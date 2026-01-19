Князь Альбер II на частной аудиенции у Папы Льва XIV в Ватикане

Суверен встретился в субботу, 17 января 2026 года с Святым Отцом и официально пригласил Папу посетить Княжество.

Князь Альбер II был принят в субботу, 17 января, в частной библиотеке Апостольского дворца на аудиенции у Папы Леона XIV. Лидеры двух стран обсудили актуальные международные вызовы. Они обменялись мнениями по вопросам защиты окружающей среды, мира во всем мире, а также вопросам, связанным с семьей и человеческим достоинством. Эти обсуждения выявили сходство позиций Монако и Ватикана.

© Vatican Média

Князь Альбер II воспользовался этой встречей, чтобы передать Папе официальное приглашение посетить Княжество. Этот символический жест может ознаменовать новый этап в отношениях между двумя государствами.

Символические подарки

Аудиенция завершилась обменом подарками. Князь Альбер II подарил Папе редкое издание «Исповеди» Святого Августина с аннотациями поэта Альфреда де Виньи. В ответ Леон XIV преподнес барельеф с изображением Богоматери Неустанной Помощи.

© Vatican Média

Программа продолжилась рабочей встречей в Государственном секретариате. Князь Альбер II встретился с кардиналом Паролином и монсеньором Полом Ричардом Галлагером, чтобы обсудить двусторонние отношения, которые были оценены как отличные. Делегацию Монако сопровождали министр внутренних дел Лионель Беффр и посол Филипп Оренго. Этот визит является продолжением исторического диалога между Монако и Святым Престолом.