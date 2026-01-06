Scoprire Monaco
Monaco Tribune Directory - CulturaCultura
Monaco Tribune Directory - EventiEventi
Monaco Tribune Directory - Informazioni utiliInformazioni utili
Monaco Tribune Directory - Monaco nel mondoMonaco nel mondo
Monaco Tribune Directory - PersonaggiPersonaggi
Monaco Tribune Directory - Ristoranti e localiRistoranti e locali
Monaco Tribune Directory - SportSport
Monaco Tribune Directory - TurismoTurismo
Video Podcast
Logo di Monaco Tribune / Collegamento alla home page
Notizia

Alexandra di Hannover si gode una vacanza al sole in Messico

Autore: Estelle Imbert
Pubblicato il 6 Gennaio 2026
1 minuto di lettura
All'inizio di quest'anno, Alexandra di Hannover, figlia della Principessa Carolina, si sta ricaricando con i suoi cari in Messico © Alex.hanover via Instagram
All'inizio di quest'anno, Alexandra di Hannover, figlia della Principessa Carolina, si sta ricaricando con i suoi cari in Messico © Alex.hanover via Instagram
Autore: Estelle Imbert
- 6 Gennaio 2026
1 minuto di lettura

La figlia della Principessa Carolina di Monaco ha condiviso su Instagram le immagini del suo soggiorno in Messico, dove sfoggia con orgoglio diversi capi del marchio etico Muzungu Sisters.

Alexandra di Hannover, 26 anni, ha scelto il Messico per iniziare l’anno. Sul suo account Instagram, dove condivide regolarmente immagini della sua vita quotidiana, la figlia minore della principessa Carolina ha pubblicato una serie di foto di questo viaggio effettuato in compagnia di Ben-Sylvester Strautmann, il suo compagno da quasi dieci anni.

alexandra de Hanovre vacances
© Alex.hanover via Instagram

Tra architetture colorate, piscine dall’acqua turchese e paesaggi spettacolari, la coppia sembra aver approfittato appieno di questa parentesi tropicale. Il programma del soggiorno prevedeva passeggiate a cavallo, bagni e esplorazioni dei dintorni.

alexandra de Hanovre
© Alex.hanover via Instagram

Принцесса Каролина, Шарлотта Казираги, Александра Ганноверская – три поколения, три лица Chanel

Un cenno di moda a Tatiana Casiraghi

Oltre agli scenari paradisiaci, queste foto mettono in luce le scelte di abbigliamento della giovane principessa. Per questo soggiorno soleggiato, ha optato per diverse creazioni Muzungu Sisters, il marchio fondato nel 2011 da sua cognata Tatiana Casiraghi, moglie di Andrea Casiraghi, e Dana Alikhani.

Nelle immagini, indossa in particolare un completo in raso di seta composto da pantaloni dritti e una camicetta con collo a scialle in velluto nero, abbinato a occhiali da sole Céline. Più avanti nel suo carosello Instagram, appare anche con indosso un abito Indian Kaftan, un altro modello iconico del marchio londinese specializzato in moda etica e sostenibile.