques reprennent leur place de dauphin du PSG.

Avant toutes choses, la rencontre a débuté par un moment de recueillement. Une minute d’applaudissements a été observée en mémoire d’Albert Vannucci, ancien latéral droit de l’AS Monaco décédé dimanche dernier à l’âge de 77 ans. Ce champion de France 1978 avec le club de la Principauté, artisan de la remontée en première division en 1977, a disputé 85 matchs sous les couleurs monégasques. En son honneur, joueurs et staff ont porté un brassard noir ce soir.

Publicité

Coup d’envoi au Stade Louis-II pour l’ultime choc entre l’ @AS_Monaco et l’ @OM_Officiel avec un stade quasi plein et une ambiance déjà de folie ! #ASMOM pic.twitter.com/aibMbndZ8E

Dans un Stade Louis-II quasi-complet et bouillant, ce sont plutôt les Marseillais qui ont pris les commandes en début de match. Les visiteurs ont immédiatement imposé un pressing intense qui a mis les Rouge et Blanc en difficulté. Luis Henrique s’est procuré la première occasion franche à la 13e minute, concluant une séquence offensive par une frappe qui a terminé dans le petit filet extérieur de Köhn.

Après avoir subi, l’AS Monaco a progressivement repris le contrôle du match. Takumi Minamino a d’abord manqué le cadre à la 23e minute, avant de trouver la faille peu après la demi-heure de jeu. Sur une action confuse dans la surface marseillaise, Denis Zakaria a parfaitement servi le Japonais qui a ouvert le score d’une frappe précise du pied droit (1-0, 34e). Son cinquième but en championnat cette saison.

Revenus des vestiaires avec les mêmes intentions, les Monégasques ont rapidement pris le large. Après deux situations dangereuses sur corner où Singo puis Embolo ont mis Rulli à contribution (48e, 49e), c’est le Suisse qui a fait le break à l’heure de jeu. Parfaitement lancé par Vanderson dans le dos de la défense phocéenne, Breel Embolo a réalisé un piqué subtil pour tromper le gardien marseillais (2-0, 58e).

Malgré une tentative d’Amine Gouiri magnifiquement détournée par Köhn (67e), et une frappe dangereuse de Lamine Camara (77e), l’OM n’a jamais vraiment semblé en mesure de revenir. C’est finalement le capitaine Denis Zakaria qui a définitivement éteint les espoirs marseillais en transformant un penalty à huit minutes du terme (82e, 3-0). Le portier monégasque a encore dû s’employer face aux derniers assauts visiteurs, notamment sur une tentative de Balogun.

Et 1, et 2, et 3-0 ! Denis Zakaria remporte son duel face au gardien marseillais !! #ASMOM pic.twitter.com/kSVcejASc7