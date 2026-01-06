Александра Ганноверская наслаждается солнечным отдыхом в Мексике

В начале года Александра Ганноверская, дочь принцессы Каролины, отдыхает с близкими в Мексике © Alex.hanover via Instagram

Дочь принцессы Каролины поделилась в Instagram фотографиями своего пребывания в Мексике, где она с гордостью демонстрирует несколько моделей одежды от этической марки Muzungu Sisters.

26-летняя Александра Ганноверская выбрала Мексику, чтобы начать новый год. На своем странице в Instagram, где она регулярно делится снимками из своей повседневной жизни, младшая дочь принцессы Каролины опубликовала серию фотографий из этой поездки, в которую она отправилась в компании Бена-Сильвестра Страутмана, своего партнера, с которым она вместе уже почти десять лет.

© Alex.hanover via Instagram

Между красочной архитектурой, бассейнами с бирюзовой водой и захватывающими дух пейзажами, пара, похоже, в полной мере насладилась этим тропическим отпуском. В программе поездки: прогулки на лошадях, купание и изучение окрестностей.

© Alex.hanover via Instagram

Модное вдохновение от Татьяны Казираги

Помимо райских пейзажей, эти фотографии привлекают внимание выбором одежды молодой принцессы. Для этого солнечного отдыха она выбрала несколько моделей Muzungu Sisters, бренда, основанного в 2011 году ее невесткой Татьяной Казираги, женой Андреа Казираги, и Даной Алихани

На фотографиях она носит, в частности, шелковый атласный комплект, состоящий из прямых брюк и блузки с воротником-шалью из черного бархата, дополненный солнцезащитными очками Céline. Дальше в своей ленте Instagram она также появляется в платье Indian Kaftan, еще одной фирменной модели лондонского бренда, специализирующегося на экологичной и устойчивой моде.