Mona Luna — первый европейский луноход от Venturi Space

Монегасская компания Venturi Space представила свой самый масштабный проект — луноход Mona Luna. Эта инновационная машина разработана специально для Европейского космического агентства (ESA) и французского Национального центра космических исследований (CNES).

Компания из Монако Venturi Space представила лунный ровер Mona Luna, созданный по заказу Европейского космического агентства (ESA) и французского CNES. Главное отличие новинки в том, что она создана полностью на европейских технологиях — это настоящий прорыв, который усиливает позиции Европы в новой космической гонке за Луну.

В отличие от американских роверов Flex и Flip, где Venturi участвует через партнёрство с Astrolab, Mona Luna — это шаг к полной технологической независимости Европы. Его доставят на Луну с помощью европейской ракеты Ariane 6.4, а на поверхность аппарат опустится при помощи посадочного модуля Argonaut, также разработанного в Европе. Таким образом, от старта до посадки вся логистика будет исключительно европейской.

Проект возглавляет Venturi Space France

Работой над Mona Luna руководит дочерняя компания Venturi Space France, базирующаяся в Тулузе. Именно она отвечает за весь проект: от проектирования электроники и систем управления до наземной связи, энергоснабжения, сборки и подготовки ровера к запуску. Это не просто техническая задача — это координация десятков сложнейших процессов, где нет места ошибкам. Цель проекта чётко обозначена: к 2030 году ровер должен начать работу на южном полюсе Луны. Это полностью вписывается в долгосрочную стратегию Европы по активному освоению космоса. «В космических исследованиях мы привыкли к тому, что планка всегда высока. Для нас совершенство — это стандарт», — подчеркнул президент Venturi и Venturi Space Жильдо Пастор.

Mona Luna получит передовое оборудование, включая роботизированный манипулятор. Он сможет точно и аккуратно обращаться с научными приборами и перемещать полезные грузы. Такая функция откроет возможности для проведения сложных экспериментов прямо на Луне и поможет эффективнее использовать её ресурсы.

© Venturi Space

Европейская космонавтика на новом витке

С запуском проекта Mona Luna Venturi Space воплощает в жизнь идею самостоятельного европейского освоения Луны. Этот луноход органично вписывается в космическую экосистему, которую компания из Монако планомерно выстраивает с 2021 года, в том числе в партнёрстве с американскими коллегами.

Презентация Mona Luna стала продолжением целой череды значимых достижений Venturi Space — от отбора лунохода Flex в рамках программы NASA до недавнего визита Князя Альбера II на предприятие. Всё это говорит об одном: Княжество Монако твёрдо поддерживает амбиции компании и верит в её вклад в будущее европейской космонавтики.