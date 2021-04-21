











Жильдо Пастор (Gildo Pastor), монакский предприниматель и бизнесмен, владелец компании Venturi, является страстным любителем автоспорта, о котором он может рассказывать часами. В ходе нашего интервью, он поделился с нами несколькими занимательными историями о драйве его жизни.

«Ты очень хороший пилот, ты едешь быстро, ты не сделал ни одной ошибки, но у тебя нет класса, какой-то изюминки». Эти слова долгое время звучали эхом в его голове. В тот день, стоя посреди низкорослых кустарников обширных равнин Аргентины, Жильдо Пастор понял, что ему никогда не стать чемпионом мира Формулы-1. Поводом той поездки послужили рождественские каникулы, которые Жильдо решил провести в семье своей тогдашней девушки, дочери одного знаменитого пилота Формулы-1 80-х. Молодому человеку предложили совершить тест-драйв за рулем Peugeot 505 turbo.

Нужно было ехать максимально быстро, чтобы проскочить перед поездом, который пересекал дорогу

«Он хотел посмотреть на что я способен», — улыбнулся он. Аргентинский пилот первым сел за руль, чтобы показать, что нужно было сделать в рамках предложенного заезда. «Нужно было ехать максимально быстро, чтобы проскочить перед поездом, который пересекал дорогу». Как бессознательный канатоходец, жаждущий острых ощущений, Жильдо нажал на педаль газа до упора и ускорился пока поезд не оказался в опасной от него близости.

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Всего несколько мгновений разделяло 18-летнего молодого человека от столкновения с составом, но Жильдо успел затормозить перед проходящим мимо поездом. Хотя некоторые из его мечтаний были разрушены в тот день, другая фраза, произнесенная аргентинским пилотом, навсегда осталась в его памяти. «Он сказал мне: «Что меня восхищает, так это то, что ты можешь хорошо настроить машину. Участвуй в соревнованиях, ничего не меняй, потому что если ты умеешь найти правильный настрой машины, то сможешь помочь другому пилоту ехать еще быстрее». Так родилось призвание.

Мировой рекорд скорости на льду

За свою карьеру автогонщика и годам участия в различных соревнованиях, как например Porsche Supercup, Жильдо Пастор смог познакомится со многими известными пилотами, от Мики Хаккинена до Юрки Ярвилехто. Однако, жажда рекордов и соревнований приведет его к его первому большому вызову, а именно к попытки завоевания мирового рекорда скорости на льду. «Вместе с Джей Джей Лехто (Юрки Ярвилехто), который в то время был гонщиком «Феррари» в Формуле 1, мы хотели испытать Bugatti».

Мы ехали по прозрачному льду, который таял на солнце

Так, они отправились в итальянский город Модена. «Я хорошо знал тогдашнего босса Lamborghini, который познакомил нас с Bugatti. Я считал EB110 SS очень быстрым, поэтому попросил одолжить нам этот автомобиль для завоевания мирового рекорда скорости на льду». Через месяц Пастор отправился на север Финляндии, в город Оулу, где зимой замерзает море. «Мы ехали по прозрачному льду, который таял на солнце», — вспоминает он. Michelin нам говорили, что у нас ничего не выйдет. Это был настоящий ад. Но мы это сделали».

Жильдо Пастор и знаменитый Bugatti EB110, с которым он установил мировой рекорд скорости на льду в 1995 году.

3 марта 1995 года, с максимальной скоростью 296 км/ч, рекорд был побит. «Затем мы поехали выставлять машину на Женевском автосалоне». Во время выставки, к Жильдо подошел мужчина и дал свою визитную карточку. «Это был Эдуар Мишлен». Эта встреча послужила началом нового этапа в карьере монакского предпринимателя.

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«Я узнал, что у него есть доля в Bugatti. Производитель обанкротился. Тогда я спросил себя, хочу ли я стать покупателем». Ответ был утвердительным. После нескольких лет работы во главе французской компании и успешного судебного процесса против Volkswagen, Жильдо Пастор внимательно следил за ситуацией в которой оказалась Venturi после своего банкротства в 1999 году. «Из тридцати пяти предложений я сделал самое низкое. Но я был единственным, кто сказал, что возьму все и перевезу в Монако».

Venturi скоро на луне?

Так, 12 июля 2000 года, с проектом сделать автомобили Venturi на 100% электрическими и слегка подняв свое первоначальное предложение, сын монакского хирурга-стоматолога Клода Палланки, официально становится владельцем компании. Наряду с бывшим инженером Айртона Сенны, Жераром Дюкаружем, разрабатываются первые шасси. Первые модели были созданы, конечно же, на основе модели Bugatti. «Это было частью нашей души». Параллельно с восстановлением французского производителя, ныне базирующегося в Монако, были установлены первые рекорды скорости, которые стали визитной карточкой Venturi.

Я решил основать компанию, прибегнув к помощи ребят из NASA

Мировой рекорд скорости среди электромобилей (549 км/ч), рекорд среди водородных автомобилей (487 км/ч), рекорд среди электромотоциклов (408 км/ч), Venturi бьет все рекорды, ну или почти все. Venturi также активно участвует в Формуле E, являясь одним из конструкторов-основателей чемпионата мира на электрических болидах в 2014 году. «Я был очень болен*, я не разговаривал, я не двигался, но я сохранил веру. Я хотел, чтобы эта затея увенчалась успехом».

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Теперь, глядя в будущее, Жильдо Пастор мечтает о том, чтобы однажды поводить автомобиль на Луне. В марте 2019 года, Жильдо, кстати являющийся большим поклонником Шарля Леклера, отправляется в штаб-квартиру американской компании Илона Маска SpaceX, специализирующейся на астронавтике и космических полетах. «Я решил основать компанию, прибегнув к помощи ребят из NASA, которые спроектировали марсианский ровер, чтобы сделать новый, который сможет отправиться на Луну, что гораздо труднее, так как температурные условия являются экстремальными». Эта безумная мечта может стать реальностью уже в ближайшие три года. «Илон Маск говорит о 2024 годе. Но я работаю так, чтобы это стало возможным уже в 2022-ом. Мы делаем все возможное, чтобы быстро достичь этой цели». В 54 года Жильдо Пастор и его любовь к земным, а вскоре и к лунным автомобилям, не перестает нас удивлять.

*Жильдо Пастор долгое время находился в больнице в 2014 году.