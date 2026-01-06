Alexandra di Hannover si gode una vacanza al sole in Messico
La figlia della Principessa Carolina di Monaco ha condiviso su Instagram le immagini del suo soggiorno in Messico, dove sfoggia con orgoglio diversi capi del marchio etico Muzungu Sisters.
Alexandra di Hannover, 26 anni, ha scelto il Messico per iniziare l’anno. Sul suo account Instagram, dove condivide regolarmente immagini della sua vita quotidiana, la figlia minore della principessa Carolina ha pubblicato una serie di foto di questo viaggio effettuato in compagnia di Ben-Sylvester Strautmann, il suo compagno da quasi dieci anni.
Tra architetture colorate, piscine dall’acqua turchese e paesaggi spettacolari, la coppia sembra aver approfittato appieno di questa parentesi tropicale. Il programma del soggiorno prevedeva passeggiate a cavallo, bagni e esplorazioni dei dintorni.
Принцесса Каролина, Шарлотта Казираги, Александра Ганноверская – три поколения, три лица Chanel
Un cenno di moda a Tatiana Casiraghi
Oltre agli scenari paradisiaci, queste foto mettono in luce le scelte di abbigliamento della giovane principessa. Per questo soggiorno soleggiato, ha optato per diverse creazioni Muzungu Sisters, il marchio fondato nel 2011 da sua cognata Tatiana Casiraghi, moglie di Andrea Casiraghi, e Dana Alikhani.
Nelle immagini, indossa in particolare un completo in raso di seta composto da pantaloni dritti e una camicetta con collo a scialle in velluto nero, abbinato a occhiali da sole Céline. Più avanti nel suo carosello Instagram, appare anche con indosso un abito Indian Kaftan, un altro modello iconico del marchio londinese specializzato in moda etica e sostenibile.