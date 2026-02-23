Foto: i cinque abiti più sontuosi indossati dalla Principessa Charlène

Jenny Packham, Louis Vuitton, Prada… La Principessa Charlène ha un talento particolare nello scegliere l’abito giusto al momento giusto. Ecco la nostra selezione dei cinque look che hanno lasciato il segno negli ultimi anni.

Un abito firmato Dolce & Gabbana

69° Ballo della Rosa, 29 marzo 2025

© Eric Mathon / Palazzo del Principe

Il Ballo della Rosa è l’evento più glamour dell’anno a Monaco. Per la sua 69ª edizione alla Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo, Christian Louboutin ha firmato la direzione artistica con il tema “The Sunset Ball”, ispirato ai Caraibi. Colori caldi, atmosfera solare, grande festa.

© Eric Mathon/Palazzo del Principe © Eric Mathon/Palazzo del Principe

La Principessa Charlène ha fatto il suo ingresso con un abito bustier nero Dolce & Gabbana, ricoperto da una tunica asimmetrica monospalla in pizzo trasparente verde. Il look ha catturato immediatamente l’attenzione. Il pizzo verde gioca con il nero del bustier, il taglio asimmetrico dona movimento e le spalle scoperte mettono in risalto la silhouette atletica della principessa. La maison Dolce & Gabbana è maestra nei capi sensuale e strutturati che la Principessa Charlène ha indossato con disinvoltura.

© Eric Mathon/Palazzo del Principe

Un abito blu notte firmato Carolina Herrera

Ballo di Natale della Fondazione Principessa Charlène, il 9 dicembre 2022

© Eric Mathon / Palazzo del Principe

Il Ballo di Natale è l’evento più caro alla Principessa Charlène. Organizzato ogni anno per raccogliere fondi per la sua fondazione, che opera in particolare per la prevenzione degli annegamenti tra i bambini, riunisce donatori, mecenati e partner in un’atmosfera festosa e solidale.

© Eric Mathon / Palazzo del Principe

La Principessa Charlène ha fatto il suo ingresso indossando un abito in tulle blu notte Carolina Herrera, interamente ricamato con paillettes. Il tessuto è leggero, ma le paillettes attirano subito gli sguardi. La maison Carolina Herrera sa vestire le donne per le grandi occasioni con abiti ricercati, precisi, che non lasciano nulla al caso. Nella sala Belle Époque dell’Hôtel Hermitage, decorata con i colori dell’«Italia Chic», questa scelta audace ha immediatamente attirato l’attenzione.

Un abito azzurro ghiaccio firmato Louis Vuitton

Cerimonia di chiusura del 64° Festival della Televisione di Monte-Carlo, il 17 luglio 2025

© Eric Mathon / Palazzo del Principe

Per la cerimonia di chiusura del 64° Festival della Televisione di Monte-Carlo, il tappeto rosso al Grimaldi Forum si è tinto di blu. Il Principe Alberto II ha consegnato il Premio Speciale Principe Ranieri III al documentario ambientale Rewilding Shark. Una splendida serata, tra glamour e dedizione.

© Eric Mathon / Palazzo del Principe © Eric Mathon / Palazzo del Principe

La Principessa Charlène è arrivata al braccio del Principe Alberto II con un abito color ghiaccio firmato Louis Vuitton. L’azzurro chiaro, che riprendeva il blu del tappeto, è stata una scelta azzeccata. Il taglio lungo valorizzava la sua silhouette da ex atleta, con le spalle scoperte e un portamento impeccabile. Louis Vuitton sfoggia una precisione tutta francese con il suo modo di costruire un abito che veste ed esalta la figura. Quella sera, la Principessa Charlène è salita sul palco per consegnare la Nymphe de Cristal a Robin Wright. Il suo look era davvero indimenticabile. Il nostro preferito dell’estate 2025.

Un abito con paillettes argentate firmato Jenny Packham

Monte-Carlo Gala for Planetary Health, 24 settembre 2020

© Palazzo del Principe

Il Monte-Carlo Gala for Planetary Health è il grande evento di beneficenza della Fondazione Principe Alberto II per il pianeta. Quella del 2020 è stata un’edizione speciale. Il gala si è tenuto in piena pandemia, con rigidi protocolli sanitari, sulla terrazza dell’Opéra di Monte-Carlo. Sting era l’ospite d’onore, ma hanno partecipato anche star come Helen Mirren, Kate Beckinsale, Johnny Depp e Naomi Campbell.

© Eric Mathon/Palazzo del Principe

Con un taglio di capelli corto e squadrato, la Principessa Charlène ha fatto il suo ingresso indossando un abito di Jenny Packham, interamente ricoperto di paillettes argentate, con un ampio scollo a V e maniche svasate. Una scelta che abbiamo adorato. L’abito catturava la luce, scolpiva la silhouette e la collana di diamanti di Repossi completava il look alla perfezione.

La Principessa Charlène non è l’unica a puntare su Jenny Packham in occasione di grandi eventi. Anche la Principessa Kate Middleton ha indossato più volte gli spettacolari abiti di questa stilista britannica: decine di abiti da sera che ha sfoggiato in occasione di gala, cene diplomatiche e ogni tipo di evento importante.

Un abito lungo con motivi floreali firmato Prada

73° Gala della Croce Rossa monegasca, 18 luglio 2022

© Eric Mathon/Palazzo del Principe

La Principessa Charlène ha un debole ben noto per l’eleganza italiana. Giorgio Armani è il suo stilista preferito: è lui che ha disegnato il suo abito da sposa nel 2011 e lei gli è rimasta fedele per le grandi occasioni ufficiali. Ma per questo 73° Gala della Croce Rossa, ha optato per un’altra casa di moda italiana: Prada.

© Eric Mathon/Palazzo del Principe

Un lungo abito Prada ricamato con paillettes a motivi floreali: una scelta davvero originale, secondo noi, visto che non è lo stile che sfoggia di solito. La Principessa Charlène opta spesso per silhouette essenziali, tagli sobri e tonalità neutre. Il taglio è sempre elegante, aderente, fedele alla sua silhouette. Una collana e un bracciale Van Cleef & Arpels completavano il look con eleganza.