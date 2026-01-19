Découvrir Monaco
Le Prince Albert II reçu par le Pape Léon XIV au Vatican

Par Estelle Imbert
Publié le 19 janvier 2026
Pape Léon XIV
Le Saint-Père a remis au Prince un bas-relief inspiré de l’icône attribuée à Saint-Luc, représentant Notre-Dame du Perpétuel Secours © Vatican Média
- 19 janvier 2026
Le Souverain s’est entretenu samedi 17 janvier 2026 avec le Saint-Père et a officiellement invité le Pape à se rendre en Principauté.

Le Prince Albert II a été accueilli samedi 17 janvier dans la bibliothèque privée du Palais apostolique pour une audience avec le Pape Léon XIV. Les deux dirigeants ont abordé les grands enjeux internationaux actuels. Ils ont échangé sur la protection de l’environnement, la paix dans le monde et les questions liées à la famille et à la dignité humaine. Ces discussions ont mis en lumière des positions convergentes entre Monaco et le Vatican.

Le Prince Albert II a profité de cette rencontre pour remettre une invitation officielle au Pape pour une visite en Principauté. Un geste symbolique qui pourrait marquer une nouvelle étape dans les liens entre les deux États.

Le Prince Albert II de Monaco adresse ses félicitations au Pape Léon XIV

Des présents symboliques

L’audience s’est conclue par un échange de présents. Le Prince Albert II a offert au Pape une édition rare des Confessions de Saint Augustin, annotée par le poète Alfred de Vigny. En retour, Léon XIV a remis un bas-relief représentant Notre-Dame du Perpétuel Secours.

Le programme s’est poursuivi avec une réunion de travail à la secrétairerie d’État. Le Prince Albert II a rencontré le Cardinal Parolin et Mgr Paul Richard Gallagher pour évoquer les relations bilatérales, qualifiées d’excellentes. Le ministre de l’Intérieur Lionel Beffre et l’ambassadeur Philippe Orengo accompagnaient la délégation monégasque. Cette visite s’inscrit dans la continuité du dialogue historique entre Monaco et le Saint-Siège.

