Foto

Foto: la Principessa Charlène e i gemelli principeschi raggiungono il Principe Alberto II alle Olimpiadi invernali

Autore: Estelle Imbert
Pubblicato il 16 Febbraio 2026
2 minuti di lettura
Olympic Winter Games 2026, Cortina d'Ampezzo, Italy
La Principessa Charlène e i gemelli principeschi hanno raggiunto il Principe Alberto II a Cortina d'Ampezzo © World Curling
Autore: Estelle Imbert
- 16 Febbraio 2026
2 minuti di lettura

Riunita per tutto il fine settimana, la Famiglia Principesca ha assistito alle gare di curling femminile allo Stadio Olimpico del Ghiaccio.

Per San Valentino, la Principessa Charlène ha raggiunto il marito nel nord Italia, accompagnata dal Principe ereditario Jacques e dalla Principessa Gabriella. Sabato 14 febbraio, tutta la famiglia principesca ha preso posto nelle tribune dello Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina d’Ampezzo per assistere alle gare di curling femminile. In programma: tre incontri di qualificazione che hanno visto sfidarsi Italia e Cina, Gran Bretagna e Canada, e Svizzera e Giappone.

Olympic Winter Games 2026, Cortina d'Ampezzo, Italy
Il Principe Alberto II è arrivato in Italia qualche giorno prima della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali © World Curling

Olympic Winter Games 2026, Cortina d'Ampezzo, Italy
La famiglia principesca ha assistito alle gare a bordo pista © World Curling

Una giornata in famiglia allo Stadio Olimpico del Ghiaccio

La visita è proseguita con un’ispezione delle attrezzature sportive in compagnia di Beau Welling, presidente della Federazione mondiale di curling. Un tour che rientra nelle responsabilità del Principe Alberto II, a capo della Commissione per il patrimonio e la sostenibilità del Comitato Olimpico Internazionale, carica che ricopre da diversi anni.

Olympic Winter Games 2026, Cortina d'Ampezzo, Italy
 La famiglia principesca ha assistito a tre incontri di curling femminile © World Curling

Olympic Winter Games 2026, Cortina d'Ampezzo, Italy
© World Curling

Questa presenza ai Giochi invernali italiani ha un sapore particolare. Nel febbraio 2006, durante le Olimpiadi di Torino, il Principe Alberto e la Principessa Charlène fecero la loro prima apparizione ufficiale come coppia. Vent’anni dopo, la Coppia Principesca è tornata in Italia per vivere l’esperienza olimpica con la famiglia.

© World Curling

Questa continuità è ancora più pregnante se si considera che entrambi i coniugi hanno lasciato il segno nella storia dello sport: lui come pilota di bob, con cinque edizioni olimpiche all’attivo, lei come nuotatrice, con la partecipazione ai Giochi di Sydney nel 2000.

È stata l’occasione per far scoprire ai loro figli il mondo olimpico che loro hanno vissuto prima come atleti e poi come spettatori.

Olympic Winter Games 2026, Cortina d'Ampezzo, Italy
© World Curling

Il giorno seguente, la Famiglia Principesca si è recata al Cortina Sliding Centre per assistere alla gara di skeleton a squadre miste. Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène si sono mischiati alla folla a bordo pista.