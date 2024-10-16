Жильдо Палланка Пастор: «мечты сбываются, даже несбыточные»

Богатейший монакский предприниматель прошёл огонь, воду и медные трубы. Кромешный ад после зверского убийства его матери, Элен Пастор, в то время как он сам оправлялся от двойного инсульта, возрождение в успешном развитии его марки электромобилей Venturi и, наконец, слава после выбора NASA и SpaceX лунохода, разработанного Venturi, для грядущего полёта на Луну. Портрет мечтателя, крепко стоящего на своей монакской земле и глядящего в звёзды.

«Мне интересно воплощать несбыточную мечту в жизнь. Я люблю безумные, небывалые, необыкновенные проекты». Многие в юности запутываются в сетях предпринимательства, и Жильдо Пастор явно не стал исключением.

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Инновации, технологии, первенства… Жизнь монакского бизнесмена полна вызовов – одни безумнее других. Она соткана из страстей, встреч, совместных приключений, мечтаний и успехов. Жильдо Палланка Пастор преуспел во всём, за что брался: и в предпринимательстве (недвижимость, ресторанный бизнес, радио), и в гоночных автомобилях, и даже в исследованиях самых негостеприимных регионов мира,

и всё выше и выше поднимал монакский флаг… до самой Луны.

Но пока вернёмся на планету Земля! А точнее – в Монако. Мы – в 1985 году, и 18-летний Жильдо рвётся в бой. Он собирается запустить своё первое предприятие по ремонту квартир. Но в то время он был слишком молод, чтобы стать законным руководителем компании, и он вынужден был зарегистрировать предприятие на своих родителей.

Это все пустяки! «В 18 лет во мне уже было непреодолимое стремление заняться окружающим нас миром», вспоминает бизнесмен, для которого «этот первый опыт представлял собой не только экономическую авантюру, но и знак независимости от семьи».

Спустя три года Жильдо курирует строительство Gildo Pastor Center, который со своими 90 000 квадратных метров по сей день остаётся крупнейшим офисным центром в Княжестве.

У истоков династии Пастор

Здание названо в честь Жильдо Пастора, деда юноши, о котором он вспоминает, как об «очень умном и привлекательном человеке. Настоящий провидец и неутомимый работяга. Он всегда служил мне примером». Жильдо Пастор известен, прежде всего, тем, что он укрепил положение династии Пасторов в монакском деловом пейзаже.

Его отец, в свою очередь, Жан-Батист Патор, приехал в Монако в 1880 году. Профессиональный каменотёс, он пустился в сектор строительства и быстро получил выгодные контракты, например, на строительство в 1930 году первого стадиона в Княжестве. Затем, по окончании Второй мировой войны, он передал бразды правления предприятием своему сыну Жильдо.

Гениальный бизнесмен, Жильдо Пастор провёл несколько крупных операций с недвижимостью, которые обеспечили его семью состоянием на несколько поколений вперёд. По его смерти в 1990 году дед Жильдо Палланка Пастора сделал свой клан одним из виднейших в Монако.

Более 500 000 квадратных метров недвижимости, которую предприниматель завещал своим трём детям – Виктору, Элен и Мишелю – оценивались в 19 миллиардов евро. Такое состояние открывает все возможности, но, к сожалению, вызывает и неутолимую зависть, как это вскоре с жестокостью подтвердили молодые поколения Пасторов.

Убийство Элен Пастор: судебный, семейный и личный кошмар

6 мая 2014 года Элен Пастор – дочь Жильдо Пастора и мать Жильдо Палланка Пастора – как и каждый день навещает своего больного сына, который после инсульта, случившегося несколькими месяцами раньше, уже идёт на поправку в больнице Ларше. На выходе из монакской больницы наследницу в упор расстреливает человек, поджидавший её в паркинге. Элен Пастор скончалась от полученных ранений в ночь с 20 на 21 мая, почти через 10 дней после своего шофёра, тоже попавшего под огонь убийцы.

В Монако и далеко за границами Княжества эхо этого двойного убийства сопоставимо по масштабу со славой и состоянием семьи Пасторов. Это – катастрофа. Кому же понадобилось убивать наследницу одной из самых могучих семей Монте-Карло?

Следователи быстро идентифицировали и задержали стрелка и его сообщника, двух молодых коморцев, приехавших из Марселя. Они заявили полицейским, что действовали по заказу Войцеха Яновского, спутника Сильвии Ратковской, родной дочери Элен. Подозреваемый сначала признаётся в содеянном, но затем отказывается от своих показаний.

На процессе, начавшемся 17 сентября 2018 года, в Суде присяжных города Экс-ан-Прованс, на скамье подсудимых оказывается десять подозреваемых. В конце концов Яновский был приговорён к пожизненному тюремному заключению, подтверждённому после апелляции в 2021 году. «Эта история порвала всю мою жизнь», заявил на этом втором процессе уже выздоровевший Жильдо Палланка Пастор. Он был решительно настроен на то, чтобы воздать должное своей матери.

Brasserie de Monaco и Radio Monaco: приключения, «глубоко укоренившиеся в Княжестве»

Суд закончен. Но он не может утешить разбитые сердца и семьи, сломанные этой драмой. «Клан Пасторов отошёл от меня», с горечью констатировал Жильдо в колонках журнала Paris Match: «Я уехал с женой и сыновьями в Нью-Йорк, где я нашёл врачей, научивших меня снова ходить и разговаривать. Я вернулся в бизнес».

И какой бизнес! Жильдо знает, о чём говорит. С начала 90-х молодой предприниматель был одним из предвестников движения «business angels» в Европе, инвестировав в десятки предприятий, чаще в секторе автомобилестроения и защиты окружающей среды. Однако он никогда не забывал о своих монакских корнях.

Так в 2008 году Жильдо открывает Brasserie de Monaco и запускает производство нового монакского пива, восстановив связь с традицией, утраченной более века назад. Идеально расположенная в порту Эркюль пивоварня постепенно стала местной достопримечательностью, выпуская уникальное, регулярно отмеченное премиями пиво.

Жильдо Палланка Пастор также основал Radio Monaco (бывшее Radio MC One), распространяющее в своём эфире с 90-х годов музыку в стиле электропоп и недавно оснастившее себя высокотехнологичной студией: «Благодаря нашему неустанному стремлению к инновациям», заявил Жильдо, «мы предлагаем современную и иммерсивную атмосферу, оставаясь глубоко преданными Княжеству, близкими к его знаменитостям, его важнейшим событиям и его резонансным новостям».

Жильдо Пастор в новом декоре Radio Monaco © Radio Monaco

Страсть к автомобилям

Настоящая страсть Жильдо – спорт, автомобили, скорость. Блестящая механика, вызовы, адреналин. Молодой человек быстро понимает, что ему не хватает какой-то «изюминки», чтобы тягаться на равных с легендами Формулы-1, но это разочарование не отвлекает его внимание от трассы. Совсем наоборот.

Он не оставляет свою мечту и развивает достойную карьеру пилота – Суперкубок Порше, Volant Elf, Ралли-рейд, Еврокубок Формулы-Рено, Париж-Дакар, 24 часа Дейтоны и прочие – в ходе которой знакомится с крупнейшими звёздами автогонок.

В середине 90-х Жильдо ставит перед собой новый вызов: побить мировой рекорд скорости на льду. Он справляется с этим вызовом 3 марта 1995 года за рулём Bugatti EB110, развив скорость 315 км/ч на ледяных морях Финляндии. Момент ликования, как невесомость на льду, «такая большая радость», взволнованно вспоминает пилот.

Страсть к автомобилям никак не оставляет его. В июле 2000 года Жильдо Палланка Пастор покупает французскую марку Venturi, специализирующуюся на спортивных автомобилях. «Из 35 коммерческих предложений моё было самым низким», вспоминает он с лукавством, «но я был единственным, кто сказал, что марка переедет в Монако».

Жильдо Пастор и знаменитый Bugatti EB110, на котором он установил мировой рекорд скорости на льду в 1995 году — Фото DR

Признаваясь, что «всегда помышлял создать электромобиль», Жильдо вспоминает, что «соревнуясь с Venturi, он всегда замечал в них много чего интересного, но им не хватало силы инновации». Сказано – сделано! Первым пустившись в полностью электрические автомобили, предприниматель оздоровляет финансы марки и начинает выпускать модели с выразительными наименованиями – Fetish, Volage, America, Eclectic и Astrolab – на трассы, на которых они вскоре начинают по очереди бить все рекорды: мировой рекорд скорости электрокара (549 км/ч), рекорд скорости на автомобиле с водородным двигателем (487 км/ч) и т.д.

В марте 2019 на трассе (электрической) Формулы-Е в Гонконге пилот Эдоардо Мортара вывел Venturi на вершину подиума. Это была историческая победа монакского спорта.

Параллельно с этим, пока электрокары покоряли весь мир, Жильдо Палланка Пастор заинтересовался электрическими мотоциклами. В 2010 году он покупает французскую марку Voxan, тогда находившуюся в процессе ликвидации по решению суда.

«Мобильность в городах – это двухколёсный, трёхколёсный и четырёхколёсный транспорт. Мы в Venturi интересуемся как спортивными автомобилями, так и автомобилями доставки». Ведомый своей интуицией, Жильдо продолжает свои подвиги: модель Voxan Wattman, пилотируемая шестикратным чемпионом мира по мотоспорту, Максом Бьяджи, побивает более десяти мировых рекордов в категории более 300 килограммов. А в августе этого года на соляном озере Бонневилл (США) Voxan категории менее 150 килограммов побил четыре новых рекорда: «великолепный подарок на 15-летие нашего сотрудничества» с университетом Огайо, с удовлетворением отметил тогда Жильдо.

От полярных льдов до лунных равнин: приключения Venturi продолжаются в космосе

В декабре 2020 года команда Venturi Racing продаётся американскому инвестиционному фонду, но Жильдо сохраняет свой пост и добивается того, чтобы штаб-квартира «единственной монакской гоночной марки» осталась в Княжестве. Но приключения Venturi на этом вовсе не заканчиваются.

Путешественник в душе, Пастор долго вынашивает идею, подсказанную ему самим Князем Альбером II: изобрести электромобиль для полярных экспедиций. Уже в 2021 году Князю Альберу II был представлен новый Venturi Antartica – первый прототип, опробованный двумя годами раньше лично Его Светлейшим Высочеством в канадском заполярье.

Технологический прорыв этого уникального и «экологически разумного» творения позволил учёным бельгийской полярной станции «Princess Elisabeth» добраться до зон исследований, не загрязняя свою рабочую окружающую среду. Работа шла в экстремальных температурных условиях, достигавших -50°.

Эти условия отдалённо напоминают атмосферу в космосе. После ледяных полярных просторов, на которые в 2022 году член рабочей группы Venturi совершил экспедицию в честь великого первооткрывателя Князя Альбера I, Жильдо Палланка Пастор теперь собирается бороздить космические дали.

Князь Альбер II и Жильдо Пастор на финише / © Эрик Матон — Княжеский дворец

Цвета Вентури с гордостью демонстрируются во время экспедиции / © Эрик Матон — Княжеский дворец

Сначала – на Луне: обосновавшись в США (Venturi Astrolab), Швейцарии (Venturi Lab) и Монако, концерн разработал новейший луноход, оснащенный революционными технологиями: деформируемые колёса, сопротивление радиации, и пр.

FLEX был выбран и компанией SpaceX миллиардера Илона Маска для отправки на южный полюс Луны, и NASA для своего проекта Artemis, предусматривающего отправку в 2026 году астронавтов на спутник Земли. Двойное признание Жильдо Палланка Пастора, выведшего Venturi и монакское мастерство на высший мировой уровень.

Войти в историю

«За последние два десятилетия концерн Venturi разработал высокотехнологичные и истинно уникальные электромобили», с удовлетворением отмечал Жильдо в прошлом году: «Пришло время идти дальше и внести концерн Venturi в анналы истории. После выполнения этого задания наш луноход станет самым большим и самым мощным, который когда-либо отправляли на Луну».

Князь Альбер II и Жильдо Пастор перед луноходом «FLEX» © Venturi/Bebert

«Никто, включая меня-самого, не мог себе представить, что мы осилим промышленные подвиги на ДВУХ планетах!» – заявил Жильдо по случаю 20-летия концерна Venturi.

Человек, который до 2015 года руководил отделом охраны окружающей среды и устойчивого развития в Социально-экономическом совете Монако, Кавалер ордена Святого Карла, Кавалер ордена Почётного легиона (вручённого президентом ФИА Жаном Тодом) и генеральный консул Монако в Нью-Йорке признаётся, что путешествие на Луну является «самым крупным проектом в [его] профессиональной жизни». Когда же монакский флаг будет поднят на Луне?