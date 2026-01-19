Il Principe Alberto II incontra Papa Leone XIV in Vaticano

Il Sovrano ha incontrato sabato 17 gennaio 2026 il Santo Padre e ha invitato ufficialmente il Papa a recarsi nel Principato.

Sabato 17 gennaio il Principe Alberto II è stato accolto nella biblioteca privata del Palazzo Apostolico per un’udienza con Papa Leone XIV. I due leader hanno affrontato le grandi sfide internazionali attuali. Hanno discusso di protezione dell’ambiente, pace nel mondo e questioni legate alla famiglia e alla dignità umana. Queste discussioni hanno messo in luce posizioni convergenti tra Monaco e il Vaticano.

© Vatican Média

Il Principe Alberto II ha approfittato di questo incontro per consegnare al Papa un invito ufficiale a visitare il Principato. Un gesto simbolico che potrebbe segnare una nuova tappa nei rapporti tra i due Stati.

Doni simbolici

L’udienza si è conclusa con uno scambio di doni. Il Principe Alberto II ha offerto al Papa una rara edizione delle Confessioni di Sant’Agostino, annotata dal poeta Alfred de Vigny. In cambio, Leone XIV ha consegnato un bassorilievo raffigurante Nostra Signora del Perpetuo Soccorso.

© Vatican Média

© Vatican Média

© Vatican Média

Il programma è proseguito con una riunione di lavoro presso la Segreteria di Stato. Il Principe Alberto II ha incontrato il Cardinale Parolin e Monsignor Paul Richard Gallagher per discutere delle relazioni bilaterali, definite eccellenti. Il ministro dell’Interno Lionel Beffre e l’ambasciatore Philippe Orengo hanno accompagnato la delegazione monegasca. Questa visita si inserisce nella continuità del dialogo storico tra Monaco e la Santa Sede.