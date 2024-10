FLIP: il nuovo rover lunare di Venturi

Il rover è in grado di resistere a variazioni di temperatura di oltre 300°C e a radiazioni solari aggressive © Venturi Space

La sua missione è standardizzare la logistica lunare e soddisfare la crescente domanda di invio di piccoli carichi utili sulla Luna.

Ieri Venturi Space e Venturi Astrolab hanno approfittato del 75° Congresso Astronautico Internazionale di Milano per presentare il loro nuovo rover lunare. Progettato per soddisfare la crescente domanda di invio di piccoli carichi utili sulla Luna, questo rover, denominato FLIP (FLEX Lunar Innovation Platform), utilizza la tecnologia sviluppata per il rover FLEX di Astrolab, presentato nel 2022 e che sarà inviato sulla Luna nel 2026 con una missione SpaceX.

Pubblicità

Questo nuovo rover presenta le ruote iper-deformabili del suo predecessore, oltre ad altri nuovi elementi come gli attuatori, il telaio, il supporto di lancio e rilascio, l’avionica, il pannello solare, il sistema di comunicazione, il software di volo e il software di terra. Tutto è stato progettato presso gli stabilimenti di Monaco, Svizzera, Francia e Stati Uniti per resistere alle condizioni estreme del Polo Sud lunare.

Con una capacità di carico utile di 30 kg e un peso di mezza tonnellata, FLIP è compatibile con i nuovi lander lunari di classe media. Punta a offrire soluzioni per missioni scientifiche e commerciali con un obiettivo preciso: standardizzare la logistica lunare.

Venturi: la piccola azienda monegasca è diventata grande e adesso punta alla luna

Il rover sarà esposto presso lo stand Venturi Space fino al 18 ottobre.

Gildo Pastor, presidente di Venturi Space e Venturi Astrolab, dichiara di essere particolarmente orgoglioso del suo team: “Le nostre ruote iper-deformabili e le nostre batterie possono resistere a variazioni di temperatura di oltre 300°C, a radiazioni solari aggressive e a 180 ore di buio a -180°C”.