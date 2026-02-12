Possibile visita del papa a Monaco a fine marzo, sarebbe una prima storica

La sala stampa della Santa Sede ha confermato che è attualmente allo studio una visita di Leone XIV nel Principato per la fine di marzo.

Tutto è iniziato lo scorso 17 gennaio, quando il Principe Alberto II si è recato in Vaticano per incontrare il nuovo Papa. In quell’occasione, il Sovrano monegasco ha ufficialmente invitato Leone XIV a visitare Monaco. Qualche settimana dopo, la sala stampa della Santa Sede ha comunicato ai giornalisti che la visita era effettivamente al vaglio, senza tuttavia precisarne i contorni definitivi. Potrebbe trattarsi di un viaggio di un solo giorno, simile alla visita lampo di Papa Francesco in Corsica il 15 dicembre 2024.

Per la prima volta nella storia, un Pontefice potrebbe calpestare il suolo monegasco © Vatican Media

Se la visita dovesse concretizzarsi, avrebbe un significato storico considerevole, poiché nessun papa si è mai recato a Monaco. L’attaccamento di Monaco al nuovo pontefice riflette una tradizione di relazioni diplomatiche rispettose e legami storicamente forti con la Santa Sede. Il cattolicesimo è la religione di Stato e fu proprio sotto il pontificato di Papa Leone XIII che Monaco ottenne la sua autonomia religiosa, con la creazione della propria diocesi nel 1887. Un dettaglio simbolico che continuerà a manifestarsi: l’attuale Leone XIV ha infatti scelto il suo nome pontificio in riferimento proprio a Leone XIII, noto per i suoi insegnamenti sulla giustizia sociale.

Inoltre, il Principato e il Vaticano sono tra gli Stati sovrani più piccoli al mondo (due chilometri quadrati di superficie per circa 39.000 abitanti).

Eletto l’8 maggio 2025, Leone XIV ha compiuto i suoi primi viaggi all’estero in Turchia e poi in Libano alla fine dello scorso anno. Monaco sarebbe quindi il suo secondo viaggio internazionale del 2026, mentre il pontefice ha anche espresso il desiderio di recarsi in Algeria, che considera una terra di dialogo tra cristiani e musulmani attraverso la figura di Sant’Agostino. La conferma ufficiale del viaggio è attesa nelle prossime settimane.