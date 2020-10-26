











Шарль Леклер (Charles Leclerc) из Ferrari провел одну из лучших своих гонок сезона за рулем обновленного SF1000. Это случилось на глазах Князя Монако Альбера II, который 25 октября отправился в Портиман, чтобы поддержать гонщика из Монако.

После блестящего отборочного круга Шарль Леклер начал гонку с четвертого места в сетке. Он финишировал на том же четвертом месте в захватывающем Гран-при Португалии, победителем в котором стал Льюис Хэмилтон ((Mercedes). Несмотря на непростой старт и первые круги под дождем, гонщик из Монако использовал прогресс Ferrari и показал один из лучших результатов сезона.

Высокопроизводительный и впечатляющий SF1000

«Сегодня (в воскресенье) не повезло, это был только наш общий уровень производительности. Но это хорошо для уверенности команды, для моей уверенности тоже», — сказал Шарль Леклер в комментарии «Canal+». «Мы очень хорошо справлялись с квалификацией, но в гонке мы боролись намного больше. Сегодня мы наконец-то устроили быструю гонку. Начало Гран-при было очень, очень сложным, но потом мы наверстали упущенное. Мы были очень быстрыми на протяжении всей гонки, так что я очень счастлив», — добавил гонщик.

Гран-при Португалии — с надеждой

Шарль Леклер обратил внимание на зрелищность гонки. «Это был лучший заезд Ferrari в сезоне. Я очень рад и горжусь работой команды», — сказал гонщик Sky Italia. «Радостно видеть, что машина прогрессирует, мы работаем в правильном направлении. Поклонники хотели бы, чтобы Ferrari создала новый автомобиль, который борется за победу, но этого не случится. Мы решили использовать пошаговый подход, и он работает. Мы должны продолжать в этом направлении», — добавил Шарль Леклер.