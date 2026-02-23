Фоторепортаж: пять самых роскошных платьев Княгини Шарлен

Княгиня Шарлен в Сен-Поль-де-Ванс в платье с узором от Emilia Wickstead © Микаэль Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

Jenny Packham, Louis Vuitton, Prada… Княгиня Шарлен обладает талантом выбирать платье к подходящему случаю. Представляем вашему вниманию пять образов, которые произвели неизгладимое впечатление в последние годы.

Платье от Dolce & Gabbana

69-й Бал Роз, 29 марта 2025 года

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Бал Роз – самое гламурное событие года в Монако. На 69-м Балу Роз в Звёздном зале комплекса Sporting Monte-Carlo, Кристиан Лубутен выступил в качестве художественного руководителя мероприятия, посвященного теме «Бал на закате», вдохновленной Карибским морем. Теплые тона, солнечная атмосфера, настоящий праздник.

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Княгиня Шарлен явилась в черном бюстье от Dolce & Gabbana, дополненном асимметричной туникой с одним рукавом из прозрачного зеленого кружева. Этот образ сразу же привлёк внимание. Зеленое кружево перекликается с черным бюстье, асимметричный крой добавляет движения, а открытые плечи подчеркивают атлетическую фигуру Княгини. Дом Dolce & Gabbana в совершенстве овладел искусством создания чувственных и строгих нарядов, и Княгиня Шарлен в тот вечер идеально воплотила его в жизнь.

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Темно-синее платье от Carolina Herrera

Рождественский бал Фонда Княгини Шарлен, 9 декабря 2022 года

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Рождественский бал – любимое мероприятие Княгини Шарлен. Этот ежегодный благотворительный вечер, проводимый в поддержку её фонда, который занимается, в частности, предотвращением утопления среди детей, объединяет доноров, меценатов и партнёров в праздничной и доброжелательной атмосфере.

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Княгиня Шарлен появилась в темно-синем тюлевом платье от Carolina Herrera, полностью расшитом пайетками. Материал воздушный, но пайетки с первого взгляда производят сильное впечатление. Carolina Herrera – это модный дом, который знает, как одевать женщин для особых случаев, создавая тщательно продуманные, безупречные платья, в которых ничто не оставлено на волю случая. В зале Belle Époque отеля Hermitage, оформленном в цветах «Итальянского шика», этот смелый выбор сразу же привлёк внимание.

Платье ледяного синего цвета от Louis Vuitton

Церемония закрытия 64-го телевизионного фестиваля в Монте-Карло, 17 июля 2025 года

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

На церемонии закрытия 64-го телевизионного фестиваля в Монте-Карло в Гримальди Форуме ковровая дорожка была синего цвета. Князь Альбер II вручает специальную премию Князя Ренье III экологическому документальному фильму Восстановление популяции акул. Прекрасный вечер, сочетающий в себе гламур и преданность.

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Княгиня Шарлен прибыла под руку с Князем Альбером II в нежно-голубом платье от Louis Vuitton. Светло-голубой цвет, перекликающийся с голубым ковром, – удачное решение. Длинная стрижка подчеркивает фигуру бывшей спортсменки, с открытыми плечами и безупречной осанкой. Louis Vuitton воплощает французскую точность, тот способ пошива платьев, которые идеально сидят, не перегружая фигуру. В тот вечер Княгиня Шарлен вышла на сцену, чтобы вручить Хрустальную Нимфу Робину Райту. Она сделала это с незабываемой элегантностью. Наш фаворит лета 2025 года.

Платье серебристого цвета, расшитое пайетками, от Jenny Packham.

Гала-вечер в Монте-Карло в поддержку здоровья планеты, 24 сентября 2020 года

© Княжеский дворец

Гала-вечер в Монте-Карло в поддержку здоровья планеты – главное благотворительное мероприятие Фонда Князя Альбера II в защиту планеты. В 2020 году он был особым. Гала-вечер проходил в разгар пандемии, с соблюдением строгих санитарных протоколов, на террасе Оперы Монте-Карло. Стинг был почетным гостем. В зале находились Хелен Миррен, Кейт Бекинсейл, Джонни Депп и Наоми Кэмпбелл.

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Княгиня Шарлен, с короткой стрижкой карэ, появилась на публике в платье от Jenny Packham, полностью расшитом серебряными пайетками, с глубоким V-образным вырезом и расклешенными рукавами. Этот выбор всем очень понравился. Платье переливается на свету, подчеркивает силуэт, а бриллиантовое колье Repossi идеально завершает образ.

Княгиня Шарлен – не единственная, кто полагается на Jenny Packham для важных мероприятий; принцесса Кейт Миддлтон также неоднократно надевала великолепные платья этого британского дизайнера. Она надевала десятки вечерних платьев от британского дизайнера на гала-вечера, дипломатические ужины и всевозможные важные мероприятия.

Длинное платье с цветочным принтом от Prada

76-й Гала-вечер Красного Креста Монако, 18 июля 2022 года

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Княгиня Шарлен известна своей любовью к итальянской элегантности. Джорджо Армани – её любимый дизайнер, он разработал её свадебное платье в 2011 году, и она остаётся верна ему для важных официальных мероприятий. Но для 73-го гала-вечера Красного Креста она выбрала другой итальянский модный дом: Prada.

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Длинное платье от Prada расшито пайетками с цветочными мотивами. Этот выбор показался нам действительно оригинальным; это не тот стиль, который мы обычно с ней ассоциируем. Княгиня Шарлен часто отдаёт предпочтение лаконичным силуэтам, простому крою и нейтральным цветам. Крой остается элегантным, облегающим и точно повторяющим её силуэт. Изящное завершение образа – колье и браслет от Van Cleef & Arpels.