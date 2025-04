Лига 1: «Монако» всухую разгромил «Марсель» и вернулся на вторую строчку турнирной таблицы

В этот субботний вечер на стадионе «Луи-II» под бурные аплодисменты Князя Альбера II и президента клуба Дмитрия Рыболовлева «Монако» одержал сокрушительную победу над своим основным соперником в этом сезоне – «Марселем». Благодаря этой убедительной победе монегаски вернули себе второе место в чемпионате.

Встреча началась с минуты траура. Стадион почтил аплодисментами память Альбера Вануччи, бывшего правого вингера ФК «Монако», ушедшего из жизни в прошлое воскресенье в возрасте 77 лет. Этот чемпион Франции 1978 года в составе княжеского клуба помог ему вернуться в первую лигу в 1977 году. Он сыграл за «Монако» 85 матчей. В память о нём игроки и сотрудники клуба этим вечером надели черные повязки.

Pеклама

Coup d’envoi au Stade Louis-II pour l’ultime choc entre l’ @AS_Monaco et l’ @OM_Officiel avec un stade quasi plein et une ambiance déjà de folie ! #ASMOM pic.twitter.com/aibMbndZ8E

На полном и кипящем стадионе «Луи-II» первая десятиминутка осталась за марсельцами. Гости сразу же включили высокий прессинг, поставив «красно-белых» в затруднительное положение. Первый явный шанс был у Луиса Энрике на 13-й минуте: он завершил серию атак ударом, который в итоге оказался в сетке ворот Кёна, но, к счастью, с внешней стороны.

После такого давления «Монако» постепенно вернул себе контроль над матчем. На 23-й минуте Такуми Минамино пробил мимо створа, а затем, на 34-й минуте, наконец распечатал ворота противника. В результате путанных передач в штрафной «Марселя» Денис Закария отличился умнейшей передачей на японца, который и открыл счет филигранным ударом с правой (1:0, 34’). 18-й номер «Монако» отметился своим пятым голом в нынешнем сезоне.

Вернувшись из раздевалки с твёрдыми намерениями, монегаски стремительно ринулись вперёд. После двух кряду крайне опасных моментов со стандартов, когда сначала Синго (48’), а затем Эмболо (49’) заставили попотеть Рулли, швейцарцу всё-таки удалось перехитрить аргентинского голкипера. После снайперской передачи Вандерсона за линию обороны «Марселя» Брель Эмболо точным ударом низом послал мяч в дальний угол ворот (2:0, 58’).

Несмотря на попытку Амина Гуири, которую блестяще парировал Кён (67’), и опасный удар Ламина Камары (77’), «Марсель», казалось, был не в состоянии отыграться. Наконец, капитан Денис Закария окончательно развеял грёзы марсельцев, реализовав пенальти за восемь минут до конца матча (82’, 3:0). Филипп Кён отметился двумя результативными сейвами в ходе последних штурмов гостей, а Фоларин Балоган имел все шансы еще больше расстроить болельщиков «Олимпика».

Et 1, et 2, et 3-0 ! Denis Zakaria remporte son duel face au gardien marseillais !! #ASMOM pic.twitter.com/kSVcejASc7