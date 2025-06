Venturi Space svela Mona Luna, il suo rover 100% europeo per l’esplorazione lunare

L’azienda monegasca ha appena presentato il suo progetto più ambizioso: un veicolo lunare interamente europeo, destinato all’ESA e al CNES, che segna un nuovo passo nella strategia spaziale del gruppo.

Venturi Space ha svelato Mona Luna, un rover innovativo progettato specificamente per l’ESA, l’Agenzia spaziale europea e il CNES, il Centro di studi spaziali nazionale francese. Questo veicolo destinato all’esplorazione della Luna vanta una tecnologia 100% europea, un traguardo che rafforza il ruolo del Vecchio Continente nella nuova corsa alla Luna.

A differenza dei progetti americani Flex e Flip, sviluppati in collaborazione con Venturi Astrolab, Mona Luna rappresenta l’indipendenza tecnologica dell’Europa. Il rover verrà trasportato con il lanciatore Ariane 6.4 e farà il suo atterraggio sulla superficie lunare grazie al lander europeo Argonaut: una filiera logistica tutta continentale, dall’inizio alla fine.

Venturi Space France alla guida dell’operazione

La filiale di Tolosa, Venturi Space France, guiderà il progetto e coordinerà tutte le operazioni complesse: elettronica di bordo, avionica, comunicazioni con la Terra, gestione dell’energia, assemblaggio e test per la certificazione al volo. L’obiettivo è quello di garantire la piena operatività del rover Mona Luna al polo sud lunare entro il 2030, in linea con le ambizioni spaziali dell’Europa. “Mettiamo la nostra esperienza al servizio della ricerca spaziale, dove l’eccellenza è semplicemente lo standard,” ha dichiarato in un comunicato Gildo Pastor, Presidente di Venturi e Venturi Space.

Il rover si distingue anche per una dotazione tecnologica avanzata, come un braccio robotico di ultima generazione capace di manipolare strumenti scientifici e carichi utili. Grazie a questa funzione, Mona Luna potrà svolgere esperimenti complessi e contribuire all’analisi delle risorse lunari.

© Venturi Space

L’Europa punta alle stelle

Con Mona Luna, Venturi Space dà concretezza alla visione di un’esplorazione lunare autonoma made in Europe, completando l’ecosistema spaziale che l’azienda del Principato sta costruendo dal 2021 insieme ai suoi partner americani.

Questo annuncio arriva dopo importanti successi per Venturi Space: dalla selezione preliminare del rover Flex da parte della NASA, alla recente visita del Principe Alberto II nella sede dell’azienda, che conferma l’interesse e il sostegno della famiglia principesca per questa grande avventura spaziale.