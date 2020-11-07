











По случаю вручения наград Sportel Awards в Монако, мы встретились с Жаки Иксом (Jacky Ickx), легендой автоспорта и шестикратным победителем гонки «24 часа Ле-Мана». Мы поговорили о доминировании и политических взглядах Льюиса Хэмилтона, о Шарле Леклере, о будущем Формулы-1, а также об экологии в автоспорте.

Жаки, как Вы смотрите на абсолютное господство Льюиса Хэмилтона в Формуле-1?

Во все времена был гонщик, который намного превосходил всех остальных. То, что сегодня показывает Льюис Хэмилтон — феноменально. Выиграть 92 Гран-при (прим. 93 включая последнюю победу на Гран-при Эмилии-Романьи) и стартовать 97 раз с поул-позиции — это просто невероятно! Очевидно, что, если ты выступаешь за лучшую команду в чемпионате задача немного проще, но доминирование Хэмилтона абсолютно неоспоримо. Мы видим, что все его партнёры по команде в последние годы не смогли с ним сравниться.

Кроме одного — Нико Росберга…

Да, это правда. Хэмилтон был лучше всех, но он не смог одолеть Нико Росберга в 2016 году. Это указывает на талант Росберга, который на таком же болиде, смог стать чемпионом мира, одолев Хэмилтона. Нико совершил нечто невероятное и когда гонщик может cказать «Я ухожу» на вершине славы — это заслуживает уважения. Он был лучшим, но посчитал, что пришло его время уйти, учитывая возраст. Я не знаю другого такого яркого примера.

Возвращаясь к Хэмилтону, считаете ли Вы его лучшим пилотом в истории Формулы-1?

Это нельзя утверждать. Сегодня совсем другие условия, раньше была совсем другая техника, риски тоже. Пятикратный чемпион мира Хуан Мануэль Фанхио (Juan Manuel Fangio) навсегда останется легендой автоспорта. Он соревновался в ту эпоху, когда Формула-1 была настоящим сражением. Но то, что делает сегодня Хэмилтон на трассе, так и вне её — вызывает восхищение. Его борьба против расизма и его принципиальная позиция делает из него фигуру совсем иного масштаба. Он не боится растерять силы вступая в эту неспортивную борьбу, и остается сконцентрированным на своей основной задаче — побеждать на трассе. Это восхищает.

Мне грустно смотреть как выглядит «Феррари» в этом сезоне

А как же Шарль Леклер?

Шарль Леклер — это настоящее благословение для Княжества. Монако сейчас живёт в эпоху Шарля Леклера, несмотря на господство Льюиса Хэмилтона. Итальянцы тоже очень гордятся Шарлем. Они у вас его украдут, это точно (смеется)! Говорят, у него есть потенциал стать чемпионом мира, это правда. Но для этого нужна конкурентноспособная машина, чего на данный момент нет. Видно, что он вытягивает максимум из своего болида… Его талант огромен. Это видно, даже в сравнении с его партнёром по команде Себастьяном Феттелем, невероятно талантливым парнем, который стал четырёхкратным чемпионом мира. Когда Шарль Леклер заканчивает гонку четвёртым, и когда мы видим Феттеля на одиннадцатом — разбежка очень большая.

Текущая положение дел в «Феррари» огорчает вас как бывшего пилота «Скудерии»?

Красные цвета навсегда остаются в сердцах тех пилотов, которым повезло гонять за «Феррари». Да, конечно, как и всем тем, кто когда-то прошёл через команду, мне грустно смотреть как выглядит «Феррари» в этом сезоне. «Скудерия» должна быть в числе лидеров Формулы-1 каждый сезон.

Некоторые конструкторы сделали выбор в пользу Формулы E

Приносит ли вам то же удовольствие от просмотра Формулы-1 в наши дни, когда технологии играют во многом определяющую роль в этой категории автогонок.

Я думаю, что одной из сложностей сегодняшней Формулы-1 является понимание правил. «Too many rules kill the rules» (англ. «Слишком много правил убивает правила») — автоиндустрия изменилась, интерес спонсоров другой. Мы живем на разломе эпох. Формула-1 должна найти свое место. Некоторые конструкторы сделали выбор в пользу Формулы E, которая идёт рука об руку с эволюцией автомобильной промышленности. Сегодня, когда мы видим, как Honda объявляет о своем уходе из «Формулы» в 2021 году (как производитель двигателей) — это новый негативный сигнал для F1. Точно так же, как и решётка, в которой всего двадцать машин. В конце концов рассудит зритель, нравится нам это или нет. Если аудитория у нас хорошая, значит мы движемся в правильном направлении, иначе…

Знаете, у кого сегодня лучшая аудитория?

(Улыбается) Нет, скажите.

У виртуальных гонок…

Ну что-ж, я совсем уже старый (смеется). Но если публике нравится, что ей показывают — тогда хорошо. Нужно идти в ногу со временем… Если любой может виртуально посоревноваться с Шарлем — что-ж, почему бы и нет. Шарль действительно отвечает духу времени. Он умеет общаться с молодежью. Мне уже очень поздно, я в этом ничего не понимаю (улыбается).

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