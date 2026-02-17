Фотогалерея: Княгиня Шарлен с детьми присодинились к Князю Альберу II на зимних Олимпийских играх

Олимпийский уик-энд в итальянских Альпах стал по-настоящему семейным: княжеская чета Монако вместе с детьми провела день на трибунах Олимпийскго ледового дворца, наблюдая за соревнованиями по женскому кёрлингу.

В День святого Валентина Княгиня Шарлен прибыла на север Италии, чтобы поддержать супруга, уже находившегося на Олимпиаде. Вместе с Наследным принцем Жаком и Принцессой Габриэллой она присоединилась к Князю Альберу II в Кортина-д’Ампеццо. В субботу, 14 февраля, вся семья заняла места на трибунах ледовой арены, где проходили отборочные матчи по женскому кёрлингу. В программе дня — встречи Италии и Китая, Великобритании и Канады, а также Швейцарии и Японии.

Князь Альбер II прибыл в Италию за несколько дней до официальной церемонии открытия зимних Олимпийских игр © World Curling

Княжеская семья ознакомилась со спортивными объектами у края трассы © World Curling

Семейный день в Олимпийском ледовом дворце

Визит продолжился знакомством с ледовой ареной и её закулисьем в сопровождении Бо Уэллинга, президента Всемирной федерации кёрлинга. Эта поездка проходит в рамках официальных обязанностей Князя Альбера II, который уже несколько лет возглавляет Комиссию по наследию и устойчивому развитию Международного олимпийского комитета, уделяя особое внимание экологическим стандартам и долгосрочному наследию Игр.

Княжеская семья посетила три матча по женскому кёрлингу © World Curling

© World Curling

Присутствие в Италии имеет для пары особый, почти символический оттенок. В феврале 2006 года, во время Олимпийских игр в Турине, Князь Альбер и Княгиня Шарлен впервые появились вместе на официальном мероприятии, положив начало публичной истории своей семьи. Спустя двадцать лет они возвращаются в Италию уже с детьми — чтобы пережить олимпийские эмоции в новом составе.

© World Curling

Эта преемственность выглядит особенно выразительно, если вспомнить спортивное прошлое супругов. Князь Альбер II представлял Монако в бобслее на пяти Олимпийских играх, а Княгиня Шарлен участвовала в Играх в Сиднее в 2000 году как пловчиха сборной Южной Африки.

Сегодня их дети знакомятся с олимпийским миром уже по другую сторону барьера — не как участники, а как юные зрители, впитывающие атмосферу большого спорта

© World Curling

На следующий день программа продолжилась визитом в Cortina Sliding Centre, где проходили соревнования по скелетону среди смешанных команд. Князь Альбер II и Княгиня Шарлен наблюдали за заездами у самого края трассы, находясь среди болельщиков и разделяя с ними азарт и напряжение момента.