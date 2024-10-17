FLIP — новый прочный луноход от Venturi

Этот ровер может выдерживать экстремальные перепады температур до 300°C и мощное солнечное излучение © Venturi Space

Главная цель FLIP — стандартизация лунной логистики и решение задачи доставки небольших грузов на поверхность Луны.

На 75-м Международном астронавтическом конгрессе в Милане компании Venturi Space и Venturi Astrolab представили свой новый ровер FLIP (FLEX Lunar Innovation Platform). Он разработан, чтобы удовлетворить растущий спрос на доставку небольших грузов на Луну. В основе FLIP — технологии, созданные для предыдущего ровера FLEX от Astrolab, который был показан в 2022 году и планируется к запуску на Луну в рамках миссии SpaceX в 2026 году.

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FLIP оснащен гипердеформируемыми колесами, аналогичными тем, что используются в ровере FLEX, а также другими ключевыми компонентами, разработанными для обеспечения стабильности и надежности в сложных условиях лунного Южного полюса. В их число входят системы управления, шасси, механизмы запуска, авионика, солнечные панели, коммуникационные системы и программное обеспечение для управления полетом и наземными операциями. Все эти технологии разрабатывались на предприятиях в Монако, Швейцарии, Франции и США.

FLIP весит полтонны и способен перевозить грузы до 30 кг, при этом он совместим с новыми лунными посадочными аппаратами среднего класса. Это делает его отличным вариантом как для научных, так и для коммерческих миссий, которые стремятся сделать лунную логистику проще и эффективнее.

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Луноход FLIP можно увидеть на стенде Venturi Space до 18 октября.

Президент Venturi Space и Venturi Astrolab Жильдо Пастор (Gildo Pastor) с гордостью отметил работу своей команды: «Наши гипердеформируемые колеса и батареи выдерживают перепады температур свыше 300°C, сильное солнечное излучение и 180 часов лунной ночи при -180°C».