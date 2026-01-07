Фоторепортаж: Фернандо Алонсо получает свой новый Aston Martin в Монако и пополняет легендарную коллекцию

За несколько дней до Рождества двукратный чемпион мира по Формуле-1 Фернандо Алонсо получил в Монако свой новый Aston Martin DBX S, сверхмощный роскошный внедорожник.

Этот престижный автомобиль пополнил и без того очень ценную коллекцию и символизирует любовь гонщика к исключительным автомобилям, одновременно напоминая о его уникальном наследии в истории автоспорта.

Монако – символ автомобильной роскоши для Фернандо Алонсо

Произошло это незадолго до праздников: испанский гонщик посетил Aston Martin Monaco, чтобы получить свой новый DBX S, высококлассный SUV с мощностью более 727 лошадиных сил под капотом и характеристиками, сопоставимыми с суперкаром.

Автомобиль, окрашенный в светло-синий цвет, был запечатлен рядом с Алонсо перед местным автосалоном, и эта сцена не осталась без внимания автолюбителей. Верный своему характеру, чемпион просто назвал этот момент «исключительным» в социальных сетях.

© Aston Martin Monaco © Aston Martin Monaco © Aston Martin Monaco

Престижная коллекция

Новый DBX S пополнил и без того богатый гараж: 44-летний гонщик, присоединившийся к британской команде Aston Martin в 2023 году, владеет, в частности, Aston Martin Valiant ограниченной серии и несколькими другими редкими суперкарами, которые свидетельствуют о его вкусе к исключительным автомобилям.

Не ограничиваясь дорожными автомобилями, Алонсо также собрал историческую коллекцию, отражающую всю его спортивную карьеру. Каждый монокок F1, на котором он ездил, от его дебюта в картинге до мировых титулов с Renault в 2005 и 2006 годах, занимает свое место в специально отведенном помещении.

© Aston Martin Monaco © Aston Martin Monaco

Музей и автодром Фернандо Алонсо, расположенный в Лланера, Астурия, Испания, предлагает полное погружение в мир гонщика: здесь выставлено более 400 экспонатов, включая автомобили, карты, комбинезоны, шлемы и трофеи.

Комплекс также включает в себя автодром для картинга, сертифицированный по международным стандартам, и помещения, посвященные автоспорту, что отражает приверженность Алонсо видам спорта, которые он любит с детства.