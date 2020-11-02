











В минувшее воскресение монегаскский пилот «Феррари» завоевал заслуженное пятое место на Гран-при Эмилии Романьи. Хэмилтон («Мерседес») одержал свою 93-ю победу, следом за ним — Боттас («Мерседес»), третий — Риккардо («Рено»). Россиянин Даниил Квят («Альфа-Таури») провёл великолепную гонку и занял четвёртое место.

Спустя неделю после блестящего четвертого места на Гран-при Португалии Шарль Леклер вновь набрал драгоценные очки на этапе Чемпионате мира Формулы-1. Начав гонку с седьмого места в стартовой решетке, монегаскский гонщик отлично справился с первой частью заезда на мягкой резине и занял итоговое пятое место.

Леклер против Квята

«Признаться, я очень доволен моим пятым местом сегодня», — сказал Леклер в интервью Canal+ по завершении гонки. — «Мы ждали, что гонка будет сложнее, особенно в первой части, на мягкой резине. Сейчас, я бы сказал, что мы бы могли сделать лучший выбор шин после первого пита, но в целом я доволен результатом». После второго появления на трассе машины безопасности, монегаск был вынужден завершить гонку на изношенной резине и не смог противостоять россиянину Даниилу Квяту, который отобрал четвёртое место у пилота «Феррари». «Я увидел, что он сзади, мы боролись за очень важные очки, но в конечном счёте я проиграл эту дуэль», — рассказал Леклер. — «Он провёл отличную гонку, произвел великолепный обгон, но повторюсь, я очень доволен что занял пятое место сегодня».

Следующее Гран-при состоится в Стамбуле 15 ноября. В зачёте пилотов Шарль Леклер занимает пятое место с 85 очками.